Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 26-31 d.

Rugpjūčio 26 d.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
18.30 val. – naujo sezono atidarymo koncertas „Dainom žvaigždėtas vakaras“. Dalyvauja solistai: Andžela Mickutė, Martynas Beinaris, Neringa Nekrašiūtė, Martynas Stankevičius, Karolina Činikaitė – Stankevičienė, Giedrius Paškevičius.
Rugpjūčio 27 d.
Akademija (Pilėnų g. 2), Pikniko Pieva:
18 val. – džiazo ir meno sinergijoje.
Raudondvario kultūros centro parkelis:
18.30 val. – naujo sezono atidarymo koncertas „Dainom žvaigždėtas vakaras“. Dalyvauja solistai: Andžela Mickutė, Martynas Beinaris, Neringa Nekrašiūtė, Martynas Stankevičius, Karolina Činikaitė- Stankevičienė, Giedrius Paškevičius ir mišrus choras „Svajonė“.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. – edukacinis užsiėmimas „Šiaudo prisilietimas“. Edukatorė Loreta Valantiejienė.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka:
17 val. – knygų mylėtojų susitikimas.
Rugpjūčio 28 d.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. – edukacinis užsiemimas „Šiaudo prisilietimas“. Edukatorė Loreta Valantiejienė.
Kulautuvos biblioteka:
18.30 val. – knygų klubo „Kulautuvos knygų klubas“ narių susitikimas.
Ringaudų bendruomenės centro kiemas:
17.30 val. – vasaros palydėtuvės „Spalvota vasaros pabaiga“.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. – mozaikos dirbtuvės. Edukatorė Loreta Valantiejienė.
Aikštė prie Senosios Zapyškio bažnyčios (Muziejaus g. 1, Zapyškis):
18 val. – vasaros išlydėtuvės „Žydž roželė raštuolėlė“ – sutartinių ir tapybos sinergijos vakaras kartu su sutartinių giedotojų grupe „Devyniaragė“ ir meno studijos „Kūrybos draugas“ vadove Jovita Misiūniene.
Rugpjūčio 29 d.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
9 val. – Kauno regiono bibliotekų skaitytojų klubo moderatorių suvažiavimas.
Rugpjūčio 30 d.
Žėbiškių k., Batniavos sen. (tvenkinio koordinatės: 55.010549, 23.665655):
10 val. – atviras Lietuvos laivų modelių sporto čempionatas.
Užliedžių bendruomenės sporto aikštynas:
10 val. – Užliedžių seniūnijos tinklinio turnyras.
Domeikavos Lietuvos kankinių parkas:
16 val. – Domeikavos šventė „Domeikio fiesta 2025“ ir jaunimo muzikos festivalis, skirtas Kauno rajono 70-mečiui paminėti.
Samylų kultūros centras:
17 val. – „Pėdos marių dugne“ pristato: gandas tapęs legenda
L. Amstrongo vardo estrada, Vilkija:
20.30 val. - kinas po atviru dangumi. Filmas visai šeimai „Paslaptingas sodas“.
Pyplių piliakalnis:
19 val. - vasaros palydėtuvės „Nauja legenda“ ant Pyplių piliakalnio.
Rugpjūčio 31 d.
Žėbiškių k., Batniavos sen. (tvenkinio koordinatės: 55.010549, 23.665655):
8 val. – atviras Lietuvos laivų modelių sporto čempionatas.
PARODOS:
Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):
Kent Ulberg paroda „Skulptūros – gamtos paminklai“.
„Archeologiniai radiniai pildo Zapyškio istorijos dėlionę“.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
Leono Striogos paroda „Lietuvos didieji“. Lauko galerija.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:
Poetės, dailininkės Aldonos Gustas piešinių paroda.
Senoji Zapyškio bažnyčia:
Marinos Pugačiovos tapybos darbų paroda „Architektūrinė kelionė po Lietuvą“.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
Nuo rugpjūčio 19 d. R. Valenčiūtės paveikslų ir žolynų paroda.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, konferencijų salė:
Nuo rugpjūčio 23 d. Gyčio Tamašausko fotografijų paroda „Iš Ilgakiemio akimirkų“ (Kauno rajono 70-mečiui paminėti).
