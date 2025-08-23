Paskutinis šiltojo sezono koncertas

Vakaro metu skambės kūriniai vokalui, klavesinui ir fleitai. Klausytojai išgirs publicisto, žurnalisto Aro Lukšo (1963–2023) lyriką.
Dainininkė Raimonda Tallat-Kelpšaitė baigė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnaziją, choro dirigavimo specialybę. Dainavimą studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, vėliau tobulinosi Austrijos Graco Aukštojoje muzikos mokykloje. Nuo 1999 m. Raimonda dainuoja Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, kur sukūrė daug įsimintinų vaidmenų, nuo 2000 m. ji yra šou ansamblio „Panterų trio“ solistė. Dainininkė bendradarbiavo su žymiausiais Lietuvos dirigentais, nuolat dalyvauja festivaliuose ir muzikiniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.
Pianistas Gytis Cinauskas, baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, studijas tęsė Austrijos Graco muzikos universitete, tobulinosi Monrealyje, Kanadoje. Kaip solistas, įvairių kamerinių ansamblių dalyvis arba koncertmeisteris koncertavo Lietuvoje, Austrijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Čekijoje, Kanadoje, JAV. Jo scenos partneriais yra buvę daugiau kaip 100 Lietuvos ir užsienio atlikėjų.
Jonė Janiukštienė baigė magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prof. Valentino Gelgoto klasėje. Įgijo solisto ir pedagogo kvalifikaciją. Nuo 2006 m. dirba Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje fleitos mokytoja. Nuolat tobulina savo pedagoginę kvalifikaciją įvairiuose meistriškumo kursuose, veda meistriškumo pamokas Lietuvos muzikos mokyklose, organizuoja tarptautinius, respublikinius konkursus ir meistriškumo kursus. Jonė yra išugdžiusi ne vieną tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatą. Jos mokiniai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose. Jonė taip pat koncertuoja įvairių ansamblių sudėtyse.
Naujausi komentarai