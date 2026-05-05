Sekmadienį – Kaunui dedikuotas Dariaus Žiūros ir prof. Gintauto Mažeikio pokalbis bei skaitymai

Apie Kauną gyvenime ir kūryboje diskutuos ir savo kūrybą skaitys du savitą santykį su miestu turintys kūrėjai – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, menininkas Darius Žiūra bei Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, filosofas ir rašytojas Gintautas Mažeikis. Paskutinę festivalio dieną vyksiantį pokalbį moderuos teatrologė, VDU prof. Jurgita Staniškytė.
Ką reiškia būti „išeiviu“ ar „namiškiu“ šiuolaikinėje kultūroje? Kaip šios patirtys formuoja žmogaus santykį su vieta ir tapatybe? Kaip skiriasi asmeninis kūrėjų santykis su Kaunu ir kaip jį veikia mieste praleistas laikas?
Į šiuos ir daugiau klausimų jau sekmadienį atsakymų ieškos Gintautas Mažeikis – vienas žymiausių Lietuvos filosofų ir kultūros teoretikų, pastaraisiais metais ryškiai atsiskleidęs ir literatūros lauke kaip „Lilimų knygų“ autorius – bei fotomenininkas, tapytojas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Darius Žiūra, kurio autobiografinės prozos knyga „Diseris“ 2024 m. buvo įvertinta kaip kūrybiškiausia metų knyga.
Susitikimo metu bene visas dėmesys bus skiriamas Kaunui – miestui, kuris skirtingiems kūrėjams tampa ir išvykimo tašku, ir sugrįžimo erdve, ir nuolat perrašoma asmenine bei kultūrine patirtimi.
„Išeiviai ir namiškiai“ – jau tradicija tampantis renginys, savotiška duoklė Kauno miestui, kuriame kasmet susitinka du kūrėjai: vienas šiuo metu gyvenantis Kaune, kitas – čia gyvenęs praeityje. Džiaugiamės, kad šiemet pokalbiui ir skaitymams pavyko pakviesti du be galo įdomius kūrėjus – rašytojus ir akademikus. Neabejojame, kad D. Žiūros ir G. Mažeikio duetas taps vienu ryškesnių šių metų Kauno literatūros savaitės akcentų“, – sakė festivalio vadovė, VDU prof. Rūta Eidukevičienė.
Nuo Joniškėlio ir Vorkutos iki Kauno
D. Žiūra gimė 1968 m., yra kilęs iš Joniškėlio, augo Kaune. 1991–1997 m. studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje, o 2017 m. ten pat apsigynė meno daktaro laipsnį. D. Žiūra yra tarpdisciplininis kūrėjas, jungiantis vizualųjį meną, dokumentiką ir literatūrą, surengęs daugiau nei dešimt personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, taip pat dalyvavęs daugelyje tarptautinių šiuolaikinio meno renginių.
Nors ilgą laiką buvo žinomas kaip vienas garsiausių šiuolaikinio meno atstovų, pastaraisiais metais D. Žiūra įsitvirtino ir kaip rašytojas, savo tekstuose pratęsiantis temas, kurios daugelį metų lydėjo jo meninę kūrybą.
Knyga „Diseris“ (2024, „Kitos knygos“), parengta meno disertacijos pagrindu, yra autobiografinės prozos kūrinys, kuriame autorius pasakoja apie jaunystės patirtis, reivo kultūrą, kūrybinius ieškojimus ir ribines būsenas tarp gyvenimo bei mirties, kartu apmąstydamas aktualius kultūrinius reiškinius ir idėjas.
G. Mažeikis gimė 1964 m. Vorkutoje. Jis – filosofas, rašytojas, publicistas. Studijavo Leningrade, disertaciją apgynė Vilniaus universitete, nuo 2008 m. gyvena ir dėsto Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Yra paskelbęs dešimt monografijų, kurias sieja įvairių simbolinių mąstymo, elgesio ir propagandos formų analizė, remiantis kritine teorija bei antropologija.
Jo grožinės literatūros kūriniai tęsia daugybės simbolinių pasaulių idėją, okultizmo ir magijos interpretacijas. Šiuo metu išleistos dvi „Lilimų knygos“ tetralogijos knygos: „Akmentakiai“ (2025, „Kitos knygos“) ir „Apsėdimai“ (2026, „Kitos knygos“).
„Romanų ciklas „Lilimų knyga“ yra ne psichodelinis, tai yra ne apie psichikos nukrypimus, o psichedelinis – apie įvairių būtybių sielų nukrypimus. Skirtingi pasauliai suprantami kaip sielų būsenos, kurios matuojamos ne metrais, o patyrimo intensyvumu. Todėl vienos būtybės gali apsėsti kitas įvairiu laipsniu, jei tik jos moka naudotis perėjimais – žẽmiais, jei išsiugdo plačias, gilias, atviras vidines tikroves“, – savo romanų ciklą komentuoja G. Mažeikis.
Renginys skirtas visiems, besidomintiems literatūra, šiuolaikine kultūra, miesto vaidmeniu kūryboje ir asmeninėje patirtyje, taip pat Kauno kultūriniu gyvenimu. Autoriai į šias temas gilinsis gegužės 10 d., 16 val., Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Laisvės al. 57.
Programoje – daugybė kitų susitikimų ir renginių
Kauno literatūros savaitė gegužės 6–10 d. kvies į susitikimus su tarptautinį pripažinimą pelniusiais autoriais ir ryškiais Lietuvos kūrėjais, diskusijas, skaitymus bei kitus literatūrinius renginius Kaune ir už jo ribų.
Šių metų festivalio programoje – autoriai iš skirtingų šalių: ne tik jau minėti rašytojai, bet ir vokiečių autorius Lutzas Seileris, italė Viola Ardone, kartvelė Nana Ekvtimišvili, slovėnų poetas bei prozininkas Alešas Štegeris, britų autorė Sally Page ir kiti. Festivalyje dalyvaus ir kiti žinomi Lietuvos autoriai – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valdas, Ieva Marija Sokolovaitė ir kiti.
Festivalio programą papildys ir daugybė kitų renginių – nuo knygų mugės miesto centre iki miestiečių kūrybai „Atviro mikrafo“, garsaus Česlovo Milošo romano „Isos slėnis“ skaitymo Studentų skvere bei festivalio uždarymo „Naktinėje kavinėje“.
Visi susitikimai su užsienio autoriais vyks su vertimu į lietuvių kalbą. Bilietus į susitikimus su festivalio svečiais galima įsigyti šioje nuorodoje, o visą programą rasti festivalio svetainėje.
Festivalį organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas ir VšĮ Kauno literatūros biuras.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
