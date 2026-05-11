Šimtai aitvarų nuspalvins Zapyškio dangų

Vienijanti idėja
Festivalis „Tarp žemės ir dangaus“ šią labai žmogišką ir paprastą patirtį paverčia bendryste. Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios, gegužės 16 d. tradiciškai susitiks tie, kurie aitvarus kuria metų metus, ir tie, kuriems tai bus pirmas kartas. Tie, kuriems aitvaras – gyvenimo būdas ir tie, kuriems jis yra priežastis susitikti.
„Norime, kad žmonės ateitų, pabandytų, įsitrauktų ir suprastų, kaip viskas paprasta. Norime, kad jie nebijotų pradėti nuo nulio“, – Ežerėlio kultūros centro direktorė Miglė Andrejeva kvietė į Zapyškį visus, kuriems tai ilgametė tradicija arba nauja patirtis.
Augantis mastas
Per daugiau nei du dešimtmečius festivalis iš vietinės iniciatyvos išaugo į vieną didesnių Kauno rajono renginių. Pastaruosius kelis metus jis tapo tarptautiniu.
„Tarptautiškumas neatsirado per vienus metus. Tiesiog kasmet daugėjo žmonių, daugiau idėjų ir noro parodyti ką nors naujo“, – prie to, anot M. Andrejevos, kaskart prisideda ir kviestiniai svečiai iš užsienio šalių.
Šiemet į Zapyškį atvyksta „Infinite arts“ menininkai iš Jungtinės Karalystės. Pauline Taylor ir Gedas McCormackas kartu su festivalio lankytojais kurs išskirtinius šilko tapybos darbus – rankomis pieštas ir specialiais dažais dekoruotas reklamjuostes. Kiekvienas kūrinys gims čia pat, festivalio metu, ir iškart taps bendros erdvės dalimi. Dirbtuvių metu taip pat bus kuriamos „Wish Flags“ – vėjo plevėsuojančios vėliavėlės su asmeniniais palinkėjimais pasauliui. Įkvėptos Tibeto maldų vėliavų tradicijos, jos kvies susimąstyti, kokio pasaulio norime. Edukacijų ir dirbtuvių pievoje vaikai ir suaugusieji galės išbandyti parasparnio simuliatorių, didžiuosius muilo burbulus, lauko žaidimus, dalyvauti vėjo gaudyklių, žiūronų, vėjo elektrinių konstravimo ir kitose dirbtuvėse.
„Dirbtuvės ir edukacijos kasmet šiek tiek keičiamos. Mums svarbu, kad žmogus rastų sau vietą, kad būtų įdomu“, kalbėjo – M. Andrejeva.
Čiurlioniškos vizijos
Šių metų festivalis išsiskirs stipria menine programa, jungiančia tradiciją ir šiuolaikinį meną. Interaktyvi instaliacija „Sutartinai“ kvies pasinerti į baltiškosios kultūros ir šiuolaikinės audiovizualikos sintezę.
Instaliacijoje, anot idėjos sumanytojų, susilies baltiškieji simboliai, kinetinė animacija, gamtos garsai ir elektroninė muzika, kurios autorius – kompozitorius Donatas Bielkauskas.
„Projektas „Sutartinai“ simbolizuoja amžiną gyvybės ratą, kurio nenutrūkstamos gijos susieja praeitį su dabartimi ir ateitimi. Čia sutartinių ritmai susilieja su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pasaulėvaizdžiu, jie simbolizuoja tautos sielą, kurios paveldas amžinas ir gyvas. Tai priminimas, kad tradicija nėra tik prisiminimas – ji plaka šiandienos širdyje, atgimsta šiuolaikiniame mene ir kviečia mus keliauti į priekį, kartu nešdama amžinąsias vertybes“, − jau anksčiau yra sakęs projekto „Sutartinai“ kompozitorius D. Bielkauskas.
Šios interaktyvios instaliacijos pristatymas vyks Aitvarų festivalio išvakarėse – gegužės 15 d. Pristatymo metu žiūrovų lauks įtaigi Indrės Puišytės-Šidlauskienės režisūra, gyvas sutartinių giedotųjų grupės „Sasutalas“ sutartinių atlikimas ir trupės „Ulna“ bei Miko Petrausko scenos menų mokyklos šokėjų šokio magija.
„Išvakarėse ir festivalio dieną dangų puoš įspūdingi didieji meniški aitvarai-vėliavos, kuriuos kels aitvarų meistrai Tadas Surkys ir Donatas Dumskis“, – M. Andrejeva prasitarė, kad juose atgis gerai žinomi, lengvai atpažįstami garsių dailininkų kūriniai.
Varžysis aitvarai
Aitvarų varžybos festivalyje visuomet buvo svarbios, tačiau šiemet joms skiriamas ypatingas dėmesys. Anot organizatorių, varžybos bus dar masiškesnės ir atviresnės. Skirtingai nuo ankstesniųjų, šįkart bus dvi amžiaus grupės: dalyviai iki vienuolikos metų ir dalyviai nuo dvylikos metų.
„Norime, kad laimėjimo džiaugsmą patirtų kuo daugiau skirtingo amžiaus žmonių. Kiekvienoje grupėje turėsime po tris prizines vietas ir daugybę įvairių prizų“, – intrigavo M. Andrejeva.
Varžyboms vadovaus ilgametis teisėjas Jonas Kriščiūnas, o viską komentuos sporto žurnalistas ir komentatorius Rytis Kazlauskas.
„Jo komentarai ir dalyvių pokalbiai padės žiūrovams geriau suprasti, kas vyksta aikštėje“, – Ežerėlio kultūros centro vadovė pridūrė, kad varžybų eiga bus matoma įrengtame ekrane, todėl, net jei būsite toliau nuo įvykių, žinosite, kas vyksta danguje. Teisėjas vertins ne tik skrydžio aukštį ar stabilumą, bet ir konstrukciją, idėją, kūrybingumą.
„Dalyvauti galite su atsineštais, vietoje pasigamintais ir čia pat įsigytais aitvarais“, – aktyviai dalyvauti, o ne pasyviai stebėti kvietė Ežerėlio kultūros centro vadovė.
Nugalėtojai bus apdovanojami stiklo menininkės Valdos Verikaitės kūriniais ir festivalio rėmėjų prizais. Beje, festivalio dalyvių lauks ir daugiau staigmenų. Visi norintys galės sukti partnerių laimės ratą, taip pat vyks laimingiausio aitvaro loterija, kur viską lems atsitiktinumas.
Vakaras be skubėjimo
Festivalio pradžioje susirinkusieji išvys spalvingą duetą „Superkoloritas“, o dienai persiritus į vakarą scenoje juos pakeis grupė „Sudden lights“ iš Latvijos. Festivalį užbaigs DJ DEE su vinilų programa, kuri kurs lėtą, lengvai judančią vakaro atmosferą Nemuno slėnyje.
„Aitvarams nusileidus vakaras tik įsibėgės – festivalio svečių lauks smagi didžėjaus muzika ir šokių atmosfera“, – sakė M. Andrejeva.
Beje, organizatoriai kviečia rinktis ekologiškas priemones – į Zapyškį keliauti dviračiais, riedučiais, paspirtukais, o galbūt išbandyti kelionę laivu ar rinktis viešąjį transportą.
„Labai lauksime visų. Tarptautinis aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“ – tai ne tik renginys, bet ir patirtis, kurioje susilieja menas, gamta ir žmonės. Čia kiekvienas jausis šventės dalyviu – nesvarbu, ar kels savąjį aitvarą, ar grožėsis kitų valdomais aitvarais danguje“, – Ežerėlio kultūros centro vadovė ragino pasižymėti datą, pakviesti draugus ir pasiruoškite gegužės 16-osios nuotykiui Zapyškio danguje.
