Vasara pakaunėje: nuo džiazo iki istorinių misterijų

Pasitiks su daina
„Kokia bus vasara pakaunėje? Turtinga, turininga, prasminga ir įkvepianti“, – Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Živilė Jurgaitienė neabejojo, kad atostogų nesuplanavę svetur jas puikiai praleis Kauno rajone.
Kultūra čia bus ne tik būdas praleisti vasarą – ji taps proga vaikams drąsiau lipti į sceną, šeimoms būti kartu, o bendruomenėms susitikti ne tik kasdienybėje, bet ir šventėje.
„Bus visko. Nuo nemokamų stovyklų iki pasirengimo Lietuvos moksleivių dainų šventei „Laiku. Ratu. Kartu.“, kuri liepos 3–6 d. vyks Vilniuje“, – sakė Ž. Jurgaitienė.
Kauno rajoną šiame renginyje atstovaus beveik 600 jaunųjų choristų. Pasirengimas šventei vyksta jau dabar – vaikai repetuos iki pat vasaros vidurio. Pedagogai ir chorų vadovai pabrėžia, kad tokio masto renginys vaikams suteikia ne tik meninės patirties. Tai ir bendrystės, atsakomybės, sceninės drąsos, taip pat pasitikėjimo savimi pamoka. Svarbiu pasirengimo etapu, anot pašnekovės, tapo balandį Garliavos sporto centre surengta Kauno rajono moksleivių dainų šventė „Kelionė į smaragdo šalį“. Joje daugiau nei 900 vaikų sukūrė šventinę programą, kuri buvo savotiška generalinė repeticija prieš didįjį vasaros pasirodymą.
„Ši šventė buvo sumanyta ne tik kaip koncertas, bet ir kaip motyvacinis projektas tiems vaikams, kurie šiemet dar nedrįso dalyvauti nacionalinėje Dainų šventėje. Norime, kad jie įgytų drąsos ir kitą kartą patys taptų tokios šventės dalimi“, – Ž. Jurgaitienė neabejojo, kad būtent taip ir prasideda kultūrinis ugdymas. Per dainų šventes, chorus, meno kolektyvus ir bendrus pasirodymus lavinamas ne tik muzikinis jautrumas, bet ir ryšys su savo kraštu, tradicijomis, bendruomene.
Nuo vilko iki žmogaus
Dar vienas šių metų simbolinis įvykis – Vilkijos 600 metų jubiliejus. Miestelis visus metus mini sukaktį renginių ciklu. Čia neseniai atidarytas renovuotas kultūros centras, vyko kultūros forumas, o rudenį suplanuoti baigiamieji jubiliejiniai renginiai.
Vis dėlto, pagrindinė šventė numatyta liepos 25 d. Luiso Armstrongo vardo estradoje ir užburiančiose Nemuno pakrantėse. Vilkijos jubiliejus turės ir savą legendą. Šūkis „Vilkijai 600: nuo vilko iki žmogaus“ kvies atsigręžti į miesto vardo kilmę, pasakojimus apie vilką ir jo virsmą žmogumi. Ši istorija taps ne tik šventės simboliu, bet ir specialiai kuriamos istorinės misterijos ašimi.
„Tai bus dramaturginis veikalas apie miesto istoriją“, – intrigavo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Šventės svečių lauks edukacijų ir amatų mugės, mėgėjų meno kolektyvų programa, veiklos šeimoms, koncertai ir populiariosios muzikos atlikėjų pasirodymai. Kokie? Organizatoriai dalies šventės staigmenų kol kas neatskleidžia.
„Keliaukite į Vilkiją ne tik automobiliais, bet ir dviračių takais, Nemunu. Visų lauksime“, – Ž. Jurgaitienė priminė seną tiesą, kad geriau kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti.
Šiuolaikinės seniūnijos
Kauno rajoną vasarą užpildys ir vadinamoji šiuolaikinių seniūnijų programa – savivaldybės finansuojama iniciatyva, skirta tęstiniams, vietos identitetą kuriantiems renginiams.
Šiemet finansuoti net 29 projektai, apimantys visą rajono teritoriją. Dalis jų gimė dar 2022-aisiais, kai Kaunui ir Kauno rajonui buvo patikėta nešti Europos kultūros sostinės vėliavą.
„Ko tikėtis?“ – paklausta, ko šiemet laukti seniūnijose, Ž. Jurgaitienė vardijo vieną iniciatyvą po kitos.
Rokuose vyks „Molio kelias“, Girionyse – „Land Art“ festivalis, Domeikavoje – jaunimo muzikos festivalis „Domeikio fiesta“, Lapėse – tvarumo festivalis, Ežerėlyje – fotografijos menui skirtos veiklos. Į Akademiją sugrįš jaunatviškas festivalis „Sala“, renginių numatyta ir Garliavoje. Visą vasarą dūzgės ir Tado Ivanausko Obelynė, etninės kultūros mylėtojus kvies Antano ir Jono Juškų muziejus.
„Tai nėra vienkartiniai renginiai. Jie pamažu tampa seniūnijų tradicija ir suburia bendruomenes“, – sakė Ž. Jurgaitienė.
Tikslios renginių datos ir programos bus skelbiamos kultūros centrų, bibliotekos, taip pat muziejų informaciniuose kanaluose.
Norime, kad žmogus vasarą galėtų atsiversti renginių kalendorių ir suprasti – kiekvieną savaitgalį galima rasti ką nors savo.
Nuo roko iki „Akacijų“
Kauno rajono vasaros renginių kalendorius šiemet primins nenutrūkstamą festivalių maršrutą, nusidrieksiantį per skirtingas seniūnijas, miestelius ir kultūrines erdves.
Festivalių sezoną birželio 5–6 d. pradės Vilkija, kviečianti į tradicinį džiazo festivalį. Šiemet jis bus dar platesnis, dar labiau įtraukiantis.
„Norime, kad žmonės į festivalį atvažiuotų ne kelioms valandoms, bet visam savaitgaliui, patirtų miestą, jo atmosferą, bendruomenę, – Ž. Jurgaitienė kvietė į automobilių bagažines įsimesti palapines ir nesibaiminti dėl oro. – Kauno rajone už jį atsakingi klebonai. Pamatysite, viskas bus gerai.“
Birželio 26 d. kultūrinė estafetė persikels į Ramučius, kur vyks tradicinis roko festivalis. Šis renginys jau spėjo tapti vienu laukiamiausių jaunimo muzikos įvykių pakaunėje. Šiemet organizatoriai tikisi ypač didelio susidomėjimo, nes pagrindiniu vakaro akcentu taps oficiali grupės „Imagine Dragons“ dainų atlikėjų grupė iš Italijos.
„Bijome tik vieno – ar užteks vietos visiems norintiems“, – šypsojosi pašnekovė.
Liepos mėnesį pakaunėje tradiciškai karaliaus ir bardų muzika. Kulautuvoje vyksianti „Akacijų alėja“ jau seniai tapo vienu žinomiausių dainuojamosios poezijos festivalių Lietuvoje. Į „Akacijų alėją“ žmonės važiuoja ne tik dėl koncertų – čia juos traukia vasaros, bendrystės ir lėto buvimo kartu jausmas. Kaskart čia susirenka net kelios klausytojų kartos – tėvai, vaikai ir seneliai.
„Vasaros sezoną, bet ne renginių ciklą, Samyluose užbaigs festivalis „Pėdos marių dugne“. Tai renginys, kuriame susijungia muzika, gamta, aktyvus laisvalaikis ir Kauno marių kraštovaizdis“, – programą toliau anonsavo Ž. Jurgaitienė.
Karūnuota liepa
Vienas ryškiausių vasaros renginių Kauno rajone tradiciškai vyks liepos 6-ąją Raudondvario dvare. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai skirto renginio „Lietuva Raudondvario dvare“ metu erdvės ir vėl virs didele atvira kultūros scena, kurioje susijungs istorija, muzika, šiuolaikinis menas, edukacijos ir bendruomeniškumas. Visą dieną dvaro teritorijoje vyks įvairios kultūrinės ir edukacinės veiklos, lankytojai galės stebėti viduramžių kovų ir istorinių rekonstrukcijų pasirodymus, dalyvauti edukacijose, aplankyti amatininkų ir prekybininkų mugę.
Vienu ryškiausių programos akcentų taps Dariaus Mažinto dramaturginis performansas. Pasak organizatorių, tai bus muzikos, teatro ir istorinio pasakojimo sintezė, kuri leis į Mindaugo karūnavimo dieną pažvelgti šiuolaikiškai ir netikėtai. Vakarą užbaigs Lino Adomaičio koncertas su simfoniniu orkestru.
Raudondvario dvare vykstanti Mindaugo karūnavimo dienos šventė svarbi ir simboliškai. Liepos 6-oji Lietuvoje yra ne tik valstybės istorijos minėjimas, bet ir bendrystės diena. Todėl vakaro pabaigoje tradiciškai kartu giedama „Tautiška giesmė“, sujungianti skirtingų kartų ir skirtingų miestų žmones.
Viskas nemokamai
Anot Ž. Jurgaitienės, šiandien kultūros renginiai nebėra vien scena ar koncertas. Jie tampa patirtimi, kuri sujungia vietos istoriją, kraštovaizdį, meną ir bendruomeniškumą. Todėl daug dėmesio skiriama ne tik atlikėjams, bet ir renginių atmosferai, edukacijoms, vietos identitetui.
Tokie renginiai vis dažniau vyksta po atviru dangumi – dvaruose, miestelių aikštėse, parkuose ar prie vandens. Tai leidžia kultūrai natūraliai įsilieti į vasaros kasdienybę, o žmonėms – į renginius užsukti ne tik planuotai, bet ir spontaniškai. Šią vasarą pakaunėje netrūks ir profesionalaus meno, šiuolaikinių sprendimų, renginių, skirtų labai skirtingiems žmonėms – nuo vaikų iki išrankių kultūros gurmanų.
„Norime, kad žmogus vasarą galėtų atsiversti renginių kalendorių ir suprasti – kiekvieną savaitgalį galima rasti ką nors savo. Nesvarbu, ar tai būtų džiazas Vilkijoje, rokas Ramučiuose, bardų muzika Kulautuvoje ar simfoninis koncertas Raudondvario dvare“, – baigdama pokalbį Ž. Jurgaitienė pabrėžė, kad Kauno rajone visi pagrindiniai Kauno rajono vasaros renginiai bus nemokami.
Taip siekiama, kad kultūra neliktų tik retkarčiais aplankomu renginiu – ji būtų arti žmogaus, jo miestelio ir vasaros kasdienybės.
Naujausi komentarai