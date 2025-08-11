 Akustinis vakaras virto jausmų šokiu

2025-08-11 12:40 diena.lt inf.

Garliavos Kaimynystės parkas prisipildė šilumos – tiek saulės, tiek muzikos, tiek nuoširdaus bendrystės jausmo.

Jausminga: koncerte skambėjo dainos apie meilę, draugystę.
Jausminga: koncerte skambėjo dainos apie meilę, draugystę. / Organizatorių nuotr.

Į paskutinį šio sezono vasaros renginių ciklo „Skambantis parkas“ koncertą sugrįžo jau pažįstama ir visų širdis palietusi Augustė Beniušytė. Šįkart akustinį vakarą ji dovanojo kartu su Ignu Icikevičiumi, kolega iš studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos.

Koncerte skambėjo dainos apie meilę, draugystę – tiek žinomos, tiek jų pačių kurtos, jautrios, artimos, leidžiančios sustoti ir tiesiog pabūti.

Augustė Garliavoje koncertavo jau trečią kartą, bet kiekvienas jos pasirodymas tarsi pirmas – su nauju atspalviu, nustebinančiu, paliečiančiu, sušildančiu.

