 Anonimas sėja paniką dėl negyvos žiurkės kelyje

Anonimas sėja paniką dėl negyvos žiurkės kelyje

2026-05-13 16:00 diena.lt inf.

Anonimas socialiniame tinkle „Facebook“ sėja pašaipią paniką dėl hantaviruso ir esą pasikartosiančios tokios pandemijos, kurią gyventojai patyrė pasaulyje fiksavus koronaviruso atvejus. Tačiau specialistai jau anksčiau ramino – hantavirusas nėra pasaulinė grėsmė.

<span>Anonimas sėja paniką dėl negyvos žiurkės kelyje</span>
Anonimas sėja paniką dėl negyvos žiurkės kelyje / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Minėto socialinio tinklo grupėje „Kur stovi policija Kaune“ paskelbtas anoniminis įrašas su nuotrauka, kurioje matyti ant važiuojamosios kelio dalies gulinti, kaip galima įtarti, partrenkta žiurkė. Šią vaizdinę medžiagą autorius aprašė nevengdamas pašaipių palyginimų su koronaviruso laikotarpiu.

„Dėmesio!!! Šiandien, gegužės 13 d. rytą, apie 8 val., prie Domeikavos „Maximos“, ant kelio, buvo pastebėta negyva žiurkė. Esu įsitikinęs, kad tai yra bandymas paskleisti hantavirusą. Labai prašau visų vykusių šiandien pro šią vietą pasiskiepyti nedelsiant ir vasarą stengtis nelįsti iš namų. 

Taip pat prašau pasikeisti „Facebook“ viršelio nuotraukas, kad esate vakcinuotas. Tai – labai svarbu prisidedant prie viruso stabdymo! Tikiu, kad šįkart užtruksime tik porą metų ir vėl per dieną šis virusas dings! Ačiū“, – rašoma feisbuke.

Ar hantavirusas kelia tokią grėsmę kaip koronavirusas?

Kaip rašyta anksčiau, nepaisant nerimą keliančių pranešimų ir paralelių su COVID-19 pandemijos pradžia, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pažymėjo, kad nelaiko hantaviruso nauja pasauline grėsme kaip koronavirusas.

„Tai ne kitas COVID-19, bet rimta infekcinė liga. Dauguma žmonių su ja niekada nesusidurs“, – sakė PSO epidemijos ekspertė Maria Van Kerkhove.

JK sveikatos saugumo agentūros (UKHSA) epidemijų ir naujų infekcijų direktoriaus pavaduotoja dr. Mira Chand išreiškė panašią nuomonę.

„Mūsų mintys – su visais, nukentėjusiais nuo hantaviruso protrūkio laive „MV Hondius“. Svarbu užtikrinti žmones, kad rizika plačiajai visuomenei išlieka labai maža“, – pažymėjo ji.

Šiame straipsnyje:
negyva žiurkė
Domeikava
hantavirusas
panika

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Šoferis
Važiavau prieš savaitę per pietus iš Vilniaus į Birštoną. Iki Trakų pakelėje voliojosi dvi nutrenktos stirnų gaišenos, toliau pora usūrinių šunų, lapė. Lyg ir nieko ypatingo, tačiau kelių priežiūros tarnybos, jau vidurdienį tokių dalykų nepastebi, tiesa sekmadienis buvo , poilsis priklauso
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų