Anonimas sėja paniką dėl negyvos žiurkės kelyje

Minėto socialinio tinklo grupėje „Kur stovi policija Kaune“ paskelbtas anoniminis įrašas su nuotrauka, kurioje matyti ant važiuojamosios kelio dalies gulinti, kaip galima įtarti, partrenkta žiurkė. Šią vaizdinę medžiagą autorius aprašė nevengdamas pašaipių palyginimų su koronaviruso laikotarpiu.
„Dėmesio!!! Šiandien, gegužės 13 d. rytą, apie 8 val., prie Domeikavos „Maximos“, ant kelio, buvo pastebėta negyva žiurkė. Esu įsitikinęs, kad tai yra bandymas paskleisti hantavirusą. Labai prašau visų vykusių šiandien pro šią vietą pasiskiepyti nedelsiant ir vasarą stengtis nelįsti iš namų.
Taip pat prašau pasikeisti „Facebook“ viršelio nuotraukas, kad esate vakcinuotas. Tai – labai svarbu prisidedant prie viruso stabdymo! Tikiu, kad šįkart užtruksime tik porą metų ir vėl per dieną šis virusas dings! Ačiū“, – rašoma feisbuke.
Ar hantavirusas kelia tokią grėsmę kaip koronavirusas?
Kaip rašyta anksčiau, nepaisant nerimą keliančių pranešimų ir paralelių su COVID-19 pandemijos pradžia, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pažymėjo, kad nelaiko hantaviruso nauja pasauline grėsme kaip koronavirusas.
„Tai ne kitas COVID-19, bet rimta infekcinė liga. Dauguma žmonių su ja niekada nesusidurs“, – sakė PSO epidemijos ekspertė Maria Van Kerkhove.
JK sveikatos saugumo agentūros (UKHSA) epidemijų ir naujų infekcijų direktoriaus pavaduotoja dr. Mira Chand išreiškė panašią nuomonę.
„Mūsų mintys – su visais, nukentėjusiais nuo hantaviruso protrūkio laive „MV Hondius“. Svarbu užtikrinti žmones, kad rizika plačiajai visuomenei išlieka labai maža“, – pažymėjo ji.
(be temos)