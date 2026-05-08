Atidarymas – jau netrukus: naująjį viaduką per A1 magistralę išbandė sunkiasvoris transportas

„Viadukas per A1 magistralę pastatytas. Lygiagrečiai išlietas asfaltas, sužymėtos juostos, įrengtas apšvietimas. Liko smulkūs estetiniai darbai“, – tikina Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Siekiant įsitikinti, kad viadukas atitinka visus numatytus reikalavimus, šią savaitę atlikti išsamūs bandymai. Darbus atliekanti bendrovė „Autokausta“, į pagalbą pasitelkusi „INHUS Engineering“ specialistus, parūpino šešis sunkvežimius, bendrai svėrusius kiek daugiau nei 200 tonų.
„Atlikti statiniai ir dinaminiai bandymai su keturašių sunkvežimių koncentruotomis apkrovomis. Iš viso naudoti šeši tokie sunkvežimiai didžiausiam tarpatramiui apkrauti, besitęsiančiam per magistralę A1. Mažesni tarpatramiai apkrauti su keturiais sunkvežimiais, juos statant įvairiose viaduko važiuojamosios dalies padėtyse. Konstrukcijos poslinkius matavome indukciniais poslinkio matuokliais įvairiose viaduko padėtyse. Po statinių bandymų atlikti dinaminiai bandymai, su vienu sunkvežimiu važiuojant įvairiais greičiais per viaduko konstrukciją, stabdant važiuojantį sunkvežimį viaduko tarpatramio vidury. Su sunkvežimiu važiuota ir per medinį 5 centimetrų aukščio tašą, imituojant ant važiuojamosios kelio dalies esančią kliūtį“, – teigia „INHUS Engineering“ bendrovės Ekspertizių skyriaus vadovas Eugenijus Gudonis, kuriam talkino kolegos Edvinas Venckus, Gintarė Blažonytė ir Neda Paušaitė.
Kauno miesto savivaldybės vaizdo įrašas.
Bandymo metu nustatyta, kad gauti rezultatai sąlyginai gerai atitiko teorinius skaičiavimus ir galiojančių projektavimo normų reikalavimus. Galutinių rezultatų tikimasi artimiausiu metu.
„Kaip ir visada po bandymų vyksta skaičiuojamojo modelio korekcijos, kurios leidžia skaičiavimų modelį suderinti pagal natūrinius bandymo rezultatus, – priduria E. Gudonis. – Artimiausiu metu analizuosime rezultatus ir vertinsime, kokie dalykai galėjo turėti įtakos teorinių skaičiavimų ir natūrinio bandymo metu gautų rezultatų sąlyginiam nesutapimui. To reikia tam, kad būtų galima skaičiavimo modelį sukalibruoti ir, sumodeliavus projektavimo normose nustatytas automobilių apkrovas, įvertinti konstrukcijų laikomąją galią bei tinkamumą eksploatacijai.“
Ties Ašigalio g. pastatyta skirtingų lygių sankryža su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis. Naujasis viadukas gerokai palengvins susisiekimą su Eiguliais ir aplinkiniais mikrorajonais, nukraus dalį transporto nuo Savanorių prospekto. Tuo pačiu atsiras nauja važiavimo kryptis pajūrio link.
Susisiekimas pagerės ir pėstiesiems bei dviratininkams – tam įrengti takai. Transporto mazgo atidarymas planuojamas birželio pradžioje.
Be pastatyto viaduko per A1 magistralę Kaune statomi dar trys tiltai. Pabaigos link artėja Santakos tilto statyba tarp Užnemunės ir Brastos gatvių. Abipus Nemuno salos ir Žemosios Fredos gerokai įpusėjo pėsčiųjų ir dviratininkų jungties statybos. Analogiškos paskirties susisiekimo arterija statoma ir per Nerį – tarp Senamiesčio bei Vilijampolės krantų.
