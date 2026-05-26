Bus išbandytos dronų aptikimo sistemos

Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos „Elbit Systems“ gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės (dronų detekcijos) sistema.
Kaip pranešė Lietuvos radijo ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugiasluoksnio jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant „Shahed“ tipo dronus.
Nauja bepiločių orlaivių aptikimo sistema antradienį bus rodoma ir Palangos oro uoste.
Anot oro uosto pranešimo, ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius.
Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai, dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai.
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