 Bus rekonstruojama Sąjungos aikštė Vilijampolėje: įvardijo, kas keisis

2026-05-24 08:17
BNS inf.

Kauno miestas už 5,2 mln. eurų rekonstruos ir visuomenei pritaikys Sąjungos aikštę Vilijampolėje.

Šalia Neries esančioje 3,56 hektaro aikštėje bus sukurtos aktyvaus laisvalaikio, kultūros ir komercijos erdvės, rodo viešųjų pirkimų sistemoje savivaldybės pateikti dokumentai.

Aikštę numatoma suskirstyti į kelias zonas, jose įrengiant pasivaikščiojimų promenadą, vaikų žaidimų aikšteles, apžvalgos zoną, taip pat atsiras mažoji ir didžioji bendruomenės renginių, rimties ir atminimo aikštės.

Dabar Sąjungos aikštėje auga pavieniai medžiai, įrengta viena vaikų žaidimų aikštelė, ją kerta pėsčiųjų takas.

