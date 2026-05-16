Darbdaviams pristatyta jaunimo užimtumo programa

Svečius priėmęs Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys pabrėžė, kad jaunimo įdarbinimas vasarą ugdo atsakomybę, savarankiškumą ir praktinius darbo įgūdžius, todėl yra svarbi investicija į jauno žmogaus ateitį.
Su programos sąlygomis verslininkus supažindino savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Domantė Sinkevičiūtė. Renginyje taip pat aptarta nepilnamečių įdarbinimo tvarka, darbo teisės aktualijos ir darbdaviams taikomos paramos priemonės. Valstybinės darbo inspekcijos atstovės pristatė pagrindinius nepilnamečių įdarbinimo reikalavimus, o Užimtumo tarnybos specialistai – jaunimo užimtumo skatinimo ir konsultavimo galimybes.
Šiemet programoje galės dalyvauti 14–19 metų (imtinai) jaunimas, todėl dar daugiau jaunuolių vasaros metu galės išbandyti save darbo rinkoje.
Programoje dalyvaujantiems darbdaviams numatyta finansinė paskata – kompensuojama 50 proc. minimalios mėnesinės algos, t. y. 576,50 eurų per mėnesį už vieną pilnu etatu dirbantį jaunuolį. Maksimali kompensacijos suma gali siekti iki 1 MMA (1 153 eurų) už vieną jaunuolį per dviejų mėnesių laikotarpį. Kompensuojamas įdarbinimo laikotarpis – liepos ir rugpjūčio mėnesiai.
Jaunimo registracija vyks nuo gegužės 27 d. iki birželio 10 d.
