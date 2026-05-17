Drąsiaus Kedžio ir Neringos Venckienės tėvai atgulė amžinojo poilsio

Jų urnos palaidotos Garliavos kapinėse, toje pačioje kapavietėje, kurioje – ir sūnus Drąsius.
Laidotuvės vyko įsimintiną datą.
Šią dieną – gegužės 17-ąją – 2012 metais iš V. ir L. Kedžių namų Garliavoje buvo paimta ir motinai perduota anūkė Deimantė Kedytė.
Kaip jau skelbta, šeštadienio popietę laidojimo namuose Garliavoje vyko dvigubas atsisveikinimas.
Atvykusieji išpildė dukros N. Venckienės prašymą – velionių tėvų atminimą pagerbti baltais gėlių žiedais. Vytauto ir Laimutės urnas apsupo gėlių jūra. Į šarvojimo salę susirinko gausus būrys žmonių.
Apie mamos L. Kedienės netektį buvusi teisėja ir parlamentarė N. Venckienė pranešė vasario 13 d. Tądien moteris mirė eidama 83 metus. Neilgai trukus – balandžio 7 d. – Anapilin iškeliavo ir tėtis V. Kedys.
L. Kedienė buvo viena pagrindinių dalyvių vadinamojoje Garliavos istorijoje, kai 2009 metų spalio 5 dieną Kaune buvo nušautas į darbą vykęs teisėjas Jonas Furmanavičius. Tą pačią dieną prie namų nužudyta L. Stankūnaitės sesuo Violeta Naruševičienė. Prokurorai nustatė, kad žmogžudystes galbūt įvykdė garliaviškis, L. Kedienės sūnus, D. Kedys.
Jis kaltino V. Naruševičienę leidus tvirkinti jo ir L. Stankūnaitės mažametę dukrą bei šios pusseserę, V. Naruševičienės mažametę dukrą. J. Furmanavičių ir Andrių Ūsą kaunietis kaltino pedofilija. Visi teismai A. Ūsą išteisino.
Po žudynių besislapsčiusio D. Kedžio kūnas rastas 2010 metų balandį prie Kauno marių. Vėliau negyvas rastas ir A. Ūsas. Teisėsauga teigė, kad jie mirė nesmurtine mirtimi.
Naujausi komentarai