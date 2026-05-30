Festivalio „Atsparūs“ dalyvis Vidmantas Janulevičius: negalime pinigų barstyti visiems

Festivalio transliacijos vaizdo įrašas:
„Manau, kad Lietuva turi apie 20–30 įmonių, kurios, kaip ir visos kitos pasaulio įmonės, pradeda nuo to paties puslapio: gamina dronus, elektroninės kovos priemones prieš dronus, lazerinius įrenginius, kurie gali nukreipti droną į taikinį. Beveik nėra šalių, kurios šiose srityse jau būtų žymiai pažengusios į priekį. Manau, kad mes galime išvystyti tinkamas kovos, skaitmenines technologijas, o būtent šis naujasis karas yra susijęs su elektronika, naujomis technologijomis“, – tikino V. Janulevičius.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Anot jo, Lietuvai trūksta tik chemijos ir sprogmenų gamyklų, tačiau net šioje srityje jis turi gerų žinių. „Kiek žinau ir girdžiu iš įvairių kolegų, tikėtina, kad per metus ar dvejus turėsime gal ir nelabai dideles gamyklas, kurios taps atskaitos tašku, aplink kurį kursis klasteris“, – pasakojo verslininkas.
Manau, kad mes galime išvystyti tinkamas kovos, skaitmenines technologijas, o būtent šis naujasis karas yra susijęs su elektronika, naujomis technologijomis.
Tiesa, kalbėdamas apie pasirengimą vystyti technologijų pramonę, jis pripažįsta, kad visgi trūksta žmonių ir, žinoma, lėšų. „Manau, kad jaunam verslui tikrai trūksta kapitalo. Aišku, negalime pinigų barstyti visiems, kas tik pristato idėją, bet toms įmonėms, kurios dirba kelerius metus ir matome, kad jų kryptis yra tikslinga, reikia suteikti galimybę prieiti prie kapitalo“, – sakė V. Janulevičius.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos
Anot jo, yra atskirų miestelių, kuriuose kuriasi su technologijomis susijusios įmonės. „Vienos tokių įmonių kūrėjai pristatė idėją, kad gamins palydovus. 2012 m. aš jais patikėjau, nes jie tikrai viską išsakė argumentuotai. Per vienuolika metų tą įmonę įsigijo „Kongsberg“ – norvegų gynybos milžinė. 2022 m. lietuvių įmonei trūko kapitalo. Jei mūsų valstybė būtų paskolinusi jiems dvylika milijonų eurų, už kuriuos būtų pasiryžę laiduoti patys savininkai, šiandien tos įmonės kaina būtų buvusi septynis kartus didesnė, nes jie viską gamina patys. Tokių pavyzdžių yra labai daug“, – įmonės sėkmės istoriją prisiminė V. Janulevičius.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai
Pilietiškumo festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.
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