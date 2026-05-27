Festivalio „Atsparūs“ staigmenos: laukia gausybė veiklų ir edukacijų

Prasmingas piknikas
„Kauno diena“ kviečia į renginį ateiti lyg į visos dienos pikniką: prigriebkite pledą, įsimeskite užkandžių, patogiai įsitaisykite medžių paunksnėje ir pasiruoškite turiningam laikui. Tiesa, maisto ir gėrimų bus galima įsigyti ir čia pat veiksiančiuose maitinimo taškuose.
Kol pagrindinėje festivalio scenoje virs aktualios diskusijos, žaliose Botanikos sodo erdvėse veiks didžiulė gyva edukacijų zona. Savo sričių profesionalai: pareigūnai, šauliai, medikai ir savanoriai – paprastai ir labai praktiškai dalysis žiniomis nuo pirmosios pagalbos iki išlikimo subtilybių.
Ar mums to reikia?
Kai „Kauno dienos“ redakcijos darbuotojai neseniai dalyvavo Šaulių sąjungos rengtuose pirmosios medicininės pagalbos mokymuose taktinėje aplinkoje, ko gero, nė vienas nesitikėjo to, ką teks patirti.
Daugelis iš mūsų manė turintys bazinių žinių, tačiau realus suvokimas, kiek sekundžių iš tiesų reikia žmogaus gyvybei išgelbėti, viską kilstelėjo į visiškai kitą lygmenį. Tai buvo puiki pamoka, parodžiusi, kokias žinių spragas būtina užpildyti.
Šaulystės prasmė
Tad ir festivalyje Lietuvos šaulių sąjunga garantuoja – naudingų medicinos patarimų gausite į valias. Jie pravers tiek ramioje kasdienybėje, tiek netikėtoje ekstremalioje situacijoje. Taip pat šauliai atskleis, ką jie veikia su dronais, kokių jų būna ir kaip šios technologijos keičia pasaulį. Dronus bus galima ne tik apžiūrėti, bet ir pačiupinėti.
„Pristatysime šaulių ginkluotę. Žinoma, patiems šaudyti neduosime, tačiau mielai kviečiame pasikalbėti apie šaulystę. Papasakosime apie tai, kad šauliu gali tapti kiekvienas ir ką tai reiškia pačiam žmogui ir tėvynei“, – apsilankyti renginyje ragina Šaulių sąjungos Komunikacijos skyriaus vadovė Aušra Garnienė.
Sveikatos stotelė
„Atsparumas ir ramybė prasideda nuo sveikatos ir žinojimo“, – su tokia žinute festivalyje dalyvaus Kauno miesto poliklinika.
Poliklinikos atstovė Asta Piliponė pabrėžia: „Šiandien atsparumas reiškia ne tik pasiruošimą netikėtoms krizėms. Jis prasideda nuo kasdienių dalykų: dėmesio savo kūnui, savijautos supratimo ir prevencijos. Tik pasirūpindami savimi galime būti stiprūs dėl savo šeimos ir bendruomenės.“
Festivalio metu poliklinikos erdvė taps tikra sveikatos stotele. Čia lankytojai nemokamai galės atlikti momentinius kraujo tyrimus iš kapiliarinio kraujo ir sužinos, kaip pasirūpinti ne tik išvykimo krepšiu, bet ir savo organizmu. Mažųjų lankytojų lauks virtualiosios realybės (VR) patirtis – specialiai poliklinikai sukurtas įtraukiantis edukacinis filmukas.
Atsparumas ir ramybė prasideda nuo sveikatos ir žinojimo.
Įvairios patirtys
Intriguojančių patirčių paruošė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai, kurie vaizdžiai demonstruos, kas turi būti tikrame išvykimo krepšyje.
„Turėsime skiltuvų ir medžiaginių kiškių, rūko sirenų ir spalvotų pieštukų, vandens filtravimo tablečių ir net nuosavybės teisę Mėnulyje patvirtinantį aktą! Viską čiupinėsime, bandysime ir kalbėsimės, kodėl šie daiktai yra naudingi nelaimės atveju, taip pat pasidalysime gudriais būdais, kaip išsisukti iš keblių situacijų“, – šypsodamasis veiklas vardija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanorių koordinatorius Karolis Jurkevičius.
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus erdvėje veiksmas liesis per kraštus. Čia bus galima mokytis kopti virve, statyti palapines, įsirengti stebėjimo postą. Prisimenate vaikystės svajonę turėti savo slaptą štabą? Padedami kadetų ir jų mokytojų, vaikai galės tai patirti gyvai: prireikus mikliai užkopti virve į medį ir į visus žvalgytis iš aukštai.
Lietuvos inžinerijos kolegija, kartu su Šaulių sąjunga įkūrusi karinių dronų laboratoriją, pristatys naujausias technologijas ir dar labiau atskleis dronų pasaulio subtilybes. Tačiau inžinieriai paruošė ir šį tą visiškai naujo: automobilių ir motociklų sporto gerbėjų lauks profesionalios šonaslydžio ir lenktynių komandos su savo įspūdinga technika. Patiems mažiausiems kolegijos kūrėjai paruošė nuotaikingų lauko žaidimų ir pramogų.
„Sunkioji artilerija“
Pereiname prie „sunkiosios artilerijos“. Ar kada susimąstėte, kas vyksta, kai už lango siaučia stichija, o namuose staiga gęsta šviesos?
Energijos skirstymo operatorius (ESO) festivalyje kvies iš arti pažinti darbą, kuris dažniausiai lieka nematomas, tačiau be kurio akimirksniu sustotų viso miesto gyvenimas. Ugniagesiai skuba gesinti gaisrų, o ESO inžinieriai stoja į kovą su audromis, gedimais ir tamsa.
Edukacijos erdvėje išvysite tikrąją šio darbo realybę: galingą specialiąją techniką, dirbančią ekstremaliomis sąlygomis, ir specialiąją įrangą, saugančią darbuotojų gyvybes. Maža to, viską galėsite patirti patys: pajusite, ką reiškia rankose laikyti sunkią ir sudėtingą profesionalų įrangą, kaip atrodo darbas su aukšta įtampa ir kodėl saugumas čia visada laimi prieš skubėjimą. ESO žinutė paprasta, bet įkvepianti: „Mes ne tik atkuriame elektrą – mes saugiai grąžiname gyvenimą į namus.“
Visada šalia
Daugiausia šalies gyventojų pasitikėjimo ir meilės pelnę ugniagesiai gelbėtojai festivalio erdvėje bus matomi iš tolo – jų milžiniškos autocisternos tikrai nereikės ieškoti kaip adatos šieno kupetoje. Čia galėsite ne tik iš arti pažiūrėti į galingą techniką, bet ir savo rankomis pačiupinėti tikrus gelbėjimo įrankius.
„Atsakysime į visus rūpimus klausimus, ir toli gražu ne tik apie civilinę saugą. Svarbiausia, kad žmonės klaustų to, kas jiems aktualu šiandien. Tai gali būti klausimai apie krosnis, židinius, saugų laužo kūrenimą. Artėjant vasarai ypač svarbūs klausimai apie vandens teikiamus malonumus ir atsargumą“, – gyvai bendrauti kviečia Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė.
Ateikite, sužinokite, išmėginkite ir praleiskite pavasario dieną saugiau ir užtikrinčiau. Pasimatykime gegužės 30-ąją VDU Botanikos sode!
Ribotą kiekį nemokamų kvietimų ir renginio programą rasite čia:
https://kauno.diena.lt/festivalio-atsparus-programa
Pasibaigus nemokamų kvietimų skaičiui, bilietus galite įsigyti čia:
https://www.medusa.lt/lt/renginys/Festivalis_ATSPARUS_20260530
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