Festivalyje „Atsparūs“ – ir pareigūnams įspūdį palikę penkiolikmečio viražai

„Vunderkindas”, – per VR akinius stebėjęs vaizdą, matomą iš penkiolikmečio skraidinamo drono, tarstelėjo šaulio apranga vilkėjęs renginio dalyvis.
„Eina sau. Va apie tokius žmones reikia rašyti“, – žavėjosi ir klausimą po klausimo jaunuoliui žėrė ugniagesiai gelbėtojai.
Simas portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad užsiima dronų skraidymu ir jų konstravimu, dalyvauja dronų lenktynėse. „Iš pradžių su tėčio pagalba, po to jau išėjau į priekį, pradėjau rinktis savo dronus tiek mažus, tiek didelius“, – pasakojo S. Dumblys.
„Įdomus renginys“, – įvertino festivalį „Atsparūs“ Simo tėtis.
Kviečiame stebėti tiesiogiai:
Gausu edukacijų, laukia koncertai
Renginio lankytojai Botanikos sodo apsuptyje gali klausytis diskusijų, o edukacių zonoje – susipažinti su naujausiomis dronų technologijomis, lenktynių ir šonaslydžio technika, išmokti išgyvenimo pagrindų, sužinoti, kaip tinkamai pasirengti ekstremalioms situacijoms bei suteikti pirmąją pagalbą.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos
Savo veiklą ir įrangą pristato ugniagesiai gelbėtojai, energetikai, medikai ir paramos organizacijos. Lankytojams taip pat bus siūlomi nemokami momentiniai kraujo tyrimai, edukacinės veiklos vaikams, o vakarą užbaigs grupių „Thundertale“ ir „Skylė“ koncertai.
Visa festivalio „Atsparūs“ programa čia:
Festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.
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