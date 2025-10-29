Gatvelių remontui pažėrė kritikos

Darbininkų nematyti
Į „Kauno dienos“ redakciją kreipėsi skaitytojas Vytautas ir išdėstė savo pastebėjimus apie gatvių remontą Eiguliuose. Vyras nurodė, kad gyvena kvartale, kuris apima Lazūnų, J. Lukšos-Daumanto, Ruduokių bei Ūmėdžių gatves. Keliose jų jau kurį laiką vyksta remontas, tačiau jis niekaip neužbaigiamas.
„Pavasarį mažose Ruduokių ir Ūmėdžių gatvelėse buvo klojama lietaus kanalizacija, perklojo vandentiekį, nors lietaus kanalizacijos nėra ir didesnėse Lazūnų ir J. Lukšos-Daumanto gatvėse. Buvo kuičiamasi ir tebesikuičiama iki šiol, liko tik užbaigiamieji darbai, tačiau jie vyksta arba labai lėtai, arba beveik iš viso nevyksta“, – dėstė vietos gyventojas.
Jis teigė, kad darbininkų minėtose gatvelėse dažnai nematyti. „Ūmėdžių gatvelėje klojamos trinkelės, bet niekaip negali užbaigti abiejų įvažiavimų į gatvelę, nes nelabai matosi dirbančių. Ir visoje gatvelėje trinkelių klojimas dar nebaigtas“, – dėl ilgų darbų terminų nedidelėse Eigulių gatvelėse skundėsi ponas Vytautas.
Mato problemų ir kitur
Vyras dėstė, kad vietos gyventojai buvo supratę, kad Ruduokių gatvelė bus taip pat pilnai sutvarkyta, nes esą ten nėra sveikos vietos, tačiau vėliau nurodyta, kad bus tik pakeistas asfaltas.
„Buvo žadama tvarkyti, bet, kiek supratome, ten jokio kito remonto nebus atliekama, tik asfaltuojama. Visa gatvelė išrausta, išlaužytas asfaltas, po lietaus telkšo balos. Lengvieji automobiliai vos pravažiuoja, o šiukšlių surinkimo mašinos visai nevažiuoja. Gatvių galuose pastatyti didesni konteineriai, o žmonės tampo savo konteinerius per visą gatvelę“, – su kokiomis problemomis susiduria šio kvartalo gyventojai nurodė „Kauno dienos“ skaitytojas.
„Laikas eina, artėja žiema, panašu, kad visai nebus nieko daroma. Kalbama, kad baigėsi finansavimas“, – pridūrė ponas Vytautas, kartu pasidalijęs ir gatvelių nuotraukomis, kuriose matyti telkšančios balos, vis dar nesutvarkyti įvažiavimai, nepaklota kelio danga, o vietomis ir žiojančios duobės, kurias reikia įveikti norint patekti į namus.
Miesto pozicija
„Kauno diena“ pasidomėjo, kokie darbai atliekami minėtose Eigulių gatvelėse, kada numatyta juos užbaigti.
„Šiuo metu vykdomi Ūmėdžių ir Ruduokių gatvių remonto darbai, atnaujinamos važiuojamosios dalies dangos. Darbus Ūmėdžių ir Ruduokių gatvėse planuojama baigti iki lapkričio 7 d.“, – dienraščiui nurodė Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Jis aiškino, kad Ruduokių gatvėje bus atnaujinta važiuojamosios dalies asfaltbetonio danga. Pasak specialisto, bendrovė „Kauno vandenys“ Ruduokių gatvėje šiemet įrengė lietaus nuotekų tinklus, suremontavo vandentiekio įvadus į gyvenamuosius namus bei buitinių nuotekų tinklus. „Jokie papildomi komunikacijų remonto darbai neplanuojami“, – teigė A. Pakalniškis.
Jis informavo, kad darbus Ūmėdžių ir Ruduokių gatvėse vykdo bendrovė „Kauno keliai“. Abiejų gatvių remontams skirta 160 tūkst. eurų.
„Ūmėdžių gatvėje iki remonto nebuvo lietaus nuotekų tinklų. Sulaukdavome nuolatinių gyventojų skundų dėl semiamų sklypų ir gatvėje susikaupusio lietaus vandens. Bendrovei „Kauno vandenys“ įrengus lietaus nuotekų tinklus Ūmėdžių gatvėje, išspręsta ilgametė lietaus vandens problema. Važiuojamojoje dalyje įrengus trinkelių dangą, gatvėje važiuojama mažesniu greičiu, ji tapo saugesnė pėstiesiems“, – komentavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas.
