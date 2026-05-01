Į Laisvės alėją grįžo pavasario mugė

Kaziukas tarp „Žalgirio“ arenos ir baseino baigėsi. Kaunas vėl atsikvėpė kitaip – mugė „Pavasaris 2026“ sugrįžo į miesto centrą.
„Pagaliau. Galima eiti ramiai, be stumdymosi, su pasimėgavimu“, – viena pirmųjų mugės lankytojų Birutė džiaugėsi ir mugės vieta, ir asortimentu. Nors jis beveik toks pats, kaip ir kasmet, akis, anot kaunietės, visada smagu paganyti. Juolab kad Laisvės alėjoje ir Vilniaus gatvėje išsidėstę prekybininkai siūlo ne tik įsigyti, bet ir pamatyti, kaip gimsta jų darbai. Viename stende tautinio paveldo dirbiniai, kitame – rankų darbo aksesuarai. Ant stalų – medžio dirbiniai, pinti krepšiai, lino tekstilė, austos juostos, natūralios kosmetikos gaminiai. Kiekvienas stendas su savo istorija, o neretai ir ją pasakojančiu kūrėju.
„Išėjusi dekretinių atostogų pradėjau kurti papuošalus. Galiausiai tai tapo ne laikinu hobiu, o pagrindine veikla“, – sakė menininkė iš Vilniaus. Jai antrino ir meduolių kepėja iš Šakių. Vyro mamos verslas netikėtai tapo visos šeimos.
„Per pastaruosius metus užsiauginome klientų. Dabar turime nuolatinių. Tų, kurie į mūsų kepyklą atvažiuoja, ir tų, kurie tradiciškai mugėse lanko. Gal ir jūs ko nors paragausite?“ – minkštutėlį grietinietį tiesė moteris.
Džiaugsmas skrandžiams
Mugės lankytojai juokavo, kad kvapai link maisto gamintojų mugėje veikia kaip kompasas. Rytuose – rūkyti mėsos gaminiai ir silkė su garstyčiomis, vakaruose – šviežia duona ir cukrumi barstyti kepiniai, šiaurėje – rabarbarų vynas ir šaltalankių arbata, pietuose – marinuoti burokėliai ir meškinių česnakų pestas.
„Mugėse man svarbu paragauti. Jei ant prekystalio nematau produktų, kuriuos būtų galima degustuoti, tai net neinu. Nepirksiu juk katės maiše“, – kauniečio Vaido atvirumą žmona tramdė kumštelėjimu į šoną.
Ragauti esą ir jai patinka, bet tikrai tai nėra svarbiausia. Tokie pat kaip Vaidas, atviri ir prekybininkai. Nors dar tik mugės pradžia, srautai kur kas mažesni nei įprastai, o tai kelia nerimą.
„Įtariau, kad žmonių bus mažiau, nes trys laisvos dienos, žada, kad bus karšta. Turbūt dauguma kauniečių kur nors kopose vartosi“, – rūkytų gaminių prekeivis vylėsi, kad šeštadienį ir sekmadienį situacija pasitaisys. Kita vertus, kai nėra minios, atsiranda daugiau laiko pabendrauti.
„Kai mažiau žmonių, galima pasikalbėti. Pirkėjai klausia, domisi. Galima užmegzti ilgalaikę pažintį, o tai irgi gerai, – medaus prekeivis pridūrė, kad lėtesnis tempas leidžia geriau pažinti patį asortimentą. – Žinoma, visų mūsų tikslas parduoti.“
Skirtingi įpročiai
Tradiciškai visų mugės lankytojų tikslai skirtingi. Kažkas į šurmulį papuolė atsitiktinai, kažkas automobilio vairą specialiai į miesto centrą suko.
„Išėjome iš arenos ir atsidūrėme čia. Smagu, kad nėra grūsties. Toks tempas keičia ir pirkimo įpročius. Vietoj greitų sprendimų atsiranda daugiau apgalvotų pasirinkimų“, – jaunuolių pora stabtelėjo prie rankų darbo staltiesių ir medžiaginių maišelių. Dar po akimirkos – prie papuošalų ir keramikos. Po pusvalandžio juodu klestelėjo maisto zonoje ir savo lėkštėse žvejojo rūkytas dešreles. Ne vienas miestietis tikino, kad į mugę atėjo ne pirkti, o tiesiog pabūti. Juolab kai toks oras.
„Tikrai neturiu tikslo apsipirkti. Būkim biedni, bet teisingi – mugėse brangu. Parduotuvėje švieži agurkai per akciją – 3 eurai, čia – dvigubai tiek. Turguje buteliukas morkų sulčių 5 eurai, o čia tiek prašo už stiklinę. Tiesiog smagu pasivaikščioti. Jei ko labai norėsiu – nusipirksiu. Tikrai žinau, jei pamatysiu kraujinių vėdarų, mokėsiu, kad ir 10 eurų“, – nusijuokė kaunietis Algirdas.
Veiklos visiems
Iki pat sekmadienio miesto centre tęsis ir kultūrinė programa. Pagrindinėje mugės scenoje prie Miesto sodo suplanuoti koncertai. Čia pasirodys tiek liaudiškos muzikos ir šokių kolektyvai, tiek šiuolaikinės grupės: „Baltos varnos“, „Dancing the Blues“, „Shower Songs“, „Hanzanova“, „Sintetinė meilė“. Kita svarbi erdvė – retro zona prie fontano. Čia vyks folkloro ansamblių pasirodymai, lindihopo šokiai, improvizacijos teatro numeriai, gros gatvės muzikantai. „Lankytojai kviečiami ne tik stebėti, bet ir įsitraukti – šokti, dainuoti, dalyvauti“, – organizatoriai ragino būti aktyviais šventinės nuotaikos kūrėjais.
Daug dėmesio šeimoms. Specialioje erdvėje veiks kūrybinės dirbtuvės, vyks cirko pasirodymai, įvairios edukacijos. Technologijų mėgėjams siūlomos Robotikos akademijos dirbtuvės, kuriose bus galima konstruoti ir programuoti robotus.
Prie Kauno miesto savivaldybės įsikūrusioje Talentų erdvėje bursis nevyriausybinės organizacijos, vyks diskusijos, tvarumo projektai. Vienas jų – „Rožinio triukšmo“ marškinėlių kūrimas ir antrinio dizaino aksesuarų dirbtuvės.
