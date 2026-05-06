Įvertinkite: išskirtinėje Kauno erdvėje – naujas akcentas

Iš korteno ir nerūdijančio plieno sukurta skulptūra subtilia plastine kalba pasakoja apie pažadų trapumą ir jų laikinumą. Kūrinio centre – ruda, pūslę primenanti forma, simbolizuojanti pažado gimimo šaltinį. Iš jos kyla ir skleidžiasi ratilai, tarytum dūmai iš pypkės. Šie tarsi ore pakibę elementai tampa metafora pažadams, kurie gimsta lengvai, su intencija būti ištesėti. Tačiau, neretai, netrukus išsisklaido kasdienybės skersvėjyje.
Pasak kūrinio autoriaus, „Pažadai“ – tai švelniai satyrinis žvilgsnis į kiekvienam pažįstamas situacijas, kai ištariame „tikrai padarysiu“, „netrukus grįšiu“ ar „nepamiršiu“. Visgi, žodžiai kartais lieka tik akimirksnio ketinimu.
Skulptūrai pasirinkta vieta Ąžuolyno parke – neatsitiktinė. Tai istorinė ir simbolinė Kauno erdvė, kurioje gamtos ilgaamžiškumas susitinka su žmogaus kasdienybės nepastovumu. Tvirti, šimtmečius menantys ąžuolai čia kontrastuoja su kūrinyje perteikiamu laikinumu, o gyvas parko ritmas – susitikimai, pokalbiai, skubėjimas – tampa natūraliu šios meninės kompozicijos fonu.
„Džiugu, kad miesto viešosios erdvės ir toliau puošiasi menininkų darbais. „Kauno akcentai“ suteikia miestui išskirtinumo ir gyvybės. Menininkams tai galimybė įgyvendinti idėjas, o kauniečiams – meną matyti kasdienėje aplinkoje. Taip kuriame modernų, augantį ir savo veidą turintį Kauną“, – apie galerija po atviru dangumi kalbėjo miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
„Kauno akcentai“ – tai Kauno miesto savivaldybės iniciatyva, skatinanti profesionalius menininkus kurti originalius meno objektus viešosioms miesto erdvėms. Programos principas grindžiamas atviru konkursu, kuriame atrenkamos idėjos, papildančios miesto urbanistinį veidą. Ši iniciatyva suteikia kūrėjams galimybę įgyvendinti ambicingus sumanymus, o miestui – nuolat pildyti savo kultūrinį žemėlapį išskirtiniais meno kūriniais.
Per visą programos laikotarpį Kaune įgyvendinta daugiau kaip 150 menininkų idėjų.
