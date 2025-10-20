Jei ateitų diena X: savivaldybė ruošiasi, bet ar žmonės patys pasiruošę?

Iš išorės – įprastas jūrinis konteineris, tačiau viduje – šimtai priemonių, galinčių gelbėti gyvybes potvynio, gaisro ar net karo atveju.
„Medicininės priemonės – turniketai, vandens valymo tabletės, kvėpavimo apsaugos priemonės, kostiumai, dujokaukės, šviesos šaltinis ir baterijos jam, šildytuvas, maitinimo blokas ir generatorius“, – kalbėjo Viešosios tvarkos skyriaus parengties pareigūnas Dainius Raubūnas.
Tai pirmieji šalyje mobilieji konteineriai, įsigyti savivaldybės iniciatyva.
„Ukrainoje karas parodė, ko labiausiai reikėtų. Didžiausias rūpestis – atrinkti kokybiškas prekes. Paskaičiavimas pagal konteinerio apimtį: reikia 150 žmonių tam tikrų priemonių“, – šnekėjo Viešosios tvarkos skyriaus parengties pareigūnas.
Dar laukiama sulankstomų lovų – jų rinkoje labai trūksta. Visa įranga mobiliuosiuose konteineriuose gali būti greitai pervežta ir pristatyta į bet kurią rajono vietą.
„Turime 25 seniūnijas. Išdėliojome taip, kad kiekvienas konteineris pasiektų tam tikrą skaičių seniūnijų – tam tikro įvykio metu tai būtų greičiausias, mobiliausias, trumpiausias laikas. Turime Vilkijoje, Garliavoje ir Domeikavoje“, – nurodė Kauno rajono Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Ramūnas Kemzūra.
Savivaldybė ruošiasi, bet ar žmonės patys pasiruošę?
„Nelabai ruošiamės, mano nuomone, čia nieko nebus, muilo burbulas“, – sakė pašnekovas.
„Nuo pandemijos pasiruošę visą laiką dabar jau“, – teigė kitas pašnekovas.
„Turime generatorių, dujokaukę turiu“, – pasakojo vyras.
Dabar konteinerių – 3, iš viso planuojami 5. Kauno rajonas užduotį pasiruošti ekstremalioms situacijoms sako supratę rimtai. 600 tūkst. eurų skirs naujoms stebėjimo kameroms.
„Alšėnų seniūnijoje parengtas žemės sklypas, kuriame bus „ežiai“, „drakono dantys“, koncertina“, – pabrėžė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Kauno rajono savivaldybė daugiabučių gyventojams siūlo iki 5 tūkst. eurų paramą paruošti rūsius kaip priedangas. Tačiau šia galimybe retas pasinaudojo, tad rajono valdžia žada ir tuo pasirūpinti.
„Bus pristatytos antžeminės ir požeminės priedangos – maždaug 100 kvadratų, sąmatinė vertė – 200 tūkst.“, – tvirtino Kauno rajono meras.
Šiuo metu priedangų rajone – 418. Jose tilptų 43 proc. gyventojų. Meras pripažįsta, didžiausia problema – slėptuvės.
„Tokia teritorija, pagrindinės upės teka, čia rizikos potvynio visuomet, tas mobilumas, žmonių evakuacija, priėmimas iš kitų savivaldybių mums deleguotas“, – nurodė V. Makūnas.
Šiemet Kauno rajonas ekstremalioms situacijoms pasiruošti skyrė beveik 2 mln. eurų.
