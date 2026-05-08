Kaimynus gąsdina planuojamas daugiabutis

Mato žalą
Į redakciją kreipėsi Linų gatvės gyventojai dėl prieš jų namą planuojamo statyti daugiabučio su komercinėmis patalpomis.
Gyventojų tvirtinimu, planuojamas daugiabutis pablogins jų gyvenimo sąlygas, nes siauroje, šaligatvio neturinčioje Linų gatvėje liks dar mažiau erdvės.
Nuogąstaujama, kad planuojamas daugiabutis užtamsins prieš jį esančio namo fasadinę pusę, padidės tarša, atsiras daugiau triukšmo, gali iškilti problemų dėl pasenusio nuotekų tinklo.
Sistema – sena
Siekdami įrodyti, kad siaura gatvė naujam daugiabučiui netinkama, gyventojai savo argumentus ir reikalavimus pateikė ir Kauno miesto savivaldybei.
Savivaldybės administracijai adresuotame laiške tvirtinama, kad daugiabučio projektinis pasiūlymas nedera su unikalia XX a. pr. Žemųjų Šančių žemaaukštės medinės architektūros stilistika ir nekuria harmoningo santykio su aplinka.
Gyventojai reikalauja atsisakyti planuojamame pastate suprojektuotų komercinių patalpų ir statinį sumažinti dviem aukštais.
„Mūsų kvartale yra problemų su lietaus nuotekų sistema. Apskritai visa infrastruktūra yra sena, susidėvėjusi, todėl, manome, būtina ją iš esmės renovuoti, nes sena nuotekų infrastruktūra tikrai nepritaikyta papildomoms apkrovoms, kurias sukels naujas daugiabutis“, – tikino Linų gatvės gyventoja.
Ji tvirtino, kad naujas pastatas siauroje gatvėje gali dar labiau apsunkinti komunalinių ir skubios pagalbos tarnybų automobilių įvažiavimą.
Atstumai – išlaikomi
Komentuodamas gyventojų abejones, Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus Statybos dokumentų poskyrio vedėjas Donatas Grybauskas atkreipė dėmesį, kad viskas daroma laikantis normatyvinių reikalavimų, o kai kurie aplinkiniams gyventojams aktualūs klausimai dar bus derinami, ieškant optimalių sprendimų.
„Namas neprojektuojamas kaip visi kiti ant sklypo ribos, o atitraukiamas per 1,5 m, kad būtų suformuota kokybiška viešoji erdvė. Statytojas privalės gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą statybai, vykdomai neišlaikant norminio atstumo iki sklypo ribos“, – pabrėžė specialistas.
– Kaip vertinate gyventojų pastabas, kad palanuojamas keturių aukštų namas bus statomas žemaaukštės architektūros aplinkoje ir nesudarys harmoningo santykio su aplinka? – „Kauno diena“ pasiteiravo D. Grybausko.
– Pastatą numatoma statyti išlaikant gatvės užstatymo liniją, siekiant išlaikyti darnią urbanistinę integraciją ir išsaugoti esamą užstatymo struktūrą. Prie gatvės esanti pastato dalis projektuojama trijų aukštų, o pats tūris skaidomas į smulkesnius segmentus su šlaitiniais stogais. Toks sprendimas pasirinktas siekiant, kad statinys harmoningai įsilietų į aplinką ir nuosekliai papildytų esamą urbanistinį kontekstą.
Pagal Kauno miesto bendrąjį planą, Linų gatvė yra miesto dalyje, kurioje gali būti tiek gyvenamieji pastatai, tiek įvairios paslaugos. Čia leidžiama statyti gana tankiai – su mišriomis gyvenamosiomis ir paslaugų teritorijomis, atliekančiomis linijinių centrų funkcijas ir maksimaliai leistinu užstatymo intensyvumu iki dviejų (pastato bendrojo ploto ir žemės sklypo ploto santykis). Šiuo atveju projektuojamas užstatymo intensyvumas – perpus mažesnis už leistiną.
– Gyventojai tikisi, kad bus atsižvelgta į jų nuogąstavimus: planuojamas statyti namas bus patrauktas į sklypo gilumą ir atsidurs 3 m nuo Linų gatvės. Ar į tai bus atsižvelgta?
– Projektuojamas pastatas privalo atitikti statybos techninių reglamentų, higienos normų reikalavimus ir negali pažeisti teisėtų trečiųjų šalių interesų, nepriklausomai nuo to, kokiu atstumu nuo sklypo ribos statomas.
Aukštingumo reikalavimai
– Gyventojai pabrėžia, kad siauroje gatvelėje pastatytas keturių aukštų namas visiškai užtamsins priešais esančio namo aplinką.
– Pagal Kauno miesto bendrąjį planą, šioje vietoje galimas žymiai didesnis aukštingumas, jei nepažeidžia teisėtų trečiųjų šalių interesų ir tinkamai integruojasi į aplinką.
– Kaip vertinate gyventojų reikalavimą planuojamą statyti pastatą sumažinti iki dviejų aukštų ir atsisakyti komercinių patalpų?
– Ši teritorija yra miesto dalių centrų zonoje, todėl siekiama skatinti mišrų pastatų naudojimą, kad juose būtų ne tik gyvenamosios, bet ir įvairios paslaugų ar komercinės patalpos. Planuojame, kad pirmieji aukštai būtų aktyviai naudojami ir prisidėtų prie gyvybingų viešųjų erdvių kūrimo. Be to, sudaromos palankios sąlygos darniam judumui – ypač pėstiesiems ir dviratininkams.
– Rajone, kuriame yra minimi namai, susidėvėjusi nuotekų sistema. Ar ji turi galimybių pakelti naujas apkrovas, kurios atsiras pastačius naują namą?
– Inžinerinių tinklų pajėgumus įvertina juos prižiūrinčios įmonės. Jei reikia, gali būti tiesiami nauji tinklai arba atnaujinami seni.
Nuogąstauja dėl triukšmo
– Gyventojai nuogąstauja, kad planuojamame statyti name planuojamas ne dujinis šildymas, bet sistema oras–vanduo. Ar šios sistemos išorinis blokas netaps papildomu triukšmo šaltiniu Linų gatvėje?
– Viešinamuose projektiniuose pasiūlymuose numatytas šildymo būdas – šilumos siurblys. Projekto derinimo metu projektuotojai turės pateikti detalius triukšmo skaičiavimus, bus tikrinama jų atitiktis higienos normoms.
– Kiek numatyta parkavimo vietų planuojamo statyti namo poreikiams?
– Numatoma įrengti po vieną parkavimo vietą kiekvienam formuojamam kadastro objektui: devyniems butams ir vienai komercinės paskirties patalpai, iš viso – dešimt parkavimo vietų. Iš jų keturios vietos skirtos elektromobiliams, o dvi – asmenims su negalia.
– Ar numatytas tinkamas pravažiavimas greitosios, komunalinių tarnybų, ugniagesių automobiliams?
– Privažiavimas tarnybų automobiliams numatomas iš Linų gatvės.
