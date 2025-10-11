Kalėdų eglutė sugrįžta į Rotušės aikštę

Eglės vieta
Dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos pernai Kalėdų eglė buvo papuošta Vienybės aikštėje, tačiau ši šventė vėl sugrįžta į Rotušės aikštę. Lapkričio 22 d. čia bus įžiebta žinomos floristės Kristinos Rimienės kurta žaliaskarė, tad kartu tai bus ir tarsi aikštės atidarymo šventė.
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis dienraščiui nurodė, kad dėl Kalėdų puošmenos naujoji Rotušės aikštės granito danga pažeista nebus, mat eglei paruoštas pamatas, į kurį ji ir bus statoma.
„Eglės stovėjimo vieta šiek tiek pakeista ir numatyta kiek arčiau aikštės centro link. Rengiant projektą projektuotai numatė įrengti granitines dangas, kurios pritaikytos sunkiasvorei technikai, tad puošiant eglę danga nebus pažeista“, – komentavo A. Pakalniškis.
Idėja dar neatskleidžiama
Šiemet eglutės puošimo konkursą laimėjusi K. Rimienė dienraščiui kiek anksčiau pasakojo, kad tokio kūrybinio darbo ji imsis pirmą kartą, o eglutę puoš unikaliu stiliumi. Tiesa, kol kas dar neatskleidžiama šiųmetė Kalėdų tema.
Ji pasakojo, kad ant eglutės bus ne tik pavienių dekoravimo elementų, kaip žaisliukai ar lemputės, tačiau bus pritaikyta ir kitokių formų, jungiamųjų detalių, kurios kurs Kalėdų eglės visumą.
„Bus ištisinių fragmentų, kurie tęsis per visą eglę. Be to, naudosime technologines naujoves – LED lemputes, kurias galima įvairiai programuoti. Jos gali būti ir šiltos, ir šaltos spalvos, ir įvairių spalvų derinių. Tos lemputės yra tarsi LED ekranas, norint, galima ir žodžius rašyti ar atkartoti simbolius. Šios lemputės leidžia į visą procesą pažiūrėti naujoviškai. Kiek žinau, Baltijos valstybėse nė karto nebuvo panaudota tokia technologija puošiant eglę“, – kalbėjo šiųmetė Kauno eglės puošėja.
Kaunas nusprendė vėl puošti gyvą žaliaskarę, kurią dovanos miestiečiai, tačiau pati gražiausia eglė iš jų kol kas dar neišrinkta. Miesto atstovai tik nurodė, kad šiais metais tikrai yra iš ko pasirinkti.
Norima sukurti jaukią, švarią aplinką, todėl puošti aikštę ypatingai, išskirtinai neplanuojame.
Miesto puošyba
Šiais metais Kauno miesto savivaldybė skelbė tik eglutės puošimo kūrybinį konkursą, tad „Kauno diena“ pasiteiravo, ar jau numatyta, kaip bus papuošta rekonstruota Rotušės aikštė.
„Aikštėje norima sukurti jaukią, švarią aplinką, todėl ypatingai, išskirtinai aikštę puošti neplanuojame. Bus panaudotos tokios pat apšvietimo lemputės kaip ir Laisvės alėjoje, tradiciškai čia įsikurs mugė“, – nurodė Kultūros skyriaus vedėjas Agnė Augonė.
Ji teigė, kad šį kalėdinį laikotarpį nesuplanuota naujų investicijų į kitas Kauno viešąsias erdves. „Senosios dekoracijos sukuria šventinę atmosferą, paverčią miestą švytinčiu. Todėl ir šiemet planuojame panaudoti jau turimas dekoracijas“, – pažymėjo A. Augonė.
Dėliojama programa
„Kauno diena“ skelbė, kad šiais metais miesto Kalėdų eglutė bus įžiebta lapkričio 22 d., tačiau dar teks palaukti, kol paaiškės, kas pasirodys eglės įžiebimo šventiniame koncerte. Šiuo metu vyksta eglutės įžiebimo šventinio koncerto viešojo pirkimo procesas.
Kultūros skyriaus vedėja A. Augonė nurodė, kad šiais metais taikoma praėjusių metų kainodara ir Kalėdų eglutė kainuos 80 tūkst. eurų su PVM, Kalėdų eglutės įžiebimo koncertas – 150 tūkst. eurų su PVM.
