Kariniai konfliktai keičia ir Kauno turizmo sezoną?

Atšaukiamos kelionės?
Kai staigiai pradėjo kilti degalų kainos, kelionių organizatoriai peržiūrėjo ir kelionių polisų kainas, keliautojams teko primokėti už pabrangusius lėktuvų ar autobusų bilietus. Tačiau turizmo ekspertai tikina, kad kol kas anksti sakyti, ar bus atšaukta daug kelionių į Kauną.
„Šiuo metu dar kiek anksti kalbėti apie aiškias ilgalaikes tendencijas. Kaunas, kaip ir visa Lietuva, veikia pagal sezoniškumo logiką, todėl vien pirmojo metų ketvirčio duomenų nepakanka patikimoms išvadoms, ypač turint omenyje, kad minėti geopolitiniai veiksniai išryškėjo ketvirčio pabaigoje.
Kol kas nematome drastiško kelionių, skrydžių ar ekskursijų atšaukimo masto – bendras turizmo aktyvumas išlieka stabilus. Vis dėlto situaciją nuosekliai stebime“, – dienraščiui komentavo „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius.
Jis pridūrė, kad vis dėlto pavienių pokyčių jau yra. „Štai, pavyzdžiui, latvių aviakompanijos „airBaltic“ sprendimas sustabdyti visai neseniai prasidėjusį skrydį Kaunas–Ryga siejamas su išaugusiomis degalų kainomis. Kol kas tai vertiname kaip atskirą atvejį, o ne bendrą tendenciją“, – pažymėjo turizmo ekspertas.
„Žinoma, tikėtina, kad artimiausiu laikotarpiu gali stiprėti vietinis turizmas ir srautai iš kaimyninių šalių, nes keliautojai linkę rinktis trumpesnes, arčiau esančias kryptis“, – kaip išaugusios degalų kainos gali keisti turistų srautus, pridūrė T. Stankevičius.
Aiški strategija
„Kauno diena“ pasidomėjo, galbūt dėl neaiškios ir kol kas nestabilios situacijos Artimuosiuose Rytuose perdėliojama ir šio sezono turizmo strategija.
„Didesnius strateginius vertinimus šiuo metu atliekame atsargiai ir deriname su nacionaliniu turizmo krypties formavimu. Vis dėlto didelių strategijos korekcijų Kaunui nematome. Jau dabar dirbame su scenarijumi, kuris tokiose situacijose stiprėja, – tai kaimyninės rinkos ir vietinis turizmas. Tai nenauja kryptis, tai mūsų pagrindas.
Net jei keliautojai labiau rinksis artimesnes, saugias kryptis, mes tam esame pasiruošę – šios rinkos Kauną jau pažįsta. Daugiau neapibrėžtumo galime matyti tolesnėse rinkose, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, kur didesnę įtaką daro skrydžių pasiūla. Tačiau kol kas nei skrydžių dažnis, nei kainos iš šios rinkos nėra reikšmingai pasikeitę“, – apžvelgė „Kaunas IN“ vadovas.
Pasak T. Stankevičiaus, vietinis turizmas Kaunui visada buvo svarbus, todėl, jei reikės, keliautojai bus dar aktyviau kviečiami svečiuotis Lietuvoje.
Karo Ukrainoje įtaka
Kai 2022-ais Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, tai iš dalies palietė ir Lietuvos turizmo sezoną, dalis užsienio keliautojų į mūsų šalį žiūrėjo atsargiau. Kadangi karas užsitęsė, pasiteiravome, galbūt žmonės jau priprato ir Lietuvos nebelaiko nesaugia šalimi.
„Net ir prasidėjus karui Ukrainoje, turistų skaičius Kaune buvo stabilus. Žinoma, sudėtinga tiksliai atskirti priežastis, nes tuo pačiu laikotarpiu vyko ir bendras turizmo atsigavimas po pandemijos.
Vis dėlto nuo žemiausio taško 2020 m. matome nuoseklų augimą. Prie to reikšmingai prisidėjo ir „Kaunas 2022“ – Europos kultūros sostinės metai – jų tarptautinė komunikacija padėjo atsverti dalį nuogąstavimų dėl saugumo Baltijos regione“, – nurodė „Kaunas IN“ vadovas.
Jis pažymėjo, kad pastarųjų metų tendencijos rodo, jog turizmas tampa vis atsparesnis nenuspėjamų įvykių fone. Kelionių kryptims įtaką daro ne vienas veiksnys: geopolitika, ekonomika, vartotojų įpročiai. Dažnai šie veiksniai veikia kartu.
„Pavyzdžiui, po pandemijos sumažėjo grupinių kelionių autobusais, tačiau jas pakeitė kiti segmentai. Panašiai ir dabar – dalį atsargesnių keliautojų kompensuoja kitos lankytojų grupės. Todėl šiandien nematome aiškaus, vien tik karo nulemto neigiamo poveikio Kauno turizmui – rinka prisitaiko, o keliautojų elgsena kinta, bet nesustoja“, – aiškino turizmo ekspertas.
Sezono akcentai
Kaunas tikrai turi platų pramogų, ekskursijų, lankytinų vietų sąrašą, kuris pristatomas miesto svečiams. Čia veiklų ras ir šeimos, ir pavieniai keliautojai tiek iš kitų Lietuvos savivaldybių, tiek iš užsienio.
„Šio sezono Kauno turizmo akcentas – sąmoningas, lėtas keliavimas ir autentiškos patirtys. Miestas natūraliai kviečia sulėtinti tempą, mažiau bėgti per lankytinas vietas ir daugiau patirti pačią miesto atmosferą – nuo kasdienio ritmo iki netikėtų, neplanuotų atradimų.
Kartu Kaunas išlaiko stiprią įvairovę – čia kiekvienas gali rasti sau tinkamą būdą keliauti: nuo ramaus savaitgalio iki intensyvesnės renginių programos. Šį sezoną lankytojų laukia atsinaujinusios kultūrinės erdvės, didieji koncertai stadione ir arenoje, nauji maršrutai, vis labiau išvystyta dviračių infrastruktūra ir įvairūs miesto renginiai. Tarp naujovių – ir planuojamas Kauno apžvalgos ratas, kuris papildys miesto patirčių spektrą“, – šio sezono turizmo akcentus dėliojo T. Stankevičius.
Jis nurodė, kad didelis dėmesys skiriamas ramiam ir prieinamam turizmui, nes Kaunas – kompaktiškas, lengvai pažįstamas miestas, kuriame patogu judėti ir planuoti laiką be streso. Stiprėja gastronominių patirčių kryptis – miestas vis drąsiau derina vietines tradicijas su šiuolaikiniais sprendimais, todėl tampa patrauklus ieškantiems naujų skonių.
„Trumpai – Kaunas šį sezoną siūlo ne vien „ką pamatyti“, bet ir „kaip jaustis“ keliaujant“, – pridūrė „Kaunas IN“ vadovas.
Turistų auditorija
Kauno turistų auditorija – gan įvairi, čia atvyksta ir keliautojų iš artimųjų šalių, tačiau mūsų miestą kaip kelionių kryptį vis dažniau renkasi ir tolimesnių valstybių turistai. Žinoma, nereikia pamiršti vietinių turistų, tad ir šiai auditorijai Kaunas turi ką pasiūlyti.
„Pastaraisiais metais kryptingai dirbame su pagrindinėmis Kauno tikslinėmis rinkomis – tai kaimyninės šalys Latvija ir Lenkija, taip pat Vokietija, Jungtinė Karalystė ir kitos prioritetinės kryptys, su kuriomis turime tiesioginių skrydžių. Lygiagrečiai nuosekliai dirbame ir su vietiniu turizmu.
Šiose rinkose orientuojamės į kultūros, architektūros, meno ir renginių gerbėjus, taip pat šeimas – Kaunas yra patraukli kryptis turiningam savaitgaliui, kur galima suderinti skirtingas patirtis vienoje vietoje. Greitai Kaune atsirasiantis apžvalgos ratas dar labiau praplės galimybes šeimoms leisti laiką Kaune“, – tikino T. Stankevičius.
„Kaunas IN“ turizmo ekspertas pažymėjo, kad, be laisvalaikio turizmo, aktyviai dirbama ir su konferencinio turizmo segmentu, stiprinamos Kauno, kaip renginių ir susitikimų miesto, pozicijos. „Matome augantį medicininio turizmo potencialą – mieste veikiančios klinikos jau sėkmingai pritraukia užsienio pacientų“, – kokią dar auditoriją siekiama pritraukti, papildė T. Stankevičius.
