Kaunas pagerbė miesto medicinos bendruomenę: įteikti metų apdovanojimai ir įvertinti pasiekimai

„Šiandien susirinkome atgimstančiame tarpukariniame pastate, tačiau atgimimas labai susijęs ir su Jūsų darbu. Jūs esate ta žmonių kategorija, pas kurią ateidami pacientai nenori nieko nuslėpti, nes vėliau tik nuo Jūsų sprendimų priklausys, kaip greit mes atgimsime, vėl pasijusime gerai. Tad visiems čia susirinkusiems linkiu to atgimimo džiaugsmo, kviečiu pasidžiaugti šiuo vakaru ir švęsti gyvenimą“, – ceremonijos metu sakė Kauno miesto vicemeras Andrius Palionis.
Metų medicinos darbuotojo premijos skyrimo komisija sulaukė 12 kandidatūrų trijose nominacijose – „Metų gydytojas“, „Metų slaugytojas“ ir „Metų sveikatos apsaugos darbuotojas“. Įvertinus pretendentų profesinius pasiekimus, atsidavimą pacientams ir indėlį į sveikatos sistemos stiprinimą, išrinkti penki laureatai:
- Metų gydytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojas oftalmologas prof. habil. dr. Vytautas Jašinskas;
- Metų gydytojas – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytojas akušeris ginekologas doc. Tomas Biržietis;
- Metų slaugytoja – VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės Vičiūnų skyriaus slaugos administratorė, bendrosios praktikos slaugytoja Raimonda Juozapavičienė;
- Metų sveikatos apsaugos darbuotoja – Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Greitosios medicinos brigadų valdymo skyriaus vadovė Irina Belukhina;
- Metų sveikatos apsaugos darbuotoja – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Rima Gabrielaitė.
Laureatai įvertinti už reikšmingą indėlį diegiant medicinos inovacijas, stiprinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rengiant jaunuosius specialistus bei aktyvų prisidėjimą prie visuomenės sveikatos stiprinimo Kaune ir visoje šalyje. Kiekvienam jų skirta 3 tūkstančių eurų premija.
Renginyje įvertintos ir miesto gydymo įstaigos, pasiekusios geriausių rezultatų imunoprofilaktikos srityje. 2025 metų lyderiais imunizacijos srityje pripažinti: VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šančių padalinys, UAB „Vita longa“, UAB Ąžuolo šeimos klinika, UAB Aušros medicinos centras, UAB „Affidea Lietuva“ ir UAB L. Morkūnienės šeimos klinika.
2025 metų lyderių antimikrobinio atsparumo valdyme padėkos skirtos: UAB Ąžuolo šeimos klinikai, UAB Aušros medicinos centrui ir UAB Diagnostikos laboratorijos Savanorių prospekto padaliniui.
Šiemet pirmą kartą įteikta ir nauja nominacija – „Metų sėkmės istorija“, kuri atiteko VšĮ Kauno miesto poliklinikai už inovatyvų šeimos gydytojo komandos modelį, leidusį efektyviau organizuoti pacientų aptarnavimą ir sustiprinti komandinius procesus.
Ceremoniją lydėjo muzikiniai ir meniniai pasirodymai, kuriuos susirinkusiems dovanojo Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, šokio teatras „Aura“, atlikėjai Liepa Mondeikaitė, Andrius Apšega, Gabrielė Nausėdaitė, Simas Buziliauskas ir grupė „The Ditties“.
Naujausi komentarai