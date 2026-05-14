Kaunas paminės 54-ąsias Kalantos mirties metines

Tradiciškai miesto vadovai padės gėlių R. Kalantos susideginimo vietoje, jo kapavietėje Romainių kapinėse bei prie paminklinio akmens Panerių gatvėje.
Šiai dienai paminėti Kauno miesto sodelio prieigose taip pat vyks nemokamas koncertas. Jame skambės Andrew Lloydo Webberio „Requiem“ bei fragmentas iš Kipro Mašanausko operos „1972“. Šiuos kūrinius atliks valstybinis choras „Vilnius“ su meno vadovu ir dirigentu Artūru Dambrausku, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai ir Kauno simfoninis orkestras.
1972 metų gegužę protestuodamas prieš sovietinį režimą devyniolikmetis R. Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko „Laisvę Lietuvai!“.
Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau neišgyveno.
Oficialiais duomenimis, R. Kalanta mirė 1972 m. gegužės 15 d. 4 valandą ryto nuo viso kūno antrojo ir ketvirtojo laipsnių nudegimų.
Jo žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simbolių, nuvilnijusių per visą Kauną, Lietuvą bei už jos ribų.
