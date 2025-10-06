Kaune atidaryta nauja odontologijos klinika „Spadenta“: inovacijos, profesionalumas ir rūpestis

Modernios technologijos – kasdienėje praktikoje
Nuo pat pirmųjų dienų klinikoje diegiamos naujausios odontologijos technologijos, leidžiančios užtikrinti tikslų ir greitą gydymą. Čia naudojama 3D kompiuterinė tomografija, panoraminės 2D ir 3D rentgeno nuotraukos, intraoraliniai skeneriai. Tai leidžia vos per kelias minutes atlikti išsamią diagnostiką be nemalonių pojūčių pacientui.
Skaitmeninis gydymo planavimas užtikrina, kad kiekvienas etapas būtų aiškus, suplanuotas ir aptartas iš anksto. Svarbi „Spadenta“ filosofijos dalis – kainų skaidrumas: pacientai tiksliai žino, kiek kainuos procedūra dar prieš pradedant ją atlikti.
Paslaugos – nuo profilaktikos iki sudėtingiausių sprendimų
„Spadenta“ teikia visą odontologinių paslaugų spektrą. Tai burnos higiena, estetinis plombavimas, terapinis ir endodontinis gydymas, chirurginės procedūros, dantų protezavimas bei implantacija. Vienas pažangiausių klinikoje taikomų metodų – „All-on-4®“, leidžiantis atkurti visą dantų lanką naudojant vos keturis implantus. Tokia metodika ypač tinka sudėtingais atvejais, kai pacientas nori greito ir patikimo sprendimo.
Rūpestis pacientu – pirmoje vietoje
„Spadenta“ yra sukurta galvojant apie žmogų: tikslas – suteikti ne tik gydymą, bet ir patirtį, kuri keltų pasitikėjimą bei ramybę. Norima, kad vizitas pas odontologą nebūtų varginantis, o taptų natūralia savęs priežiūros dalimi.
Šiltas bendravimas, aiški komunikacija, jauki aplinka ir moderni įranga – tai, kas formuoja klinikos išskirtinumą.
Kauniečiams – nauja erdvė rūpintis dantų sveikata
„Spadenta“ įsikūrusi patogioje vietoje – Jonavos g. 7, Kaune. Klinika dirba pirmadienį–penktadienį nuo 8 iki 20 val. Registracija vyksta telefonu +370 677 77556 arba el. paštu [email protected].
Klinikos komanda kviečia miestiečius užsukti ne tik dėl būtino gydymo, bet ir profilaktiškai – nes tinkama dantų priežiūra yra svarbi kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis.
Naujausi komentarai