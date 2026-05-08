Kaune lankėsi Lietuvos ambasadorė prie UNESCO

Kaip skelbia Kauno miesto savivaldybė, jai dar 2024-aisiais miestas skyrė III laipsnio Santakos garbės ženklo apdovanojimą už nuopelnus kultūros paveldo apsaugos srityje ir svarų indėlį į Kauno įtraukimą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Šiandien šį apdovanojimą miesto vadovai iškilmingai įteikė tiesiai į rankas. Vizito metu kalbėtasi apie Kauno virsmą, miesto ateities planus ir vieną didžiausių mūsų pasididžiavimų – architektūrą, paveldą bei kultūrą.
„Kai galvoji apie aukštesnės klasės turizmą, kuris kuria miesto reputaciją ir leidžia patekti į prestižinių, patrauklių miestų sąrašus – viskas prasideda nuo kultūros. Žmonės keliauja dėl architektūros, meno, gero maisto, renginių ir patirčių. Kultūrinė diplomatija šiandien yra ne mažiau svarbi nei ekonominė – tai miesto ir valstybės įvaizdis“, – vizito Kaune metu sakė ambasadorė.
Susitikimo metu aptartos ir glaudesnio bendradarbiavimo galimybės, tarpinstitucinių ryšių stiprinimas bei bendrų kultūrinių iniciatyvų organizavimas.
„Nuoširdžiai sveikiname ambasadorę ir dėkojame už milžiniškus darbus puoselėjant kultūros paveldą bei stiprinant Kauno ir kitų šalies vertybių matomumą tarptautiniuose vandenyse“, – teigė savivaldybės atstovai.
