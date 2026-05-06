Kauno oro uoste vyrui sustojo širdis: į pagalbą puolė aplinkiniai

Trečiadienio naktį Kauno oro uoste Karmėlavoje įvyko situacija, dar kartą primenanti, koks svarbus yra greitas ir koordinuotas žmonių veiksmas ir kokios svarbios yra pirmosios pagalbos žinios.
„67 metų vyrui, išlipus iš lėktuvo, sustojo širdis. Iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo jį gaivino oro uosto darbuotojai ir, tikėtina, prisidėję keleiviai. Buvo panaudotas oro uoste esantis defibriliatorius – po trijų defibriliacijų pacientas atgavo sąmonę ir buvo skubiai išvežtas į Kauno klinikas, – trečiadienio rytą feisbuke rašė tarnyba. – Nuoširdžiai dėkojame Kauno oro uostui už bendradarbiavimą, operatyvumą ir turimą gyvybes gelbstinčią įrangą. Taip pat didžiulė padėka visiems žmonėms, kurie neliko abejingi ir prisidėjo prie šios gyvybės išgelbėjimo. Dėkojame dirbusiai komandai: dispečerei Inesai Kudarauskaitei, gydytojai Saulei Kraujutaitytei, skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistui Dainiui Urbonui, paramedikui-GMP automobilio vairuotojui Ignui Gelažiui.“
Medikai priminė, kad kiekviena sekundė tokiose situacijose yra lemtinga.
„Šį kartą bendromis pastangomis pavyko laimėti“, – įrašą baigė tarnyba.
Kaip anksčiau yra skelbę specialistai, operatyvus defibriliatoriaus panaudojimas įvykusio staigaus širdies veiklos sustojimo atveju gali ženkliai (iki 75 proc.) padidinti nukentėjusiojo išgyvenamumą.
Statistika rodo, kad jeigu staigiai sustojus širdžiai per pirmąsias 3–5 minutes atliekama defibriliacija, tikimybė išgyventi siekia 70 proc., o be defibriliacijos išgyvenamumas ne ligoninėje tesiekia 5–10 proc.
Lietuvoje miesto teritorijoje vidutinis GMP atvykimo laikas gyvybei grėsmingais atvejais yra 9–10 minučių, todėl defibriliatorių prieinamumas viešose vietose ir liudininkų atliekami gaivinimo veiksmai yra itin svarbūs.
Kaip skelbta, nuo 2023 metų sausio Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų keleivių terminaluose įdiegti nauji automatizuoti defibriliatoriai.
Automatinis defibriliatorius yra skirtas atkurti širdies veiklą, kai ji netikėtai sustoja. Aparatas automatiškai analizuoja situaciją ir sprendžia, ar reikia elektros impulso, instrukcijos teikiamos lietuvių kalba.
Anot specialistų, pakenkti žmogui šiais defibriliatoriais yra neįmanoma, nes pats įrenginys renka visą reikiamą informaciją.
