Kauno rajono bendruomenę telkianti Aldona Čiūtienė: amžius – ne riba veikti

Nuolatinis mokymasis
Profesinis kelias prasidėjo tiksliųjų mokslų srityje – A. Čiūtienė ilgus metus dirbo IT dėstytoja tuomečiame Žemės ūkio universitete. Moteris prisimena, kaip studentus stebino akimirksniu skaičiuojantis „Excel“. Šiandien A. Čiūtienė ne tik domisi technologijomis ir dirbtiniu intelektu, bet ir išnaudoja jas bendravimui. Pvz., pandemijos metu virtualioji erdvė jai tapo langu į pasaulį, padėjusiu atrasti „Senjorų pasaulį“ ir kitas bendruomenes.
Baigusi profesinę karjerą, A. Čiūtienė ėmėsi kitų veiklų. Šiuo metu ji yra ne tik Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto Akademijos fakulteto prorektorė, bet ir sveikos gyvensenos puoselėtoja, pirtininkė, jogos trenerė ir „Žolinčių akademijos“ lektorė: „Visos veiklos yra labai artimos ir įdomios. Stengiuosi savo žiniomis padėti kitiems.“
Ryšys su gamta
Moteris ypač akcentuoja žmogaus ryšį su gamta ir vidine pusiausvyra.
Kalbėdama apie lietuviškos pirties tradicijų svarbą ir dvasinį apsivalymą, A. Čiūtienė pirtį vertina ne tik kaip kūno ir švaros vietą, bet ir kaip erdvę apvalyti dvasią ir sugrįžti į save.
Svarbią vietą užima ir joga, kuri, pasak jos, nėra vien fizinė veikla, bet ir gyvenimo būdas, padedantis išlaikyti kūno ir sielos visumą. Šia patirtimi Aldona aktyviai dalijasi su kitais – jau 20 metų savanoriauja Kauno jogos centre PRANA – veda jogos užsiėmimus ir skatina žmones atrasti vidinę ramybę.
Europos taryboje
Viena labiausiai smalsumą žadinančių A. Čiūtienės veiklų – narystė Europos senolių taryboje (angl. The Council of European Grandmothers). Šio judėjimo esmė – perduoti senolių, protėvių išmintį ateinančioms kartoms.
Europos senolių taryba kasmet organizuoja susibūrimus vis kitoje šalyje. 2019 m. tarybos susirinkimą Aldona organizavo Lietuvoje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Šiame susitikime dalyvavo net 24 senolės iš visos Europos. Be dvasinių patirčių, ši veikla moteriai padeda tobulinti ir anglų kalbos žinias.
Stipri bendruomenė
Svarbi A. Čiūtienės gyvenimo dalis – Kauno rajono senjorų bendruomenės telkimas. Ji inicijuoja ir skatina kaimynus jungtis į bendras veiklas, kviečia nebijoti naujų patirčių.
A. Čiūtienės iniciatyva Akademijos miestelyje susibūrė senjorių šokiai, TAU mėgėjų teatro trupė.
„Laimę susikuriame patys“, – įsitikinusi Aldona, pabrėždama, kad svarbiausia yra ne sėdėti namuose, o judėti ir dalytis meile su aplinkiniais. Ji pastebi, kad kartais tereikia paprasto pakvietimo.
Kita vertus, ji supranta, kad visi žmonės skirtingi, todėl svarbu gerbti jų pasirinkimus: „Mes negalime staiga pakeisti žmogaus ir primesti jam savo norų. Svarbiau yra jį suprasti ir palaikyti.“
A. Čiūtienės pavyzdys rodo, kad smalsumas ir noras mokytis yra prigimtinė dovana, kurią puoselėjant amžius tampa tik skaičiumi, o gyvenimo ruduo – turtingiausiu derliaus metu.
Pranoksta jaunimą
Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto rektorė Edita Žaromskienė džiaugiasi A. Čiūtienės indėliu plėtojant ir turtinant universiteto veiklą.
Pasak rektorės, tai išskirtinė asmenybė, kurios energija, veiklumas ir aktyvumas pranoksta daugelį dvidešimtmečių ir tampa tikru įkvėpimu visai mūsų bendruomenei.
„A. Čiūtienė – didelę patirtį sukaupusi lektorė, vedanti mokymus ir praktinius užsiėmimus visoje Lietuvoje. Savo žiniomis ji dosniai dalijasi ir mūsų universitete. Jos paskaitos – gyvos, įtraukiančios ir paliekančios ilgalaikį įspūdį. Kaip Žolinčių akademijos lektorė ji veda paskaitas sveikos gyvensenos temomis“, – pabrėžė E. Žaromskienė.
Telkia žmones
Kauno rajono TAU vadovė atkreipė dėmesį į A. Čiūtienės benduomeniškumą.
„Aldona yra ne tik puiki lektorė, bet ir itin aktyvi Akademijos bendruomenės narė. Ji nuolat inicijuoja veiklas ir savo pavyzdžiu įrodo, kad svarbiausia – ne ieškoti pasiteisinimo, o susitelkti į sprendimus. Aldona kasmet suburia Akademijos fakulteto studentus savanorystei, įgyvendinant Kauno rajono TAU inicijuotą socialinį projektą „Geri darbai vietos bendruomenei“. Ji aktyviai prisideda prie Akademijos bendruomenės švenčių organizavimo – Vaikų Velykėlių, socialinės akcijos „Apkabink Kamšą“ ir kitų prasmingų iniciatyvų“, – sakė E. Žaromskienė.
Pasak jos, svarbu pabrėžti ir dar vieną reikšmingą Aldonos indėlį – jos iniciatyvumą plečiant akademinį ir kultūrinį fakulteto gyvenimą.
„Aldona nuolat siūlo lektorius įvairiomis temomis, pati kviečia įdomius, įkvepiančius žmones į Akademijos fakultetą, taip siekdama paįvairinti TAU studentų gyvenimą, praplėsti jų akiratį ir suteikti naujų patirčių“ – pabrėžė Kauno rajono TAU vadovė.
Asmeninis tobulėjimas
E. Žaromskienė pabrėžia, kad A. Čiūtienė išsiskiria ir tuo, kad nuolat investuoja į savo asmeninį tobulėjimą – aktyviai mokosi, dalyvauja įvairiuose mokymuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ji yra dalyvavusi tarptautiniuose mokymuose, kuriuos organizuoja Kauno rajono švietimo centras, įgyvendindamas „Erasmus+“ mobilumo programą. Taip pat atstovauja Lietuvą tarptautiniu lygmeniu, aktyviai dalyvaudama Europos senolių tarybos (The Council of European Grandmothers) veikloje.
„Aldonos iniciatyva Akademijos fakultete gimė ir dar viena graži idėja – susikūrė mėgėjų teatro grupė (vadovė ir režisierė Ina Valiukevičienė), kuri paruošė ir pristatė nuotaikingą spektaklį pagal G. Sluckio pjesę „Šeši patiekalai iš vienos vištos“. Spektaklį jau pamatė Užliedžių, Raudondvario, Vilkijos, Karmėlavos, Zapyškio ir Lapių fakultetų klausytojai, palankiai įvertinę tiek tematiką, tiek aktorių nuoširdumą. Džiugu, kad ir pati Aldona šiame spektaklyje atlieka vieną iš vaidmenų, dar kartą atskleisdama savo kūrybiškumą ir drąsą“, – kolegės kūrybiškumu džiaugėsi Kauno rajono TAU rektorė.
Jos tvirtinimu, A. Čiūtienės veikla ir asmeninis pavyzdys dar kartą patvirtina: amžius nėra riba, o tikroji žmogaus stiprybė slypi jo energijoje, kūrybiškume ir noruose kurti prasmingus darbus.
Universiteto tikslai
Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas įkurtas 2012 m. prie Kauno rajono švietimo centro. Universiteto tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą, užimtumą, dalyvavimą visuomenės ir savarankiško gyvenimo srityse. Šiuo metu universiteto veiklose dalyvauja apie 690 vyresnio amžiaus studentų, o veikla vykdoma net septyniolikoje Kauno rajono seniūnijų. Universitetas nuolat auga – nuo 200 pirmųjų klausytojų ir penkių seniūnijų iki plačios, visą rajoną apimančios bendruomenės.
Universitete organizuojamas nuolatinis mokymasis, skatinantis bendravimą, saviraišką ir dalijimąsi patirtimi. Studentai gali rinktis iš įvairių paskaitų ir praktinių užsiėmimų – nuo sveikos gyvensenos, psichologijos, istorijos, meno iki finansinio raštingumo ar šiuolaikinių technologijų. Taip pat vyksta bendri renginiai: sporto fiestos, kryžiažodžių sprendimo konkursai, protų mūšiai, kūrybinės veiklos, edukacijos, išvykos į teatrą, ekskursijos po Lietuvą ir į užsienį.
Kauno rajono TAU veikla išsiskiria tuo, kad renginiai (paskaitos ir praktiniai užsiėmimai) vyksta arti žmonių – seniūnijose, o bendruomeniškumą stiprina bendri renginiai, išvykos, projektai ir šventės. Tai gyva, auganti ir nuolat besimokanti bendruomenė, kurioje kiekvienas gali atrasti savo vietą, prasmingą veiklą ir bendraminčius.
