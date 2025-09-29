Kauno regiono savivaldybės kurs bendrą turizmo maršrutą

Ši sutartis – dar vienas žingsnis stiprinant Kauno regiono turizmo infrastruktūrą, siekiant užtikrinti patogesnes paslaugas gyventojams ir lankytojams, skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą.
Pagal pasirašytą susitarimą Kauno rajono ir Raseinių rajono savivaldybės bus atsakingos už koordinavimo funkcijas.
Iki 2029 m. suplanuota įgyvendinti reikšmingus projektus:
• sukurti bendrą turizmo maršrutą, jungiantį Kauno regiono gamtos ir kultūros objektus;
• parengti šio maršruto komunikacijos planą;
• įsteigti turizmo informacijos centro padalinį Zapyškyje ir „Turizmo vartus“ Raseiniuose.
Tai svarbus žingsnis regiono turizmo plėtrai ir naujoms investicijoms pritraukti.
