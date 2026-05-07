„Kauno švara“ turi naują generalinį direktorių

J. Limanauskas „Kauno švaros“ valdybos sprendimu nuo 2026 m. gegužės 4 d. išrinktas šios bendrovės generaliniu direktoriumi pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d. nuostatas. Jose nurodoma, kad bendrovės valdyba ne tik renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų generalinį direktorių, bet gali jį ir skatinti ar skirti nuobaudas. „Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip“, – rašoma minėtame straipsnyje.
Naujos J. Limanausko pareigos bus pagrindinės, tačiau dalį dėmesio vis tiek reikės skirti ir biudžetinės įtaigos „Parkavimas Kaune“ reikalams.
„Kol kas J. Limanauskas dirbs bendrovėje „Kauno švara“, tačiau dalį etato skirds įmonei „Parkavimas Kaune“.
Dirbdamas įmonėje „Parkavimas Kaune“, J. Limanauskas įrodė gebantis sėkmingai diegti naujoves, efektyviai spręsti organizacinius ir vadybinius iššūkius. Atsižvelgiant į tai, priimtas sprendimas suteikti jam galimybę gilintis į bendrovės „Kauno švara“ veiklos specifiką ir organizuoti svarbiausius procesus, susijusius su kasdiene miesto švaros priežiūra ir atliekų surinkimu“, – dienraščiui „Kauno diena“ komentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.
Jis pridūrė, kad naujam „Kauno švaros“ vadovui taip pat keliamas tikslas šioje bendrovėje nuosekliai diegti inovatyvius sprendimus ir gerinti jos veiklą.
Primename, kad ankstesnis „Kauno švaros“ generalinis direktorius S. Lazauskas mirė balandžio pradžioje. Tuomet laikinai vadovauti bendrovei buvo paskirtas komercijos direktorius.
