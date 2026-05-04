Kauno ugniagesiai kviečia į svečius: unikali proga iš arti išvysti gelbėtojų kasdienybę

Iškilmės miesto širdyje
Šventinė programa prasidės gegužės 5 d., 9.40 val., iškilminga rikiuote prie Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, dar vadinamos Soboru. 10 val. bus aukojamos Šv. Mišios už ugniagesius, po kurių vyks jautri ir svarbi ceremonija – naujųjų ugniagesių palaiminimas, nusipelniusių darbuotojų apdovanojimai bei svečių sveikinimai.
Nuo pat ryto (9.40 val. iki 13 val.) Soboro aikštėje veiks prevencinė-informacinė palapinė. Čia valstybinės priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos pareigūnai konsultuos gyventojus rūpimais klausimais, mokys saugaus elgesio principų ir pasakos, kaip apsaugoti savo namus.
11.20 val. bus pagerbtas žuvusiųjų atminimas, o vėliau ugniagesiai vyks padėti gėlių ant mirusių buvusių Kauno priešgaisrinės saugos vadovų – P. Maksimovo, P. Plioplio, V. Murmoko, S. Dumčiaus bei V. Rimkaus – kapų.
Išskirtinė galimybė: atviros durys visuose Kauno padaliniuose
Tiems, kurie visada svajojo pamatyti ugniagesių techniką iš arti ar sužinoti, kaip atrodo gelbėtojų buitis, gegužės 5-oji bus ypatinga diena. Nuo 12 iki 16 val. visos Kauno PGV komandos atveria savo duris lankytojams.
Tai unikali proga apžiūrėti modernią techniką, susipažinti su ugniagesių naudojama įranga ir iš pirmų lūpų išgirsti apie gelbėtojo kasdienybę. Lankytojų lauks šie padaliniai:
Kauno PGV 1-oji komanda: I. Kanto g. 1, Kaunas
Kauno PGV 2-oji komanda: Rusų g. 4, Kaunas
Kauno PGV 3-oji komanda: Elektrėnų g. 12, Kaunas
Kauno PGV 4-oji komanda: Mituvos g. 3, Kaunas
Kauno PGV 5-oji komanda: Žemaičių pl. 33, Kaunas
Kauno PGV Garliavos komanda: St. Lozoraičio g. 17D, Garliava
Ugniagesiai gelbėtojai kviečia nepraleisti progos, atvykti su šeimomis ir kartu paminėti Šv. Florijono dieną!
