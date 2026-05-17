Kūryba žmonėms su negalia – langas į gyvenimą

Festivalio dalyvius sveikino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė. Meras pabrėžė, kad Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija įpareigoja sudaryti sąlygas žmonėms su negalia gyventi bendruomenėje, stiprinti jų pasitikėjimą savimi ir užtikrinti galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
V. Makūnas džiaugėsi stipriu neįgaliųjų organizacijų ir bendruomenių tinklu, taip pat matomais pokyčiais žmonių su negalia gyvenime. Už iniciatyvą organizuojant festivalį meras dėkojo įstaigos „Tapk laisvas“ vadovei Snieguolei Butrimavičienei, o už bendruomeniškumo stiprinimą – visoms nevyriausybinėms organizacijoms: Eugenijaus Senovaičio vadovaujamai Garliavos neįgaliųjų draugijai, Jolantos Beresnevičienės vadovaujamai Kauno krašto neįgaliųjų sąjungai, Vilkijos neįgaliųjų sąjungai, vadovaujamai Genovaitės Skakauskienės, kitiems festivalio dalyviams.
Kauno rajone vis labiau prigyja naujos žmonių su negalia integracijos formos. Jolitos Čilvinaitės iniciatyva Garliavoje įkurtas dienos centras „Akvila“ ir Socialinės terapijos namai, o Juragiuose – „Akvilos“ grupinio gyvenimo namai, pavadinti Gogeno vardu, tapo tikraisiais namais dešimčiai „namiškių“. Čia gyvenančių žmonių kasdienybė pasikeitė – jie tapo savarankiškesni, drąsesni, labiau pasitikintys savimi.
S. Butrimavičienės vadovaujama įstaiga „Tapk laisvas“, padedant Vyriausybei ir Kauno rajono savivaldybei, grupinio gyvenimo namus įkūrė Giraitėje ir Netoniuose. V. Makūnas prisiminė jautrią akimirką šių namų atidarymo metu, kai gyventojai kartu su klebonu Erastu Murausku atliko dainą „Laukiu tavęs“. Mero teigimu, tai buvo ne tik muzikinis pasirodymas, bet ir žinia apie gyvenimo džiaugsmą. „Kai išgirdau žodžius: „Čia nuostabu, čia mes norime būti“, supratau, kad einame teisingu keliu“, – kalbėjo meras.
