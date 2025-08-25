Kviečia aštuntasis jaunimo muzikos festivalis „Domeikio fiesta 2025“

Festivalio idėja
Kauno rajono savivaldybė siekia skatinti jaunus žmones siekti svajonių, tad jau aštuntą kartą rengiamas festivalis-konkursas „Domeikio fiesta 2025“, kuriame sudaromos galimybės pasirodyti profesionalioje scenoje, įgauti patirties, o gal net ir įrašyti dainą studijoje.
„Tai jau tikrai tradicija tapęs festivalis, kuris orientuojasi į jaunimą. Domeikavos seniūnijoje gyvena daug jaunų žmonių, ši gyvenvietė – viena jaunesnių pagal gyventojų amžių Lietuvoje, todėl ir norisi į daugelį dalykų pažvelgti pro jaunuolių prizmę, skatinti juos užsiimti kūryba, turėti erdvių, kur jie galėtų save išreikšti.
Festivalio metu jauniems atlikėjams suteikiama galimybė pasirodyti profesionalioje scenoje, kur yra profesionalus įgarsinimas, apšvietimas. Jaunimo muzikos grupės tarsi apšildo pagrindines šalies muzikos žvaigždes. Šiemet vakaro akcentu taps ne vieno projekto dalyvė energingoji Adrina ir Daddy Was a Miklman“, – pasakojo Kauno rajono Ramučių kultūros centro direktorė Nerija Krugliakovienė.
Norinčiųjų dalyvauti gausa
Domeikavoje vyksiantis festivalis jau pelnė ne tik publikos, bet ir jaunųjų atlikėjų simpatijų. Renginys išaugo tiek, kad net tenka daryti atrankas, kas galės pasirodyti šioje scenoje, o norinčių čia atlikti savo kūrinius yra iš visos Lietuvos.
„Renginys labai išpopuliarėjo, nebegalime priimti visų norinčių jaunųjų atlikėjų. Reikia pažymėti, kad festivalis „Domeikio fiesta“ kartu yra ir konkursas. Yra sudaryta komisija, ji atrenka grupes ir atlikėjus, kurie laimi festivalį“, – kalbėjo N. Krugliakovienė.
Geriausiai pasirodžiusių atlikėjų laukia ypatingos dovanos. Vienas prizų – valanda grupės „16 Hz“ įkurtoje studijoje, kurioje atlikėjas galės įrašyti savo dainą. Geriausia grupė galės savo kūrinį įrašyti „Lapės Records“ garso studijoje.
„Tai nėra tik pasirodymas didelėje scenoje, dalyviai apdovanojami iš tiesų vertingais prizais“, – pridūrė organizatoriai.
Pastebima, kad solo atlikėjai festivalyje dažnai atlieka popstiliaus dainas, o grupės renkasi roką. Festivalis – kartu ir galimybė jauniesiems atlikėjams išpopuliarėti, didinti gerbėjų ratą.
„Ne vienas ankstesniais metais įvykęs konkursas parodė, kad po renginio jaunieji atlikėjai yra pastebimi, jiems atsiveria galimybės žengti toliau, dalyvauti didesniuose projektuose ir jiems ten tikrai gerai sekasi“, – tikino N. Krugliakovienė.
Šiais metais „Domeikio fiesta 2025“ suteiks sceną aštuoniolikai jaunųjų atlikėjų ir grupių.
Pramogos visiems
„Domeikio fiesta 2025“ skirta ne muzikai. Šventės organizatoriai paruošė įvairių pramogų, tad šeimos turėtų susiplanuoti laiką ir šeštadienio popietę praleisti Domeikavoje.
„Šis renginys skirtas visiems – nuo mažiausių iki vyriausių, nuo muzikos gerbėjų iki pramogų ieškotojų“, – patikino Ramučių kultūros centro direktorė.
Festivalio metu veiks amatų mugė, prekybininkai siūlys ir gardžių užkandžių. Taip pat veiks batutų parkas, karuselės, 5D pramogos. Be to, vyks ir „Domeikio diskgolfo“ turnyras, tad lankytojai kviečiami palaikyti sportininkus, stebėti žaidimą, sirgti už pergales.
Šventė Domeikavos Lietuvos kankinių parke prasidės rugpjūčio 30 d. nuo 16 val. Organizatoriai įsitikinę, kad labiau vakarėjant bus ir daugiau geros nuotaikos, muzikos melodijų ir geros atmosferos. Tad verta susiplanuoti laiką ir jį praleisti Domeikavoje!
