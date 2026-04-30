Mirė Kauno tarybos narys Saulius Kavaliauskas

Informacija apie netektį pasirodė paties S. Kavaliausko feisbuko paskyroje.
„Anapilin iškeliavo mūsų brangus Saulius. Netekome nuostabaus vyro, tėčio, brolio ir sūnaus, kurio meilė ir patarimai buvo mūsų šeimos pamatas.
Saulius buvo kovotojas, niekada nepasidavęs sunkumams ir visada rodęs mums teisingą kelią. Ilsėkis ramybėje“, – rašoma artimųjų atvirame laiške.
Čia pat pateikiamos ir atsisveikinimo su Sauliumi detalės:
„Vieta: Atsisveikinti galėsite „REKVIEM“ (Jonavos g. 41A, Kaunas).
Laikas: 05.01, penktadienį, nuo 16 val. iki 20 val.; 05.02, šeštadienį, nuo 9 val. iki 14 val.
Mišios: 05.02, šeštadienį, 8 val., Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija (Radvilėnų pl. 11, Kaunas).
Išlydėjimas: 14 val. palydėsime į Panemunės kapines (Tylos g. 10, Kaunas ).
Gėlės: Kad išlydėjimas būtų lengvesnis ir paprastesnis, būtume labai dėkingi, jei Saulių pagerbtumėte su keliais baltais gėlių žiedais“.
