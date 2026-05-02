Motinos dienai – dovanos, pasakančios daugiau nei žodžiai

Atsakymą žino Kaune įsikūrusio salono „Tarp gėlių“ komercijos direktorius Aidas Gaidys. Anot jo, salonas lieka ištikimas ilgametei tradicijai – kurti ne tik dovanas, bet ir patirtis, kurios žmogui sukelia nuoširdžių emocijų pliūpsnį, palieka šilumą širdyje ir tampa prisiminimu, prie kurio norisi grįžti vėl ir vėl.
– Salono „Tarp gėlių“ nerašytas devizas – „Tegu kiekviena dovana tampa emocija!“ – skatina žmones užsukti į svečius, tikintis ko nors ypatingo, netikėto. Ar Motinos dienos išvakarėse galima tikėtis to paties?
– Žinoma! Netgi drįsčiau sakyti daugiau: pas mus kiekviena dovana tampa emocija, o kiekvienas apsilankymas – mažu nuotykiu. Norisi, kad žmogus čia ne tik rastų dovaną, bet ir patirtų jausmą – atradimo, džiaugsmo, įkvėpimo.
Šį kartą kviečiame užsukti ir pamatyti, ką sukūrėme pasitelkę kūrybiškumą ir šiuolaikines technologijas. Vienas naujausių mūsų darbų – iš tikros nuotraukos siūlais atkurtas mamos žvilgsnis. Kodėl būtent žvilgsnis? Todėl, kad mamos akys visada mato daugiau, nei gali pasakyti žodžiai. Jose telpa rūpestis, meilė, kantrybė ir begalinis švelnumas. Tą tylų, bet labai stiprų ryšį mums norėjosi įamžinti kaip nors kitaip.
Kviečiame įvertinti mūsų kūrybinį eksperimentą, o drauge atrasti tai, kas taps jūsų asmenine padėka mamai. Ateityje, kas žino, galbūt kartu galėsime įgyvendinti ir jūsų unikalią idėją, paversdami ją originalia siūline kompozicija.
– Ar teisingai supratau: „Mamos žvilgsnis“ sukurtas iš siūlų?
– Taip, teisingai. Norėjome, kad ta iš siūlų gimusi „akis“ taptų tarsi žmogaus ir jo mamos tarpusavio ryšio simboliu. Juk mama šeimoje dažniausiai ir būna jungiamoji grandis, kuri nepastebimai, bet labai tvirtai susieja visus šeimos narius. Lyg nematomomis gijomis suriša jų skirtingas istorijas ir likimus į vieną visumą.
Kaip gimė ši vizualizacija? Procesas – daugiasluoksnis. Pirmiausia pasirinkome nuotrauką. Tuomet ją skaitmenizavome ir, pasitelkę specialias programas, pavertėme savotišku žemėlapiu: technologijos padėjo apskaičiuoti, kokia tvarka ir kokiomis kryptimis turi būti dėliojami siūlai, kad atsirastų norimas vaizdas. Beje, ši technika atveria labai plačių galimybių – taip galima perkurti ne tik mamos žvilgsnį, tačiau ir bet kurią kitą žmogui brangią akimirką: šeimos portretą, vaiko šypseną, gyvenimo sceną.
– Ateityje tokia siūlinė kompozicija puikiai tiktų Motinos dienai kaip dovana: juk daugelio mamos mezga, siuva, siuvinėja… Tas ryšys su siūlu, kūryba, kantrybe išties būtų labai artimas. Tačiau padarykime trumpą lyrinį nukrypimą: ar Jūsų paties mamai tiktų tokia dovana?
– Daugeliui mamų ji būtų tikrai labai artima. Mano mama taip pat yra iš tų žmonių, kuriems svarbi kūryba, tačiau jei kalbėtume apie dovanas, jai labiausiai tiktų knygos. Mano mama skaito nepaprastai daug – per mėnesį perskaito po penkias šešias knygas. Maža to, ji tarsi persikelia į knygos istoriją, gyvena kartu su jos herojais. Kartais atrodo, kad knygos – ne tik jos pomėgis, bet ir savotiška kasdienė kelionė. Turbūt, jei knygas pirktume, tektų įkurti atskirą jų biblioteką.
Šiemet, kaip ir kasmet, pas mamą važiuosiu ne tuščiomis: vešiu puokštę gėlių – gyvų, kvepiančių – kaip padėką už viską, ką ji davė, ir, žinoma, naują knygų porciją iš bibliotekos.
– Kaip Jūsų paties šeimoje švenčiama Motinos diena?
– Tiesą sakant, man šią dieną, kaip ir kitiems salono „Tarp gėlių“ darbuotojams, – pats darbymetis. Kai žmonės švenčia, mes kuriame šventę kitiems. Tačiau net ir tokiame šurmulyje atsiranda vietos svarbiems šeimos momentams.
Mano dukra visada pasveikina mamą. Ji – labai meniškos sielos mergina, todėl dažniausiai dovanoja ne pirktas, o pačios sukurtas dovanas. Visai neseniai pradėjo pirmuosius savo literatūrinius bandymus – ėmė kurti poemas apie tai, ką pati jau spėjo išgyventi ir pajusti. Nors dar tik dvyliktokė, jos tekstuose daug brandos, jautrumo, savito žvilgsnio į pasaulį. Turime gražų planą – sudėti šiuos kūrinius į pirmąją jos knygelę, kurioje bus ne tik tekstai, bet ir vaizdas su garsu. Manau, Motinos dienos proga ji tikrai sugalvos ką nors ypatingo – galbūt net parašys mamai skirtą poemą.
Svarbiausia, kad mamos būtų nustebintos. Kad paėmus puokštę į rankas, pirmiausia ateitų ne mintis – kaip gražu, o jausmas – vaikas pagalvojo apie mane.
– Motinos diena – viena jautriausių švenčių. Ką savo nuožiūra rekomenduotumėte išsirinkti ir padovanoti mylimai mamai iš gausaus salono „Tarp gėlių“ dovanų asortimento?
– Mama kiekvienam iš mūsų yra neįkainojama, tarsi auksinis žmogus, todėl ir dovana, skirta jai, turėtų tai atspindėti. Vienas iš ypatingesnių pasirinkimų – paauksuota rožė rėmelyje. Tai ne tik estetiška interjero detalė, bet ir meilės, pagarbos, dėkingumo simbolis.
Didelio susidomėjimo sulaukia vadinamosios kalbančios gėlės. Tai pasirinkimas tiems, kurie nori, kad pati dovana prabiltų. Ant tvirtų orchidėjos lapų ar net žiedlapių galime aukso raidėmis užrašyti jūsų pasirinktą tekstą – palinkėjimą ar padėką. Tokia detalė subtiliai sujungia gamtos grožį ir žodžių galią.
Jei mama labiau mėgsta vazonines gėles, prakalbinti galime ir vazonėlius. Ant jų taip pat gali atsirasti jūsų norimi žodžiai, kurie kasdien mamai primins apie jūsų dėmesį. Tokios dovanos gyvena ilgai ir su kiekvienu žvilgsniu sugrąžina šventės jausmą.
– Jei žmogus nenori nieko įmantraus, o tiesiog gražios gėlių puokštės? Kaip išsirinkti iš tokios gausybės?
– Kartais paprastumas ir yra didžiausia prabanga. Gėlės pačios savaime kalba labai daug, todėl net ir be papildomų sprendimų gali tapti jautria ir prasminga dovana. Kad būtų lengviau išsirinkti, kiekvienai progai esame paruošę daugybę skirtingų idėjų. Jų galima rasti mūsų tinklalapyje www.tarpgeliu.lt – ten viskas suskirstyta temomis: „Dovanos mamai“, „Dovanos moterims“, „Dovanos mokytojams“ ir t. t.
Motinos dienai esame suruošę atskirą kolekciją – nuo klasikinių, elegantiškų puokščių iki originalesnių, išskirtinių kompozicijų. Vis dėlto svarbiausia, renkantis puokštę, ne tai, kiek ji įmantri, o ką perteikia. Jei renkatės švelnių, pastelinių spalvų gėles, jos simbolizuoja ramybę, šilumą, dėkingumą. Jei ryškesnes, sodresnes – energiją ir džiaugsmą. Jei žinote, kokias gėles mama mėgsta, – tai visada saugiausias ir geriausias pasirinkimas. Jei dvejojate – visada galite pasikliauti mūsų floristų patirtimi. Jie padės ne tik suderinti spalvas ar formas, bet ir sukurs puokštę, kuri kalbės ir paliks neužmirštamą įspūdį jūsų mamai.
– Ar jaučiate, kad dėmesys šiai šventei, kurią minime pirmąjį gegužės sekmadienį, kasmet vis labiau auga?
– Tikrai taip. Anksčiau dažnam pakakdavo mamai paskambinti, o šiandien vis daugiau žmonių supranta, kokią vertę turi dėmesys ir kartu praleistas laikas. Gyvename nuolat skubėdami – dirbame, lekiame, planuojame, o tokios šventės kaip Motinos diena tampa reta, bet labai reikalinga proga sustoti, pabūti kartu, pasikalbėti, apkabinti, pasakyti tai, kas galbūt kasdienybėje lieka neištarta. Natūralu, kad šalia jausmų atsiranda ir simbolinių dovanų – gėlių puokštė ar kitokia dėmesio išraiška, tačiau visa tai tik papildo svarbiausią dalyką – laiką, skirtą mamai.
Mano pastebėjimu, Motinos diena Lietuvoje įsitvirtino jau atkūrus nepriklausomybę. Sovietmečiu labiau buvo akcentuojama Tarptautinė moters diena. Vėliau, žmonėms daugiau keliaujant, gyvenant ar dirbant užsienyje, atsirado platesnis požiūris – pamatėme, kaip gražiai ši diena (tiesa, vis kita data) minima kitose šalyse.
Sakyčiau, Lietuvoje ji minima ypatingu laiku – pirmąjį gegužės sekmadienį, kai gamta jau pilna gyvybės, žydi obelys, kai viskas aplink tarsi primena apie augimą ir gyvybės pradžią. Tai labai simboliška. Galbūt dėl to ši šventė kasmet paliečia vis daugiau žmonių širdžių.
– Daug lietuvių, dirbančių užsienyje, rytoj negalės apkabinti, pasveikinti savo mamų. Ar pagalvojote ir apie juos?
– Puikiai suprantame, ką reiškia būti toli nuo artimųjų, ypač tokią jautrią dieną. Todėl priimame išankstinius užsakymus ir pasirūpiname, kad dovanos saugiai pasiektų mamas tiesiai jų namuose.
Dažnai nutinka, kad mūsų komandos žmonės, įteikdami mamoms dovanas, tampa tyliais jų emocijų liudininkais, o kartais – net savotiškais psichologais. Mamos, sulaukusios netikėto siurprizo nuo toli esančio vaiko, susigraudina. Būna akimirkų, kai visi kartu apsikabiname, nubraukiame ašarą. Mamos neretai kviečia užeiti, sodina prie stalo, vaišina arbata. Tada supranti, kad tai jau ne tik dovanos pristatymas, bet ir gyvo ryšio atkūrimas – tampi tarsi jungtimi tarp dviejų žmonių.
Tiems, kurie nori dar stipresnio įspūdžio, siūlome išskirtinę paslaugą – dovaną gali įteikti mūsų husaras. Tai viena populiariausių idėjų, ypač tokiomis progomis. Husaras ne tik perduos gėlių puokštę, bet ir pagros smuiku jautrų, gyvą muzikinį sveikinimą. Mama gaus ne tik gėlių, bet ir muzikinį apkabinimą nuo savo vaiko. Nors fiziškai jo nebus šalia, tačiau tą akimirką atstumas tarsi ištirps.
– Motinos diena ne visiems yra vien tik džiugi – daliai žmonių ji primena netektį. Žmonės ir tokiu atveju kreipiasi į jus?
– Tikrai taip. Tai labai jautri šios šventės pusė. Viskas priklauso nuo to, ką žmogus tuo metu išgyvena. Vieni renkasi gyvas, žydinčias gėles, kiti – dirbtinių gėlių kompozicijas. Esame matę, kaip žmonės ant kapo neša net orchidėjas – gyvas gėles, tarsi norėdami, kad ryšys su mama išliktų gyvas, šviesus, nenutrūkęs.
– Kokias gėles žmonės dažniausiai dovanoja savo mamoms? Ar galima sakyti, kad yra kokia nors ypatinga mamos gėlė?
– Galbūt vienos mamos gėlės neišskirčiau. Mes dirbame su viso pasaulio gėlėmis, todėl ir mamos gėlių spektras yra labai platus. Kiekviena jų turi savo charakterį, nuotaiką, simboliką. Vienos labiau siejasi su švelnumu, kitos – su stiprybe, dar kitos – su džiaugsmu ar dėkingumu. Manau, svarbiausia – ne pati gėlė kaip atskiras elementas, o visuma – kaip ji įsilieja į puokštę, kaip dera tarpusavyje spalvos, formos, kvapai. Svarbiausia, kad mamos būtų nustebintos. Kad paėmus puokštę į rankas, pirmiausia atsirastų ne mintis – kaip gražu, o jausmas – vaikas pagalvojo apie mane.
– Kokių suasmenintų dovanų idėjų galite pasiūlyti Motinos dienai?
– Mamai tikrai patiktų minkštas, kokybiškos medvilnės rankšluostis su išsiuvinėtais žodžiais „Mamytei“. Galime išgraviruoti jūsų pasirinktus žodžius ant įvairių daiktų arba ranka užrašyti sveikinimą ant atviruko. Tokios detalės, atrodo, mažos, bet būtent jos sukuria emociją. Klientai mūsų tinklalapyje gali rasti daug personalizuotų dovanų, skirtų būtent Mamai, taip pat ir kitoms progoms. Tai įvairūs simboliniai, jaukūs daiktai, kaip plaketė „Padėka mamai“, pastatoma širdis „Mamytei, mano angelui“, puodeliai su užrašais, taurės, angelų figūrėlės, kvapnūs rinkiniai „Levandų dvelksmas“, „Kvapnioji rožė“ ir kt. Galime sukomplektuoti valgomų dovanų rinkinį kartu su gėlėmis – dovana bus ne tik graži, bet ir skani.
– Siūlote ir vadinamųjų miegančių gėlių. Ar tai galėtų būti simbolinė dovana mamai – kaip ilgai išliekantis dėkingumo ženklas?
– Be abejo, galėtų. Tai tikrai labai populiarus pasirinkimas. Ne kartą esu matęs, kad tokias kompozicijas mamos pasirenka net pačios sau – tiesiog namų interjerui papuošti. Tai natūralūs augalai, kurie specialiai apdoroti taip, kad ilgai išlaikytų savo formą ir spalvą. Net keletą metų jie gali atrodyti kaip gyvi – jie nebeauga, jiems nereikia priežiūros, tačiau išlaiko tą pačią puikią vizualinę būklę.
– Girdėjau, kad kai kuriuose gėlių salonuose floristai restauruoja jau pabodusias kompozicijas. Kaip pas jus?
– Tvarumo aspektas mums irgi labai svarbus. Ypač kalbant apie vadinamuosius miegančius augalus, kurie per laiką gali sukaupti dulkių ar prarasti pirminį žavesį. Tokiais atvejais atliekame jų atnaujinimo, restauravimo darbus – suteikiame jiems antrą gyvenimą.
Be to, labai dažnai kuriame kompozicijas ne tik iš naujų medžiagų, bet ir įkomponuojame žmonėms brangių daiktų. Pavyzdžiui, klientas atsinešė relikvinę vazą, kuri kadaise priklausė jo mamai ar močiutei. Mūsų floristų dėka vaza vėl sugrįžta į žmogaus kasdienybę, tik jau kitu pavidalu, – ne tik kaip prisiminimas lentynoje, bet ir kaip skoninga interjero detalė.
– Salonas „Tarp gėlių“ skaičiuoja jau 30 metų. Ar per tą laiką pasitaikė išrankių klientų, kuriems nepavyko įtikti?
– Žinote taisyklę, kad klientas visada teisus? Tačiau kartais būna taip, kad norų tiek daug, jog jie pradeda vieni kitiems prieštarauti (juokiasi). Žmogus sako: „Noriu puokštės, bet be rožių, be lelijų, be to, be ano…“ O ką tuomet dėti? Anksčiau tokių situacijų pasitaikydavo dažniau, dabar viskas kiek kitaip. Žmonės, kurie ateina pas mus, dažniausiai jau žino – čia jiems bus pasiūlyta ne tik gėlių, bet ir idėja, estetika, sprendimas. Jie pasitiki mūsų floristais ir leidžia jiems kurti laisvai. Metai iš metų tas pasitikėjimas tik auga, o kai jis yra, tuomet ir pasiekiama gražiausių rezultatų.
– Ko palinkėtumėte visoms mamoms jų dienos proga?
– Norėčiau palinkėti vienu gražiu šūkiu, kurį mums sukūrė studentai prieš daugiau nei 25 metus ir kuris iki šiol mums labai brangus: „Aš ištarsiu tau myliu – tik salone „Tarp gėlių!“ Manau, jis puikiai tinka Motinos dienai, nes primena labai paprastą, bet svarbiausią dalyką – viskas gyvenime prasideda nuo meilės.
