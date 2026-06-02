Motociklų sezonas įsibėgėja: iš medikų – itin svarbi žinutė

Anot medikų, už kiekvieno šio skaičiaus slypi istorija. „Istorija apie lūžius, operacijas, ilgas reabilitacijas. Apie fizinį skausmą, baimę ir nežinomybę. Apie žmones, kurie vieną akimirką mėgavosi kelione, o kitą jau gulėjo greitosios pagalbos automobilyje. Šios istorijos palieka pėdsakus ne tik motociklininkų gyvenimuose. Jas išgyvena jų artimieji, jas mato medikai, jas prisimena ir kiti eismo dalyviai, tapę nelaimės liudininkais“, – pirmadienį feisbuke rašė medikai.
Todėl jie prašo visų – tiek motociklininkų, tiek automobilių vairuotojų – vieno paprasto dalyko: saugokite vieni kitus. Per didelis greitis, rizikingas manevras ar kelių sekundžių neatsargumas gali kainuoti daug daugiau nei sugadintą motociklą.
„Tegul šis sezonas būna prisiminimų apie gražias keliones, o ne apie skubios pagalbos skyrius, operacines ir reabilitacijos palatas. Svarbiausia prisiminkim, kad keliuose nėra antros vietos laimėtojų. Čia yra tik tie, kurie grįžo namo, ir tie, kurių kažkas taip ir nesulaukė“, – rašoma žinutėje.
Primename, kad motociklų sezonas Vilniuje oficialiai atidarytas gegužės pradžioje – tą dieną Klaipėdoje per avariją žuvo motociklo vairuotoja.
Susidūrus lengvajam automobiliui ir motociklui, buvo sužalota 46-erių motociklo vairuotoja, kuri nuo patirtų sužalojimų ligoninėje mirė.
Prasidėjus pavasariui ir atšilus orams, o į kelius sugrįžus motociklininkams, policija taip pat pasiuntė svarbią žinią gyventojams.
Pareigūnai priminė vairuotojams būti atidiems, dažniau tikrinti veidrodėlius ir laikytis saugaus atstumo. Tuo tarpu motociklininkams svarbu nepamiršti saugumo.
„Rinkitės tinkamą greitį, dėvėkite apsaugas ir įvertinkite kelio sąlygas“, – pažymėjo pareigūnai ir priminė svarbiausius reikalavimus ir taisykles motociklininkams.
Svarbu:
Vairuotojui ir keleiviui privaloma dėvėti saugos šalmą;
Važiuojant privaloma naudoti įjungtas artimąsias šviesas.
Pagrindiniai reikalavimai motociklui:
Techniškai tvarkingas motociklas, atitinkantis KET reikalavimus;
Veikiantys žibintai (artimosios šviesos, stabdžių signalai, posūkiai);
Tvarkingi stabdžiai (priekiniai ir galiniai);
Pakankamas padangų protektoriaus gylis (≥ 0,8 mm, rekomenduojama daugiau);
Veikiantis garso signalas;
Tvarkingi galinio vaizdo veidrodėliai;
Tvarkinga išmetimo sistema, atitinkanti triukšmo reikalavimus.
(be temos)