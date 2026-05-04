Nuo mini miestų iki plaukiojančių baseinų: gyventojų balsai keičia Kauno rajoną

Mažesnės – aktyvesnės
Kaip ir praėjusiais metais, seniūnijos pagal gyventojų skaičių buvo suskirstytos į dvi grupes: didžiąsias ir mažąsias. „Mažos apimties (iki 25 tūkst. eurų) ir vidutinės apimties (iki 75 tūkst. eurų) kategorijose mažosios ir didžiosios seniūnijos idėjas teikė atskirai. Didelės apimties kategorijoje (iki 150 tūkst. eurų) dėl gyventojų palaikymo varžėsi visų seniūnijų projektai, – sakė Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Asta Tamonienė. – Kaip ir ankstesniais metais, aktyvesnės buvo mažosios seniūnijos – jos pateikė 15 iš 27 idėjų.“
Patrauklesnę ir įdomesnę savo aplinką norėjo matyti septyniolikos seniūnijų atstovai: penkias idėjas siūlė Ringaudų, tris – Kulautuvos, po dvi – Alšėnų, Babtų, Karmėlavos, Rokų ir Vilkijos, po vieną – Akademijos, Čekiškės, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Lapių, Linksmakalnio, Raudondvario, Taurakiemio ir Užliedžių seniūnijų gyventojai.
Norai – labai įvairūs. Idėjos atspindi tiek aktyvaus laisvalaikio poreikius: treniruoklių erdvės, padelio aikštelės, stalo teniso stalai, dviračių trasa, tiek dėmesį vaikams ir šeimoms.
A. Tamonienė pabrėžė: balsavimas pasižymėjo išskirtiniu aktyvumu: viso surinkta 22 313 balsų (2025 m. – 16 035, 2024 m. – 18 045). Šiais metais balsavo 10 114 unikalių asmenų, todėl tai rekordiniai metai pagal gyventojų įsitraukimą.
Nugalėtojų rikiuotė
Didelės apimties projektų kategorijoje daugiausia gyventojų simpatijų pelnė vandens ir poilsio erdvė Giraitėje (Šv. Šeimos gatvė) ir Alšėnų mini miestas. Už pirmąją idėją balsavo 1 868 žmonių, o už antrąją – 1 381.
Pirmuoju projektu siekiama sutvarkyti ir pritaikyti poilsiui erdvę aplink vandens telkinį. Naujai įrengtais takeliais šią vietą bus galima pasiekti iš dar šiemet planuojamo atidaryti Giraitės laisvalaikio parko ir nuo naujai statomos Giraitės Šv. Šeimos parapijos bažnyčios. Tai bus puiki erdvė gyventojams atsipalaiduoti ir pailsėti medžių ir vandens apsuptyje. Siūloma liepto su laiptais ir WIM HOF plaukiojančiu baseinu idėja yra inovatyvi ir Lietuvoje bus pritaikoma pirmą kartą.
Alšėnų mini miestas – saugaus eismo trasa su kelių ženklais, pėsčiųjų perėjomis, žiedine sankryža ir kitais eismo elementais. Jis taps patrauklia vieta vaikams mokytis saugaus elgesio keliuose pasitelkiant žaidimus ir praktinę veiklą. Projektas sujungs aktyvų laisvalaikį, mokymąsi ir bendruomenės įsitraukimą.
Mini žaidimų aikštelė Gėlių gatvės skvere Ringauduose (1 165 balsai) tapo lydere tarp didžiųjų seniūnijų mažos apimties projektų, o Alšėnų nuotykių trasa (1 476 balsai) – tarp didžiųjų seniūnijų vidutinės apimties projektų.
Gėlių gatvės skvere Ringauduose planuojama įrengti modernią, saugią ir įvairaus amžiaus vaikams pritaikytą mini žaidimų aikštelę. Ši erdvė taps patrauklia, funkcionalia ir bendruomenę vienijančia vieta, skirta aktyviam laisvalaikiui, vaikų fiziniam aktyvumui ir socialiniams ryšiams stiprinti.
„Alšėnų nuotykių trasa – investicija į sveikesnę, aktyvesnę ir bendruomeniškesnę Alšėnų ateitį“, – tvirtina idėjos autorius. Projekto tikslas – sukurti patrauklią, saugią ir modernią vietą, kurioje vaikai, jaunimas ir šeimos galėtų kokybiškai leisti laiką gryname ore, aktyviai judėti ir stiprinti bendruomenės ryšius. Planuojama įrengti modernią lauko žaidimų ir aktyvaus judėjimo aikštelę natūralioje žalioje aplinkoje, harmoningai integruojant ją į esamą kraštovaizdį. Čia atsiras įvairių laipiojimo, balansavimo ir fizinį aktyvumą skatinančių įrenginių, sūpynių, smėlio zona ir vienas iš pagrindinių projekto akcentų – zip line tipo nusileidimo lynas.
Mažųjų seniūnijų mažos apimties projektu Nr. 1 pripažinta velotrasa Babtuose „Riedėk per kalnelius“ (1 730 balsų), o patraukliausiu mažųjų seniūnijų vidutinės apimties projektu – Drąseikių karjero poilsio zona (1 679 balsai).
„Riedėk per kalnelius“ bus ne paprasta dviračių trasa, o tikras nuotykių parkas po atviru dangumi – žada idėjos autoriai. Kiekvienas kalnelis Šiltnamių gatvėje kvies judėti, tyrinėti, išbandyti savo jėgas, bus rengiamos draugiškos lenktynės Tai vieta, kur vaikai ir jaunimas galės aktyviai leisti laiką, lavinti pusiausvyrą, koordinaciją ir drąsą.
Drąseikių karjero pakrantėje ketinama įrengti pontoninį lieptą, lauko treniruoklių kompleksą ir poilsio gultus, kad Lapių seniūnijos ir aplinkinių Kauno rajono seniūnijų gyventojai turėtų patrauklią, saugią ir funkcionalią erdvę laisvalaikiui leisti prie vandens.
Daugiausia balsų surinkusios idėjos bus realizuotos per vienus dvejus metus.
Jau įgyvendinta 18 projektų
Kauno rajone Dalyvaujamojo biudžeto priemonė įgyvendinama jau šešerius metus. Įskaitant šiųmetes, per šį laikotarpį gyventojai pateikė 141 idėją, atrinktos 29, o jų bendra vertė – beveik 2 mln. eurų. Šiuo metu jau įgyvendinta aštuoniolika projektų.
„Iš ankstesniais metais gyventojų išrinktų idėjų šiais metais planuojama užbaigti sporto ir aktyvaus laisvalaikio parką Neveronyse, vaikystės svajonių parką Dievogaloje (Zapyškio seniūnija) ir įgyvendinti projektą „Lietuva – stipruolių kraštas!“ – profesionalią lauko sporto salę Jonučiuose (Garliavos apylinkių seniūnija). Atšilus orams darbai įgauna pagreitį.
„Muzikinis parkas Domeikavoje – unikali idėja, kurią šiuo metu menininkai jau pradeda paversti realybe. Dar vienas didelės apimties (150 tūkst. eurų) projektas – „Geriausia vieta poilsiui – Raudondvaris!“ – šiuo metu yra techninės dokumentacijos rengimo etape. Parengus projektą bus vykdomi darbai – įrengiami mažosios architektūros elementai ir apželdinama viešoji erdvė“, – vardijo Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja.
Komentaras
Laurynas Dilys
Kauno rajono vicemeras
Dalyvaujamasis biudžetas Kauno rajone per šešerius metus tapo galingu įrankiu, kuriuo gyventojai ne tik išreiškia savo idėjas, bet ir tiesiogiai prisideda prie sprendimų priėmimo proceso. Tai tarsi tiltas tarp bendruomenės, savivaldybės tarybos ir administracijos, leidžiantis pačiai bendruomenei nuspręsti, kas jiems svarbiausia ir reikalingiausia. Kasmet sulaukiama įdomių ir kūrybiškų idėjų, kurios įkvepia gyventojus aktyviai dalyvauti viešųjų erdvių kūrimo procese. Svarbiausia, kad šis procesas užtikrina sklandų projektų įgyvendinimą ir suteikia gyventojams galimybę matyti realius jų priimtų sprendimų rezultatus formuojant tvarią ir bendruomenišką aplinką.
Eglė Brinkman
Administracijos direktoriaus pavaduotoja
2026 m. surinkti 22 313 balsų rodo aiškų augimą, palyginti su 2025 m., kai buvo 16 035 balsai – tai beveik 39,2 proc. didesnis gyventojų aktyvumas. Toks šuolis patvirtina, kad komunikacija ir organizavimas buvo efektyvūs.
Džiugu, kad šalia tradicinių iniciatyvų – sporto aikštelių ir vaikų žaidimų erdvių – vis dažniau atsiranda ir kultūrinių erdvių bei istorinę atmintį įprasminančių objektų. Tai rodo brandesnį požiūrį į viešąją aplinką: siekiama ne tik kurti funkcionalias zonas, bet ir puoselėti Pakaunės krašto istoriją ir tapatybę, sudaryti sąlygas kultūros plėtotei. Tokie sprendimai stiprina vietos identitetą, skatina gyventojų įsitraukimą ir kuria ilgalaikę pridėtinę vertę – stiprėja bendruomeniškumas ir ryšys su aplinka.
