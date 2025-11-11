Nuspręsta: Kaune verslo liudijimų kaina kitąmet didinama nebus

Miesto politikai patvirtino veiklų sąrašą, kuriomis pagal verslo liudijimą galima verstis Kauno miesto savivaldybės ribose. Nuspręsta verslo liudijimo kainą kitiems metams palikti nepakitusią. Visų veiklų verslo liudijimas Kauno mieste kainuos 650 eurų, palikta tik viena mažesnė kaina. Norintys nuomoti būstą, galės, kaip ir šiemet, verslo liudijimą įsigyti už 400 eurų.
Skelbiama, kad pernai verslo liudijimų Kaune įsigijo 13 tūkst. asmenų. Šiemet iki rugsėjo 1-osios verslo liudijimus įsigijo daugiau nei 12,2 tūkst. žmonių, tad asmenų, besiverčiančių įvairiomis veiklomis ir pasirinkę įsigyti verslo liudijimus, Kaune skaičius išlieka panašus.
„Kauno mieste verslo liudijimų kainos palaipsniui didinamos nuo 2022 m. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos statistinius duomenis galima teigti, kad verslo liudijimų kainų augimas įtakos verslo liudijimų įsigijimo skaičiui neturėjo. Paminėtina, kad didžiausią dalį pajamų, gautų iš verslo liudijimų, sudaro pajamos, gautos iš gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimų“, – projekto rengėjai verslo liudijimų įsigijimo tendencijas Kaune nurodė aiškinamajame projekto akte.
Be to, projekto rengėjai nurodė, kad 2026 metams verslo liudijimų kainos gyvenamosios paskirties patalpų nuomai siūloma nedidinti. Siūlymas grindžiamas tuo, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. pasikeitus verslo liudijimų išdavimo tvarkai, gyventojai, kurie nuomoja gyvenamosios paskirties patalpas, kiekvienam nuomojamam objektui turi įsigyti atskirą verslo liudijimą.
„Be to buvo atsižvelgta į viešai skelbiamą nekilnojamojo turto ekspertų vertinimą, kad 75 proc. Lietuvos būsto nuomos rinkos yra šešėlyje. Pagrindinė šešėlinės ekonomikos dalies rinkoje priežastis yra per dideli mokesčiai“, – kodėl būsto nuomos verslo liudijimas įkainotas 400 eurų, nurodė projekto rengėjai.
