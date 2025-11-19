Verslo liudijimus įsigyti taps lengviau: kas keisis?

„Mūsų tikslas – mažinti administracinę naštą ir sukurti paprastesnę fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimo arba, kaip visiems geriau žinomą, verslo liudijimų išdavimo tvarką“, – pranešime teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Pasak jo, prašymus dėl verslo liudijimų bus galima pateikti telefonu – tikimasi, kad tai ne tik pagreitins procesus, bet ir sumažins verslo išlaidas.
Be to, atsisakoma ribojimo išduoti verslo liudijimus gyventojams, turintiems skolų „Sodrai“, taip pat ribojimo juos išduoti iki trijų mėnesių, jeigu žmogus nėra iš anksto sumokėjęs įmokų „Sodrai“ už visą verslo liudijimo galiojimo laiką.
„Šių ribojimų atsisakoma atsižvelgiant į tai, kad verslo liudijimas yra dokumentas, patvirtinantis gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimą, todėl kitos mokestinės prievolės ar įsiskolinimai neturėtų riboti laiku sumokėti gyventojų pajamų mokestį“, – sakė K. Vaitiekūnas.
