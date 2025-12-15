 Nykštukas Kelionijus kviečia leistis į šventinį nuotykį

2025-12-15 10:00 diena.lt inf.

Ar jaučiate, kaip artėja gražiausios metų šventės? Kviečiame nepaskęsti Kalėdų karštinėje ir skirti laiko artimiesiems bei maloniam atradimo jausmui.

Organizatorių nuotr.

Kauno rajono komanda paprašė nykštuko Kelionijaus paruošti šventinį maršrutą – programėlėje jis pažymėjo dešimt lankytinų vietų specialiu dovanėlės simboliu.

Kaip žaisti?

• Atsisiųskite programėlę „kaunorajonas“ (App Store / Google Play).

• Atidarykite skiltį „Smaragdų žaidimas“.

• Keliaukite į dovanėlės simboliu pažymėtas vietas.

• Atsakykite į klausimus, rinkite taškus ir iškeiskite juos į specialius kalėdinius prizus!

Žaidimas vyksta gruodžio 6–31 d., o prizus atsiimti galėsite iki sausio 30 d. Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre.

Prizų kiekis ribotas!

Leiskite Kelionijui papuošti jūsų Kalėdas nuotykiais!

Šiame straipsnyje:
nykštukas Kelionijus
šventinis maršrutas
lankytinos vietos
Kauno rajono diena

