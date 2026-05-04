Pakaunėje – milijoninės investicijos į saugesnes keliones

Lėšų proporcijos
Šiemet iš bendro 14,3 mln. eurų krepšelio savivaldybės lėšos sudaro liūto dalį – 7,7 mln. eurų, o 6,6 mln. eurų – Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšos.
Dauguma šalies savivaldybių pasitenkina iš valstybės gaunama suma, o praktiką prisidėti lėšomis, siekiant sudaryti geresnes sąlygas eismo dalyviams, taiko nedaugelis. Negana to, Kauno rajono savivaldybės nuo 2022 m. šiai sričiai numatomos lėšos yra gerokai didesnės, nei sulaukiama iš minėtos programos. Pernai, kai į kelių infrastruktūros gerinimą Kauno rajone buvo investuota rekordinė suma, savivaldybės skirta dalis buvo kone dvigubai didesnė nei valstybės. Tačiau galima pasidžiaugti, kad šiemet, palyginti su 2025 m., KPPP lėšų suma Kauno rajonui yra 600 tūkst. eurų didesnė.
Atsižvelgia į bendruomenių nuomonę
„Ir KPPP, ir savivaldybės kelių ir gatvių remontui skirtos lėšos paskirstomos pagal kiekvienoje seniūnijoje sudarytas prioritetines gatvių tvarkymo eiles. Jos sudaromos atsižvelgiant į vietos bendruomenių nuomonę, išreiškiamą per seniūnaičius. Taip pat finansavimas kasmet skiriamas keliems strategiškai svarbiems savivaldybės infrastruktūros objektams, suplanuotiems savivaldybės strateginiuose dokumentuose. Šiais metais tai – Griežlės gatvė Užliedžiuose, Alyvų gatvė Garliavoje ir Vijoklių gatvė Ramučiuose“, – teigė Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras.
Pasak P. Kero, didžiausi tęstiniai projektai šiais metais yra jau minėtos Griežlės ir Ilgoji gatvės Užliedžiuose ir Pienių gatvė Domeikavoje. Šiose gatvėse bus paklota asfalto danga, įrengti lietaus nuotekų tinklai, šaligatviai. Taip pat darbai bus tęsiami Parko gatvėje Ramučiuose ir Dobilų gatvėje Raudondvaryje. „Visus minėtus projektus planuojame baigti dar šiais metais“, – patikino pašnekovas.
Paklaustas apie ilgiausias šiais metais planuojamas užbaigti kelio atkarpas, P. Keras vėlgi įvardijo Ilgąją ir Griežlės gatves Užliedžiuose. Pirmame projekte bus rekonstruota beveik 1,5 km kelio atkarpa, o antrajame – šiek tiek mažiau: 1,4 km.
Kaip paskirstytos lėšos
„Kelių remontui ir priežiūrai Kauno rajono savivaldybės 2026 m. biudžete numatyta lėšų 30 objektų. Taip pat 0,5 mln. eurų skirta gatvių išdaužoms remontuoti, 550 tūkst. eurų – neasfaltuotiems keliams žvyruoti ir 900 tūkst. eurų – bendriems su „Via Lietuva“ projektams. Dar apie 1 mln. eurų planuojama skirti daugiabučių kiemų aikštelių būklei gerinti“, – vardijo Kelių ir transporto skyriaus vedėjas.
KPPP lėšos Kauno rajono savivaldybės posėdyje balandžio 30 d. paskirstytos 30 objektų: keturi jų svarbūs savivaldybei – Alyvų gatvė Garliavoje, Griežlės gatvė Užliedžiuose, Vijoklių gatvė Ramučiuose ir Ežero gatvė Domeikavos seniūnijoje. „Kitos šios programos lėšos nukreiptos 24 seniūnijoms. Jose pagal seniūnaičių vertinimu sudarytą prioritetinę eilę bus finansuojama po vieną seniūnijai svarbų objektą. KPPP lėšų taip pat planuojama skirti dviem objektams, prie kurių įgyvendinimo savo lėšomis ketina prisidėti ir vietos gyventojai“, – pabrėžė P. Keras.
Pavyksta rasti sprendimų
Kauno rajono savivaldybė yra žiedinė, ją kerta labai daug valstybinės reikšmės kelių, kuriuos prižiūri bendrovė „Via Lietuva“. „Dauguma šių kelių yra itin svarbūs Kauno rajono gyventojams. Valstybės įmonės prioritetai neretai skiriasi nuo Kauno rajono savivaldybės prioritetų, todėl pagrindinis priežiūros dėmesys dažnai skiriamas ne ten, kur svarbu Kauno rajono gyventojams“, – teigė savivaldybės atstovas.
Spręsdama šią problemą, Kauno rajono savivaldybė yra inicijavusi dalies kelių ar kelio atkarpų perėmimą savivaldybės nuosavybėn. Šiuo metu vyksta 22 kelių atkarpų perėmimo procedūros.
Šiais metais Kauno rajono savivaldybė planuoja perimti ir pradėti rangos darbus Bažnyčios gatvėje Domeikavoje (valstybinės reikšmės kelias Nr. 1942). Taip pat planuojama pradėti įrengti dviračių taką Kačerginės Šaltinio gatvėje (kelias Nr. 1908). Pagal bendradarbiavimo su „Via Lietuva“ sutartis šiuo metu įrengiamas pėsčiųjų ir dviračių takas Lukšio gatvėje Mastaičiuose.
Artimiausiu metu planuojama pradėti pėsčiųjų ir dviračių tako remontą kelyje Nr. 1929 Ringovė–Pašiliai–Saulėtekiai, o valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1922 Raudondvaris–Naujieji Bernatoniai–Žemaitkiemis pirmajame kilometre – įrengti pėsčiųjų perėją. Beje, šiais metais bus skiriamas dėmesys pėsčiųjų perėjoms valstybinės reikšmės keliuose: Kauno rajone numatyta įrengti 20 saugių, tinkamai apšviestų pėsčiųjų perėjų. Tokios atsiras Vytauto gatvėje Garliavos apylinkėse, Vandžiogalos plente ir kelio Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda atkarpoje ties Raudondvariu.
„Skubių būklės gerinimo darbų reikia ir kai kuriuose valstybinės reikšmės keliuose, kurių bendrovė „Via Lietuva“ neketina perduoti. Todėl savivaldybė yra sudariusi ar inicijavusi bendradarbiavimo sutartis. Toks bendradarbiavimas apima dar penkiolika objektų. Galime pasidžiaugti, kad pastaruoju metu pavyksta greitai ir efektyviai rasti bendrų sprendimų su „Via Lietuva“, – sakė P. Keras.
Dėmesys sodininkų bendrijoms
Kauno rajono savivaldybėje jau ne vienus metus veikia specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa. Jos lėšos skiriamos infrastruktūrai tvarkyti, techninei dokumentacijai rengti ir kitiems svarbiems darbams. 2024 m. įsigaliojus Sodininkų bendrijų įstatymo pataisoms, sodininkų bendrijos gali teikti prašymus ir dėl kelių perdavimo savivaldybei.
Pernai pagal šią programą aštuonios sodininkų bendrijos – „Neringa“, „Aras“, „Automobilistas“, „Sveikata“, „Pajūris“, „Vasara“, „Bitukas“ ir „Kaspinas“ – pateikė prašymą dėl gatvių perdavimo savivaldybei.
Perėmimui pritarus specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos komisijai, savivaldybė skyrė 350 tūkst. eurų ir sutvarkė šešias gatves (Klevų, Pajūrio, Kazimierų, Gėlininkų, Gėlių ir Lankų), kurios kerta išvardytas Samylų seniūnijoje esančias sodininkų bendrijas. Visų gatvių ilgis – 2 km, jos susijungia su valstybinės reikšmės keliu Vaišvydava–Girionys–Žiegždriai.
Šiemet, išnagrinėjus sodininkų bendrijų prašymus, nuspręsta perimti ir sutvarkyti Domeikavos seniūnijoje, Smiltynų I kaime, esančią Lapėnės gatvę, dėl kurios prašymus pateikė dvi sodininkų bendrijos – „Lapėnė“ ir „Pušynas“, taip pat Vilkijos apylinkių seniūnijoje esančią Piliakalnio gatvę, dėl kurios prašymus pateikė bendrijos „Vilkija“ ir „Jaučakiai“.
