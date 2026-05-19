Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: susitikime VDU Botanikos sode!

Pamatinė idėja
Pradėdama projektą „Atsparūs“, „Kauno diena“ su partneriais – Kauno krašto pramonininkų konfederacija, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos šaulių sąjunga – išsigrynino pamatinę idėją: pasirengimas ekstremalioms situacijoms nėra baimės ženklas.
Priešingai – tai brandos įrodymas ir nuoširdi atsakomybė už savo šeimą, kaimynus, Tėvynę, pripažinimas, jog tai, ką turime, mums yra per brangu, kad paliktume likimo valiai.
Į pasirengimą norime pažvelgti ramiai ir paprastai. Specialistai dažnai mini „72 valandų“ taisyklę, tačiau už šio skaičiaus slepiasi labai žmogiškas solidarumas. Kai mes patys gebame savimi pasirūpinti pirmąsias paras, specialiosios tarnybos gali skubėti ten, kur pagalba pati kritiškiausia. Taip mes padedame ne tik sau, bet ir tiems, kam tuo metu sunkiausia.
Nuo pilietiškumo šaknų iki modernios gynybos
Festivalis „Atsparūs“ – tai ne sausa konferencija, o visą dieną trunkanti kelionė per esmines mūsų saugumo sritis. Programą pradėsime nuo esminio klausimo: kur gimsta tikrasis atsparumas? Kartu su istoriku prof. Valdu Rakučiu, prof. Ineta Dabašinskiene, pedagogu Mindaugu Nefu bei Šaulių sąjungos atstovais ieškosime atsakymų, kaip ugdyti pilietiškumą, kuris būtų ne parodomasis, o veikiantis iš širdies ir kasdien.
Neginčijama tiesa – vaikai mūsų ateitis. Ar esame pasirengę pasirūpinti jų saugumu kritinę akimirką? Gen. Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vadovas Ričardas Žilaitis bei Lietuvos mokyklų direktorių asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas aptars, kaip mūsų mokyklos ir darželiai ruošiasi tapti saugiomis užuovėjomis mūsų vaikams visų įmanomų krizių akivaizdoje.
Kova už tiesą ir regiono stuburas
Vidurdienį dėmesį skirsime „nematomam frontui“. Kartu su „Tele2“, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos specialistais ir VDU mokslininkais mokysimės atpažinti manipuliacijas socialiniuose tinkluose ir saugoti savo sąmonę nuo informacinių atakų.
Popietę analizuosime Kauno regiono pasirengimą. Apie tai, kaip veiktų medicina ir kritinė infrastruktūra, jei pagalbos prireiktų čia ir dabar, diskutuos Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, savivaldybių vadovai bei visuomenininkas Jonas Ohmanas.
Stipri ekonomika – dar vienas mūsų atsparumo ramstis, todėl verslo diskusijoje ekonomistas Marius Dubnikovas, „Volfas Engelman“ vadovas Marius Horbačauskas bei „Telia“ ir „Kauno grūdų“ atstovai apžvelgs, kaip verslas gali užtikrinti šalies gyvybingumą sunkiausiomis akimirkomis.
Ukrainos pamokos ir praktiniai įgūdžiai
Ypatingas festivalio akcentas – gilus pokalbis apie paramą ir Ukrainos pamokas. Apie tai, ko išmokome ir kodėl negalime sustoti, kalbės ryškiausi šios srities veidai: Jonas Ohmanas („Blue/Yellow“), Šarūnas Jasiukevičius („Praeities žvalgas“) bei Gediminas Armonavičius („LDK Palikuony“).
Tačiau „Atsparūs“ neapsiribos tik pokalbiais. VDU Botanikos sode veiks specialios praktinės zonos. Lietuvos šaulių sąjungos instruktoriai, gelbėtojau, medikai ir viešosios tvarkos saugotojai padės kiekvienam lankytojui savo rankomis susikomplektuoti „72 valandų krepšį“, išmokys pirmosios pagalbos technikos bei bazinių išgyvenimo principų. Tai unikali galimybė teoriją paversti įgūdžiu, o baimę – pasitikėjimu savo jėgomis.
Vienybė, kuri skamba
„Tai yra mūsų miesto ir viso Kauno regiono vienybės ir orumo projektas, – sako „Kauno diena“ leidžiančios bendrovės direktorius Tadas Širvinskas. – Mūsų tikslas – tapti patikimu gidu, kad konkreti informacija padėtų kiekvienam pasijusti užtikrintai. Tik būdami drauge tampame nepalaužiama ląstele.“
Festivalį vainikuos Lietuvos gynybos pramonei ir inovacijoms skirta diskusija su Laurynu Kasčiūnu, Vidmantu Janulevičiumi ir Augustinu Vizbaru. O vakarui nusileidus, emocinį atsparumą stiprinsime muzika – pilietine branda išsiskiriančių grupių „Skylė“ ir „Thundertale“ koncertu.
Bilietus į festivalį galima įsigyti čia: https://www.medusa.lt/lt/renginys/Festivalis_ATSPARUS_20260530
Daug kvietimų bus galima gauti ir nemokamai. Sekite informaciją dienraštyje „Kauno diena“ ir naujienų portale kauno.diena.lt.
Ateikite, klauskite, išbandykite ir tapkite bendruomenės, kuri žino, ką daryti, dalimi. Pasirengti reiškia saugoti. O saugoti galime tik tai, kas iš tiesų brangu.
PROGRAMA
Diskusijos
10.30 val. Kaip ugdoma meilė Tėvynei
Moderatorius: žurnalistas Gražvydas Muižys
Dalyviai:
Lietuvos karo istorikas Valdas Rakutis
VDU rektorė prof. dr. Ineta Dabašinskienė
VŠĮ „LDK Palikuonys“ įkūrėjas Gediminas Armonavičius
VDU ŠA kanclerės pavaduotojas, Istorikas, pedagogas, šaulys dr. Mindaugas Nefas
LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas, buvęs krašto apsaugos ministras dr.Laurynas Kasčiūnas
11.20 val. Švietimo įstaigos krizių akivaizdoje: ar esame pasirengę?
Moderatorius: VDU ŠA kanclerės pavaduotojas, istorikas, pedagogas, šaulys dr. Mindaugas Nefas
Dalyviai:
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius Ričardas Žilaitis
KTU inžinerijos licėjaus direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dr. Dainius Žvirdauskas
Darželio „Girinukas“ direktorė Renata Drulienė
Visuomenininkas Jonas Ohmanas
12.30 val. Verslo pasirengimas krizėms
Moderatorius: ekonomistė – analitikė VDU EVF prof. Eglė Stonkutė
Dalyviai:
AB „Telia Lietuva“ verslo užtikrinimo, atsparumo ir tvarumo vadovas Vytautas Bučinskas
Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktorius, AB „Kauno grūdai“ institucinių ryšių vadovas Gytis Kauzonas
„Volfas Engelman“ gen. direktorius ir valdybos pirmininkas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Marius Horbačauskas
Ekonomistas Marius Dubnikovas
13.20 val. Kauno krašto pasirengimas krizėms: ar mokame veikti kartu?
Moderatorė: KKPDA direktorė Reda Stankevičienė
Dalyviai:
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas
Kauno klinikų generalinis direktorius prof. hab. dr. Renaldas Jurkevičius
Kauno rajono savivaldybės administracijos parengties pareigūnas Dainius Raubūnas
ESO vadovas Renaldas Radvila
Įmonės "Civinity" įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka
14.30 val. Nuo pasirengimo iki atsparumo – Ukrainos pamokos Lietuvai
Pranešėja: Ganna Dovbakh – socialinė psichologė, bendruomenių gebėjimų stiprinimo ir visuomenės sveikatos ekspertė, Eurazijos žalos mažinimo asociacijos vykdomoji direktorė
15 val. Propaganda/dezinformacija/manipuliacijos socialiniuose tinkluose
Moderatorius: Renginių ir laidų vedėjas Karolis Tiškevičius
Dalyviai:
Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovas vrš. Tomas Čeponis
„Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė
Informacinių karų ir atsparumo ekspertas Darius Remeika
16 val. Ar pavargom remti savo laisvę?
Moderatorius: žurnalistas Gražvydas Muižys
Dalyviai:
Visuomenininkas Jonas Ohmanas
Visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius
VŠĮ „LDK Palikuonys“ įkūrėjas Gediminas Armonavičius
17 val. Lietuvos gynybos pramonė: vystome ar perkame?
Moderatorius: Kauno mokslo ir technologijų parko direktorius Paulius Nezabitauskas
Dalyviai:
Krašto apsaugos viceministrė Vitalija Zumerienė
Visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius
BOD Group įmonių grupės įkūrėjas ir savininkas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius
BROLIS įmonių grupės bendraįkūrėjas Augustinas Vizbaras
18 val. grupės „Thundertale“ koncertas
19.30 val. grupės „Skylė“ koncertas
Nuo 10 val. edukacijų ir veiklų erdvėje:
Lietuvos inžinerijos kolegija
Kolegija pristatys naujausias dronų technologijas ir jų ypatybes, taip pat profesionalias automobilių ir motociklų sporto lenktynių ir šonaslydžio komandas su įspūdinga technika.
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
Licėjaus erdvėje bus galima mokytis kopti virve, statyti palapines, įsirengti stebėjimo postą.
Lietuvos Šaulių sąjunga
Šauliai dalinsis naudingais medicinos patarimais, galinčiais praversti tiek kasdienybėje, tiek ekstremalioje situacijoje, atskleis, ką jie veikia su dronais bei kokių jų būna.
Raudonasis kryžius
Organizacijos savanoriai vaizdžiai demonstruos, kas turi būti tikrame išvykimo krepšyje.
Blue/Yellow
Organizacijos atstovai papasakos, kaip geriausiai galime padėti Ukrainai, Lietuvai ir sau.
PAGD prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Ugniagesiai gelbėtojai demonstruos savo techniką, įrangą, atsakys į klausimus ne tik apie civilinę saugą – ir apie kasdienes situacijas.
Kauno poliklinika
Poliklinikos erdvėje lankytojai nemokamai galės atlikti momentinius kraujo tyrimus ir sužinos, kaip pasirūpinti ne tik išvykimo krepšiu, bet ir savo organizmu. Mažųjų lankytojų lauks edukacinis virtualiosios realybės (VR) filmukas.
ESO
Energijos skirstymo operatoriaus atstovai demonstruos specialiąją techniką, dirbančią ekstremaliomis sąlygomis, ir specialiąją įrangą, saugančią darbuotojų gyvybes.
