 Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: susitikime VDU Botanikos sode!

festivalio programa
2026-05-19 12:41
Diana Krapavickaitė

Iniciatyva „Atsparūs“ apie pasirengimą krizinėms situacijoms iš laikraščio puslapių keliasi į gyvą susitikimą. Gegužės 30-ąją Kauno VDU Botanikos sode kviečiame į pilietiškumo festivalį „Atsparūs“ – dieną, skirtą mūsų visų vidinei stiprybei auginti.

Pamatinė idėja

Pradėdama projektą „Atsparūs“, „Kauno diena“ su partneriais – Kauno krašto pramonininkų konfederacija, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos šaulių sąjunga – išsigrynino pamatinę idėją: pasirengimas ekstremalioms situacijoms nėra baimės ženklas.

Priešingai – tai brandos įrodymas ir nuoširdi atsakomybė už savo šeimą, kaimynus, Tėvynę, pripažinimas, jog tai, ką turime, mums yra per brangu, kad paliktume likimo valiai.

Į pasirengimą norime pažvelgti ramiai ir paprastai. Specialistai dažnai mini „72 valandų“ taisyklę, tačiau už šio skaičiaus slepiasi labai žmogiškas solidarumas. Kai mes patys gebame savimi pasirūpinti pirmąsias paras, specialiosios tarnybos gali skubėti ten, kur pagalba pati kritiškiausia. Taip mes padedame ne tik sau, bet ir tiems, kam tuo metu sunkiausia.

Nuo pilietiškumo šaknų iki modernios gynybos

Festivalis „Atsparūs“ – tai ne sausa konferencija, o visą dieną trunkanti kelionė per esmines mūsų saugumo sritis. Programą pradėsime nuo esminio klausimo: kur gimsta tikrasis atsparumas? Kartu su istoriku prof. Valdu Rakučiu, prof. Ineta Dabašinskiene, pedagogu Mindaugu Nefu bei Šaulių sąjungos atstovais ieškosime atsakymų, kaip ugdyti pilietiškumą, kuris būtų ne parodomasis, o veikiantis iš širdies ir kasdien.

Neginčijama tiesa – vaikai mūsų ateitis. Ar esame pasirengę pasirūpinti jų saugumu kritinę akimirką? Gen. Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vadovas Ričardas Žilaitis bei Lietuvos mokyklų direktorių asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas aptars, kaip mūsų mokyklos ir darželiai ruošiasi tapti saugiomis užuovėjomis mūsų vaikams visų įmanomų krizių akivaizdoje.

Kova už tiesą ir regiono stuburas

Vidurdienį dėmesį skirsime „nematomam frontui“. Kartu su „Tele2“, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos specialistais ir VDU mokslininkais mokysimės atpažinti manipuliacijas socialiniuose tinkluose ir saugoti savo sąmonę nuo informacinių atakų.

Popietę analizuosime Kauno regiono pasirengimą. Apie tai, kaip veiktų medicina ir kritinė infrastruktūra, jei pagalbos prireiktų čia ir dabar, diskutuos Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, savivaldybių vadovai bei visuomenininkas Jonas Ohmanas.

Stipri ekonomika – dar vienas mūsų atsparumo ramstis, todėl verslo diskusijoje ekonomistas Marius Dubnikovas, „Volfas Engelman“ vadovas Marius Horbačauskas bei „Telia“ ir „Kauno grūdų“ atstovai apžvelgs, kaip verslas gali užtikrinti šalies gyvybingumą sunkiausiomis akimirkomis.

Ukrainos pamokos ir praktiniai įgūdžiai

Ypatingas festivalio akcentas – gilus pokalbis apie paramą ir Ukrainos pamokas. Apie tai, ko išmokome ir kodėl negalime sustoti, kalbės ryškiausi šios srities veidai: Jonas Ohmanas („Blue/Yellow“), Šarūnas Jasiukevičius („Praeities žvalgas“) bei Gediminas Armonavičius („LDK Palikuony“).

Tačiau „Atsparūs“ neapsiribos tik pokalbiais. VDU Botanikos sode veiks specialios praktinės zonos. Lietuvos šaulių sąjungos instruktoriai, gelbėtojau, medikai ir viešosios tvarkos saugotojai padės kiekvienam lankytojui savo rankomis susikomplektuoti „72 valandų krepšį“, išmokys pirmosios pagalbos technikos bei bazinių išgyvenimo principų. Tai unikali galimybė teoriją paversti įgūdžiu, o baimę – pasitikėjimu savo jėgomis.

Vienybė, kuri skamba

„Tai yra mūsų miesto ir viso Kauno regiono vienybės ir orumo projektas, – sako „Kauno diena“ leidžiančios bendrovės direktorius Tadas Širvinskas. – Mūsų tikslas – tapti patikimu gidu, kad konkreti informacija padėtų kiekvienam pasijusti užtikrintai. Tik būdami drauge tampame nepalaužiama ląstele.“

Festivalį vainikuos Lietuvos gynybos pramonei ir inovacijoms skirta diskusija su Laurynu Kasčiūnu, Vidmantu Janulevičiumi ir Augustinu Vizbaru. O vakarui nusileidus, emocinį atsparumą stiprinsime muzika – pilietine branda išsiskiriančių grupių „Skylė“ ir „Thundertale“ koncertu.

Bilietus į festivalį galima įsigyti čia: https://www.medusa.lt/lt/renginys/Festivalis_ATSPARUS_20260530

Daug kvietimų bus galima gauti ir nemokamai. Sekite informaciją dienraštyje „Kauno diena“ ir naujienų portale kauno.diena.lt.

Ateikite, klauskite, išbandykite ir tapkite bendruomenės, kuri žino, ką daryti, dalimi. Pasirengti reiškia saugoti. O saugoti galime tik tai, kas iš tiesų brangu.

PROGRAMA

Diskusijos

10.30 val. Kaip ugdoma meilė Tėvynei 

Moderatorius: žurnalistas Gražvydas Muižys 

Dalyviai:

Lietuvos karo istorikas Valdas Rakutis 

VDU rektorė prof. dr. Ineta Dabašinskienė 

VŠĮ „LDK Palikuonys“ įkūrėjas Gediminas Armonavičius 

VDU ŠA kanclerės pavaduotojas, Istorikas, pedagogas, šaulys dr. Mindaugas Nefas 

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas, buvęs krašto apsaugos ministras dr.Laurynas Kasčiūnas

11.20 val. Švietimo įstaigos krizių akivaizdoje: ar esame pasirengę? 

Moderatorius: VDU ŠA kanclerės pavaduotojas, istorikas, pedagogas, šaulys dr. Mindaugas Nefas

Dalyviai:

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius Ričardas Žilaitis 

KTU inžinerijos licėjaus direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dr. Dainius Žvirdauskas 

Darželio „Girinukas“ direktorė Renata Drulienė 

Visuomenininkas Jonas Ohmanas 

12.30 val. Verslo pasirengimas krizėms

Moderatorius: ekonomistė – analitikė VDU EVF prof. Eglė Stonkutė 

Dalyviai:

AB „Telia Lietuva“ verslo užtikrinimo, atsparumo ir tvarumo vadovas Vytautas Bučinskas 

Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktorius, AB „Kauno grūdai“ institucinių ryšių vadovas Gytis Kauzonas 

„Volfas Engelman“ gen. direktorius ir valdybos pirmininkas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Marius Horbačauskas 

Ekonomistas Marius Dubnikovas 

13.20 val. Kauno krašto pasirengimas krizėms: ar mokame veikti kartu?

Moderatorė: KKPDA direktorė Reda Stankevičienė

Dalyviai:

Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas 

Kauno klinikų generalinis direktorius prof. hab. dr. Renaldas Jurkevičius 

Kauno rajono savivaldybės administracijos parengties pareigūnas Dainius Raubūnas

ESO vadovas Renaldas Radvila

Įmonės "Civinity" įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka

14.30 val. Nuo pasirengimo iki atsparumo – Ukrainos pamokos Lietuvai

Pranešėja: Ganna Dovbakh – socialinė psichologė, bendruomenių gebėjimų stiprinimo ir visuomenės sveikatos ekspertė, Eurazijos žalos mažinimo asociacijos vykdomoji direktorė 

15 val. Propaganda/dezinformacija/manipuliacijos socialiniuose tinkluose 

Moderatorius: Renginių ir laidų vedėjas Karolis Tiškevičius

Dalyviai:

Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovas vrš. Tomas Čeponis

„Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė

Informacinių karų ir atsparumo ekspertas Darius Remeika 

16 val. Ar pavargom remti savo laisvę?

Moderatorius: žurnalistas Gražvydas Muižys

Dalyviai:

Visuomenininkas Jonas Ohmanas 

Visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius 

VŠĮ „LDK Palikuonys“ įkūrėjas Gediminas Armonavičius 

17 val. Lietuvos gynybos pramonė: vystome ar perkame?

Moderatorius: Kauno mokslo ir technologijų parko direktorius Paulius Nezabitauskas 

Dalyviai:

Krašto apsaugos viceministrė Vitalija Zumerienė

Visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius 

BOD Group įmonių grupės įkūrėjas ir savininkas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius 

BROLIS įmonių grupės bendraįkūrėjas Augustinas Vizbaras 

18 val. grupės „Thundertale“ koncertas

19.30 val. grupės „Skylė“ koncertas

Nuo 10 val. edukacijų ir veiklų erdvėje:

Lietuvos inžinerijos kolegija

Kolegija pristatys naujausias dronų technologijas ir jų ypatybes, taip pat profesionalias automobilių ir motociklų sporto lenktynių ir šonaslydžio komandas su įspūdinga technika.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus

Licėjaus erdvėje bus galima mokytis kopti virve, statyti palapines, įsirengti stebėjimo postą.

Lietuvos Šaulių sąjunga

Šauliai dalinsis naudingais medicinos patarimais, galinčiais praversti tiek kasdienybėje, tiek ekstremalioje situacijoje, atskleis, ką jie veikia su dronais bei kokių jų būna.

Raudonasis kryžius

Organizacijos savanoriai vaizdžiai demonstruos, kas turi būti tikrame išvykimo krepšyje.

Blue/Yellow

Organizacijos atstovai papasakos, kaip geriausiai galime padėti Ukrainai, Lietuvai ir sau.

PAGD prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Ugniagesiai gelbėtojai demonstruos savo techniką, įrangą, atsakys į klausimus ne tik apie civilinę saugą – ir apie kasdienes situacijas.

Kauno poliklinika

Poliklinikos erdvėje lankytojai nemokamai galės atlikti momentinius kraujo tyrimus ir sužinos, kaip pasirūpinti ne tik išvykimo krepšiu, bet ir savo organizmu. Mažųjų lankytojų lauks edukacinis virtualiosios realybės (VR) filmukas.

ESO

Energijos skirstymo operatoriaus atstovai demonstruos specialiąją techniką, dirbančią ekstremaliomis sąlygomis, ir specialiąją įrangą, saugančią darbuotojų gyvybes.

 

