Pirmosios savanorių ugniagesių komandos jubiliejus

Į renginį pasveikinti partnerių praėjusios Šv. Florijono dienos proga atvyko Kauno rajono policijos komisariato vadovė Monika Puškovienė, Jono Vaičiulio vadovaujama delegacija iš Punsko valsčiaus. Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos vadovas Rytis Velžys pabrėžė, kad šilti santykiai su kolegomis iš Lenkijos puoselėjami jau ne vienus metus: kartu įgyvendinta daug projektų, vyko įvairių pratybų, mokymų, gelbėjimo operacijų, atnaujinta gaisrinių materialinė bazė. Raudondvario parke visi kartu pasodino ąžuoliuką – ilgametės ir tvirtos draugystės simbolį.
Savanoriškos veiklos idėja kilo pasižvalgius į kaimynus lenkus, vokiečius, austrus, kur ši tradicija gyvuoja šimtmečius. „Nuoširdžiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Kauno rajone susikūrė pirmoji savanoriška ugniagesių komanda. Tai – ne atsitiktinumas, nes mūsų krašto žmonės labai bendruomeniški“, – kalbėjo meras Valerijus Makūnas.
Šiuo metų Kauno rajono savanorių ugniagesių komandoje yra 106 nariai: verslininkai, savivaldybės tarnautojai, ūkininkai. Neretai į gaisrus jie skuba su traktoriais, kita technika.
Yra ir išskirtinai pasižymėjusių. Prieš keletą metų savanoris Gražvydas Prostenas kartu su Lapių komandos ugniagesiu Viliumi Galinausku išgelbėjo Drąseikių karjere skendusį jauną vyrą. Savanorio Vytauto Šniaukos pastangomis nuo liepsnų buvo apsaugota saulės elektrinė. Ne kartą savanoriai gesino ūkininkų laukuose kilusius gaisrus, skubėjo į pagalbą įvykus kitoms nelaimėms.
Ugniagesių savanorių gretose yra ir nemažas būrys Kauno rajono savivaldybės atstovų: meras V. Makūnas ir jo pavaduotojas Laurynas Dilys, administracijos direktorius Mantas Rikteris, Tarybos narys bei socialinės apsaugos ir darbo viceministras Saulius Davainis, Akademijos seniūnas Skirmantas Nominaitis ir kt. Mero iniciatyva ugniagesiams buvo pasiūtos uniformos, savivaldybės vadovai inicijuoja įvairių saugumo programų, motyvuoja jaunimą.
