Planuojama darni Kauno rajono plėtra

Už konstruktyvų dialogą ir bendradarbiavimą meras dėkoja Aplinkos ministerijai ir visiems ekspertams, prisidėjusiems prie šio proceso.
„Džiaugiuosi, kad ilgai trukęs procesas pasiekė baigiamojo etapo stadiją. Tik bendromis pastangomis galime siekti, kad Kauno rajonas augtų nuosekliai ir darniai, išlaikydamas pusiausvyrą tarp gyvenamosios aplinkos kokybės, ekonominės plėtros, infrastruktūros ir gamtos apsaugos“ – sako meras Valerijus Makūnas.
Aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko teigimu, Kauno rajono savivaldybės gyventojams šie sprendiniai turėtų atnešti teigiamų pokyčių: planuojama daugiau želdynų, naujų medžių alėjų ir rekreacinių žaliųjų erdvių; bus saugomi miškai ir natūralus kraštovaizdis – naujos urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos nebus planuojamos draustiniuose, biosferos poligonuose ar „Natura 2000“ teritorijose; daugiau dėmesio numatyta viešajam transportui, pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrai, taip pat kompaktiškai rajono plėtrai; numatytas socialinės ir inžinerinės infrastruktūros gerinimas, siekiant kokybiškesnių ir gyventojams lengviau prieinamų paslaugų.
Kauno rajonas jau keletą metų vertinamas kaip viena sparčiausiai augančių šalies savivaldybių, pagrindiniai jo iššūkiai šiandien labiausiai susiję su intensyvėjančiais urbanistiniais procesais ir augančiais bendruomenės poreikiais. Bendrojo plano antrojo keitimo sprendiniai itin pasitarnaus kokybiškai teritorijų plėtrai.
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