PMDF dienos sugrįžta: nuo akademinių diskusijų iki Europos dienos renginių

PMDF dienos jau ne vienerius metus buvo erdvė diskusijoms apie Lietuvos politiką, Europos ateitį, tarptautinius procesus ir visuomenės iššūkius. Šiemet fakultetas grįžta prie šios tradicijos, kviesdamas ne tik klausytis, bet ir aktyviai įsitraukti į pokalbius apie šiandienos aktualijas.
VDU PMDF prodekanė Aistė Žemaitytė džiaugiasi atnaujinamu renginio tęstinumu: „PMDF dienos visuomet buvo svarbi fakulteto bendruomenės dalis – tai laikas, kai susitinka akademinė mintis, aktualios visuomenės temos ir atvira diskusija. Džiaugiamės galėdami sugrįžti prie šios tradicijos ir vėl pakviesti bendruomenę į renginius, kurie jungia universitetą su visuomene.“
Jau gegužės 4 dieną, 15.40–17.15 val. visa universiteto bendruomenė kviečiama į diskusiją-susitikimą su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu (V. Putvinskio g. 23 – 414), kurio metu bus aptariami aktualiausi Lietuvos užsienio politikos ir saugumo klausimai.
Vienas svarbiausių PMDF dienų akcentų – gegužės 7 dieną vyksianti mokslinė konferencija „Idėjų trajektorijos: nuo Lietuvos iki Europos“, kuri vyks VDU PMDF (Putvinskio g. 23–414). Konferencijoje savo tyrimus, įžvalgas ir aktualias temas pristatys fakulteto mokslininkai bei kviestiniai svečiai.
VDU PMDF dekanas prof. dr. Mindaugas Jurkynas kviečia aktyviai dalyvauti: „Kviečiame į Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto mokslininkų ir svečių mokslinę konferenciją. Visiems, kuriems įdomu mažų valstybių interesų atstovavimas Europos Sąjungoje, susikalbėjimas nuomonių poliarizacijoje Lietuvoje, Baltijos valstybių įvaizdis Skandinavijoje XX a. pradžioje ar Lietuvos demokratijos būklės vertinimas – konferencija suteiks galimybes išklausyti, paklausti ir diskutuoti.“
Konferencijos programoje – šešios teminės sesijos: nuo Europos Sąjungos procesų, Lietuvos vidaus politikos ir viešosios komunikacijos iki atminties politikos Centrinėje ir Rytų Europoje, Rusijos karo Ukrainoje pasekmių bei diskusijos apie demokratijos būklę Lietuvoje.
Pranešimus skaitys Užsienio reikalų ministerijos atstovė Aistė Čipkutė-Daukuvienė, Krašto apsaugos ministerijos atstovas Dainius Kaunas, profesoriai Auksė Balčytienė, Kristina Juraitė, Mindaugas Jurkynas, Saulius Pivoras, doc. dr. Emlija Pundziūtė-Gallois, doc. dr. Sima Rakutienė, doc. dr. Tomas Kavaliauskas ir kiti fakulteto mokslininkai bei ekspertai. Dieną užbaigs vieša diskusija „Demokratija ir jos būklė Lietuvoje“, kurioje dalyvaus istorikas dr. Algimantas Kasparavičius, advokatė Liudvika Meškauskaitė, žurnalistas Virginijus Savukynas, politologas dr. Vytautas Valentinavičius ir vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.
Fakulteto dienų programą papildo ir VDU PMDF Europe Direct centro iniciatyvos. Gegužės 8-9 dienomis visuomenė kviečiama į nemokamų ekskursijų ciklą „Kaunas – Europos miestas: nuo istorinio paveldo iki šiuolaikinių pokyčių“, skirtą pažinti objektus, gavusius Europos Sąjungos investicinę paramą ar pelniusius Europos paveldo ženklą.
Numatytos trys ekskursijos: pažintis su Kauno valstybinio muzikinio teatro užkulisiais, pasivaikščiojimas po Kauno tarpukario modernizmo architektūrą bei apsilankymas Mokslo ir inovacijų sklaidos centre „Mokslo sala“ su planetariumo seansu. Registracija į ekskursijas skelbiama Europe Direct Kaunas platformoje.
Gegužės 9-ąją, minint Europos dieną, šie renginiai taps natūralia PMDF dienų kulminacija, primenančia fakulteto europinę tapatybę ir aktyvų dialogą su visuomene.
Taip pat PMDF dienų metu vyks jau VIII-asis politologijos žinių konkursas moksleiviams, kviečiantis jaunuosius politikos ir pilietiškumo entuziastus pasitikrinti žinias bei susipažinti su universitetine aplinka.
Šių metų PMDF dienos kviečia sugrįžti prie gyvo susitikimo, diskusijos ir bendruomeniškumo – nuo Lietuvos politikos aktualijų iki Europos ateities vizijų.
