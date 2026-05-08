Po tragedijos šeimoje – jautri Pranckiečio žinutė

„AČIŪ, kad dalinatės jautrumu, užuojauta, kad vienodai suprantame momento trapumą. Branginkime visus aplink esančius ir tuos, kurių žvilgsniai visada išliks mūsų širdyse, kaip ir šis (anūkės, aut.past.) žvilgsnis“, – penktadienio popietę feisbuke žinute ir anūkės nuotrauka pasidalijo politikas.
Žinią apie netektį portalo kauno.diena.lt žurnalistams Seimo narys patvirtino dar antradienį. „Deja, bet taip“, – tuomet tarstelėjo V. Pranckietis.
Pasak Kauno apskrities policijos, pranešimą apie įvykį iš Kauno klinikų policijos pareigūnai gavo gegužės 3 d. 14.42 val. Kaip teigta, tądien į medikų rankas buvo perduota 2022 metais gimusi mažametė.
Mergaitė į Kauno klinikas atvežta, nes patyrė traumą Ringauduose. Gaivinama ji mirė.
Netektis sukrėtė ne tik šeimą, bet ir aplinkinius bei visuomenę. Ringaudų, kuriuose mergaitė ir patyrė traumą, bendruomenė ketvirtadienį pasidalijo užuojautos žinute.
„Ringaudų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Viktoro Pranckiečio šeimą dėl skaudžios netekties – žuvus mažajai anūkei, dukrytei, sesytei. Nėra žodžių, galinčių palengvinti tokį skausmą, kai užgęsta vos pradėjusi skleistis gyvybė. Tikime, kad šiuo nepakeliamai sunkiu metu Jus sups artimųjų meilė, stiprybė ir palaikymas. Tegul mažosios atminimas išlieka šviesus ir amžinas mūsų visų širdyse. Reiškiame gilią užuojautą visai šeimai“, – rašoma feisbuko žinutėje.
Kaip jau skelbta, savo patirtimi, kokių skaudžių pasekmių gali turėti pramogavimas ant batuto, trečiadienį dar kartą pasidalijo Seimo narė Agnė Bilotaitė. Prieš beveik dvejus metus šokinėdamas ant batuto susižeidė jos sūnus.
Užuojautą dėl anūkės mirties parlamentarui antradienį pareiškė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Užjaučiu Seimo narį Viktorą Pranckietį ir jo artimuosius dėl skaudžios anūkės netekties. Tokia netektis, ištinkanti pačioje gyvenimo pradžioje, visuomet sukrečia ne tik šeimą, bet ir kiekvieną jautrų žmogų, primindama, kokia trapi yra gyvybė“, – užuojautoje cituojamas J. Olekas.
„Šią ypač sunkią valandą nuoširdžiai linkiu stiprybės, susitelkimo ir dvasinės ramybės. Tegul šviesus mergaitės atminimas išlieka gyvas jos artimųjų širdyse, o žmonių atjauta ir palaikymas tampa bent maža paguoda išgyvenant šį skausmą“, – teigė Seimo Pirmininkas.
