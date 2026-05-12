Pokyčiai Kauno taryboje: socialdemokratai neteko vieno nario

Viešas pareiškimas
D. Bučinskienė socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį išplatino pareiškimą, kad palieka LSDP partiją.
„Informuoju, kad priėmiau sprendimą nutraukti savo narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje. Nuo šiandien šiai partijai jau nebepriklausau.
Šis sprendimas nėra spontaniškas – jis apgalvotas, brandintas ir priimtas ramiai bei atsakingai. Dėkoju kolegoms už bendrą darbą, diskusijas, patirtis ir laiką, per kurį kartu ieškojome sprendimų žmonių labui“, – rašė politikė.
„Man svarbios vertybės – socialinis teisingumas, pagarba žmogui, atsakomybė ir sąžininga politika – niekur nedingo. Jos buvo ir išlieka mano veiklos pagrindas. Todėl ir toliau dirbsiu Kauno miesto savivaldybės taryboje atsakingai, konstruktyviai ir principingai atstovaudama kauniečių interesams. Mano pozicija nesikeičia – žmonių pasitikėjimas man yra svarbesnis už politinius pavadinimus ar priklausomybes.
Ačiū visiems bendraminčiams už kartu nueitą kelią, palaikymą ir tikėjimą. Kartais keičiasi kryptys, bet ne vertybės“, – tęsė D. Bučinskienė.
Traukiasi ir iš frakcijos
D. Bučinskienė pasitraukė ir iš LSDP partijos, ir iš šios frakcijos Kauno taryboje. Iki šiol Kauno taryboje buvo trys LSDP frakcijos nariai: D. Bučinskienė, Kauno miesto savivaldybės puslapyje vis dar įvardyta kaip frakcijos pavaduotojo seniūnė, Vytautas Juodagalvis, LSDP frakcijos seniūnas, ir bendrapartietė Kristina Lukauskaitė-Valatkė.
„Šiuo metu esu Briuselyje, situacija nebuvo aptarinėjama, informacija nauja. Komentuosiu po to, kai galėsiu pasikalbėti su tarybos nare“, – „Kauno dienai“ nurodė LSDP Kauno skyriaus pirmininkas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, paklausus, ar bus prašoma D. Bučinskienės atlaisvinti vietą miesto taryboje.
Kiti Kauno tarybos nariai taip pat svarstė, prie kurios frakcijos politikė galėtų prisijungti.
„Kokią frakciją pasirinks Diana? – klausė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos seniūnas Kazimieras Rimeikis. – Man visuomet atrodė ir atrodo nepriimtinas politinis turizmas. Ir ne svarbu ar tai vyktų Seime, ar miestų tarybose. Šiandien pasiekė žinia, kad LSDP frakciją Kauno miesto taryboje palieka Diana Bučinskienė. Priminsiu, kad Diana į Kauno miesto tarybą pateko Išrinkus Robertą Kauną į LR Seimą ir atsisakius į tarybą eiti prof. Dainiui Pavalkiui. Šiandienai LSDP frakcijoje Kauno miesto taryboje lieka tik du žmonės“.
„Kauno dienai“ D. Bučinskienė patvirtino, kad išėjo ne tik iš partijos, bet ir iš frakcijos Kauno taryboje, tačiau tęs darbus tuose pačiuose komitetuose, kur buvo deleguota.
„Tai jau brendo kurį laiką. Supratau, kad mano matymas, darbo principai, požiūris į politinį veikimą nebėra suderinamas su buvimu partijoje ir frakcijoje. Išeisiu ir iš frakcijos, apie tai paskelbsiu kitą antradienį (kai vyks tarybos posėdis – red. past.)“, – kalbėjo politikė.
Paklausus, prie kokios frakcijos ji jungsis, D. Bučinskienė dar neturėjo konkretaus atsakymo. „Aš turiu teisę likti kaip nepriklausoma narė. Nežinau, kaip jie jungiasi, man atrodo, kad gali būti ir nepriklausomi tarybos nariai. Lieka darbas taryboje, o laikas gal parodys. Komitetai lieka tie patys. Aš džiaugiuosi sprendimais, kurie yra priimami taryboje, kurie vertingi Kaunui, tai nesu viena taryboje, mūsų ten – 41. Požiūriai gal ne visada suderinami, bet esu už tuos sprendimus, kurie matau, kad yra teisingi, reikalingi Kaunui. Tokius sprendimus palaikau ir palaikysiu toliau“, – „Kauno dienai“ komentavo D. Bučinskienė.
Politikei pasitraukus iš LSDP frakcijos, likę jos nariai turės jungtis prie kitų, nes frakciją taryboje gali sudaryti nemažiau nei trys nariai.
Pakeitė Seimo narį
„Kauno diena“ primena, kad D. Bučinskienė Kauno taryboje prisiekė 2024 lapkritį, po to, kai keli LSDP nariai buvo išrinkti į Seimą ir miesto taryboje atsirado laisva vieta. D. Bučinskienė savivaldybės tarybos rinkimuose buvo likusi pirma po brūkšnio. „Aš pakeisiu kolegą ir planuoju dirbti Sveikatos ir socialinių reikalų komitete. Žinoma, dirbti taryboje yra šioks toks iššūkis, tačiau greitai apsisprendžiau, kad pakeisiu į Seimą išrinktą kolegą. Norisi padėkoti rinkėjams, kurie balsavo už kolegas ir taip padidino mano tikimybę dirbti taryboje“, – tuomet „Kauno dienai“ kalbėjo D. Bučinskienė. Ji – Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos viceprezidentė, tris kadencijas yra Vilijampolėje ėjusi seniūnaitės pareigas. „Tai nėra visiškai naujas darbas, nes esu jau buvusi tarpininku tarp visuomenės ir valdžios, yra tekę su žmonėmis daug bendrauti“, – tąkart pridūrė tarybos narė.
