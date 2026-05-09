Prenumeratos misija: būti šeimos dalimi

Prasmingos dovanos
Anksčiau laikraščių prenumeratos akcijos buvo tarsi gimtadieniai, kupini prizų ir dovanų. Tačiau šiandien gimtadienių proga nebelaukiame dovanojamų daiktų – labiau vertiname laiką kartu, emocijas, patirtis. „Kauno dienos“ prenumeratos 2027 m. akcija tokia: dienraščio bičiuliams bus dovanojama galimybė patirti unikalių įspūdžių.
„Pirmieji, užsiprenumeravusieji „Kauno dieną“, gaus kvietimus dviem asmenims į pilietinį festivalį „Atsparūs“, o prenumeratos akcijos pabaigoje dešimt laimingųjų turės galimybę laimėti kvietimus į patirčių ekskursijas Art Deco arba Amsterdamo muziejuose“, – pristato bendrovės „Diena Media News“ Rinkodaros ir pardavimų skyriaus vadovė Erika Nakutienė.
Unikaliam projektui „Atsparūs“ dienraščio komanda subūrė akademinę, pramonės, verslo bendruomenes. Tai iniciatyva, padedanti pasirengti įvairioms galimoms krizinėms situacijoms.
„Tai yra mūsų miesto, viso Kauno regiono vienybės ir orumo projektas, – sako „Kauno dieną“ leidžiančios bendrovės „Diena Media News“ direktorius Tadas Širvinskas. – Mes jaučiame atsakomybę už mūsų bendruomenės ramybę ir informuotumą. Mūsų tikslas – tapti skaitytojams patikimu gidu ir konkrečia informacija padėti kiekvienam pasijusti užtikrintai.“
Tik būdami drauge ir veikdami išvien mes tampame atsparia miesto ląstele, o kiekvieno pasiruošimas stiprina kito saugumą. Šią miesto ląstelę padeda stiprinti „Kauno dienoje“ atsiradusi rubrika „Atsparūs“. Skaitytojai jau įvertino čia pateikiamos informacijos patikimumą ir naudą.
Reikšminga projekto dalis – gegužės 30 d. VDU Botanikos sode įvyksiantis pilietiškumo festivalis „Atsparūs“. Be pranešimų ir diskusijų atsparumo tema, bus daug su ja susijusių veiklų. Vakare laukia ypatingas grupių „Thundertale“ ir „Skylė“ koncertas. Šių grupių repertuaras išsiskiria pilietine branda, dainomis apie Lietuvos laisvę, istorinius lūžius.
Priešnuodis skubėjimui
Deja, lūžių ir šiais laikais netrūksta. Ką šiandien, skubėjimo ir nerimo laikmetyje, pasiskolintumėte iš tarpukario gyvenimo būdo? To klausiu Art Deco ir Amsterdamo muziejų įkūrėjų Karolio Banio ir Petro Gaidamavičiaus.
„Pirmoji Lietuvos Respublika egzistavo sudėtingu istoriniu laikotarpiu, tarp karų, didelių geopolitinių įtampų, bet, žiūrint senąsias to meto nuotraukas, atrodo, kad žmonės visgi sugebėjo mėgautis akimirkomis, buvimu su kitais žmonėmis. Art Deco muziejus atsirado iš noro prisiliesti prie ko nors stabilaus, tam puikiausiai pasitarnavo istorinio namo sienos, kurias prakalbinus, galima bent trumpam išjungti telefono garsą ir socialinius tinklus bei ištrūkti iš dabarties informacinio triukšmo. Todėl iš tarpukario Kauno šiandien labiausiai norėtųsi pasiskolinti laiko prabangą ir tą ypatingą saloninę kultūrą“, – dalijasi K. Banys.
„Tuometis miestietis mokėjo gyventi lėčiau: elegantiškas Art Deco interjeras, ant stalo garuojantis porcelianinis puodelis ir magiškas penktos valandos arbatvakaris (five o’clock). Tai nebuvo tiesiog arbata – tai buvo ritualas, skirtas žmogui išgirsti. Norėtųsi susigrąžinti tą pagarbų artumą su pašnekovu, kai svarbiausia – ne patiktukai, o gyvas žvilgsnis ir mandagus žodis. Tai ramybės oazė, kurioje informacinį triukšmą pakeičia sidabrinio šaukštelio skambtelėjimas ir nuoširdus pasiteiravimas: „Kaip Jūsų diena?“ Šis pozityvumas šiandien būtų geriausias priešnuodis prieš mūsų visų skubėjimą“, – antrina P. Gaidamavičius.
Net ir įtemptoje ekskursijų vedimo darbotvarkėje abu randa laiko stabtelėti. „Šiandien atsiversti laikraštį yra tikra lėto gyvenimo terapija. Tai ramybės minutė, kai pirštų galiukais jauti popieriaus faktūrą, o žvilgsnis neskubėdamas slysta eilutėmis. Tai procesas, kuris priverčia sustoti, susikaupti ir leidžia informacijai nusėsti ne tik galvoje, bet ir širdyje. Tai prabanga neskubėti, kurią dovanoja tikras, kvepiantis spaustuvės dažais puslapis“, – dalijasi architektūrinio paveldo puoselėtojai.
„Kauno dieną“ jie vadina tikruoju miesto metraštininku. „Šis laikraštis sujungia kartas. Pasitelkęs bendrą atmintį, jis formuoja identitetą. Skaityti „Kauno dieną“, vadinasi, jausti miesto pulsą ir žinoti, kad net ir besikeičiant epochoms šis tas išlieka pastovu. Tai ištikimybė savo miestui, kurią perduodame iš rankų į rankas kartu su rytiniu laikraščio numeriu“, – sako vieną sėkmingiausių pastarojo meto turizmo projektų – Art Deco muziejų ir Amsterdamo mokyklos muziejų – realizavę verslininkai, dovanojantys galimybę „Kauno dienos“ prenumeratoriams patirti šių muziejų dvasią.
Spauda gyvuoja!
Taip, net ir keičiantis epochoms „Kauno diena“ išliko. Atkūrus Nepriklausomybę, tapo vakarietišku dienraščiu, pasiekė didžiausius tiražus, užsiaugino jaunesnįjį brolį – interneto portalą – ir paneigė gandus apie popierinės žiniasklaidos saulėlydį.
80-metį pernai laikraštis atšventė drauge su savo skaitytojais – visus jubiliejinius metus jie buvo kviečiami į įvairius renginius. Didžiausias – VDU Botanikos sode įvykusios „Botaninės naktys“. „Kauno dienos“ prenumeratoriams tąsyk išdalyta tūkstančiai bilietų.
Tai paliudija, kad prenumeruoti dienraštį „Kauno diena“ – daugiau nei skaityti. Tai – balsuoti už spausdintos žiniasklaidos gyvavimą. Tai – investuoti į kokybišką turinį. Galiausiai – tai galimybė būti didelės šeimos dalimi.
Tai paneigia įvairių vizionierių pranašystes apie spaudos išnykimą. Tarptautinė strateginių tyrimų ir konsultacijų organizacija „Future Exploration Network“, žinoma dėl ateities prognozių, netgi buvo įvardijusi konkrečias datas, kada nebeliks spausdintų laikraščių. Mažiausiai laiko duota JAV – čia laikraščių jau „nėra“ nuo 2017-ųjų. Jungtinėje Karalystėje – nuo 2019-ųjų.
Ką matome šiandien? JAV leidžiama arti 1 tūkst. dienraščių, JK – šimtai. Nuo 1896-ųjų Londone leidžiamo „Daily Mail“, net ir sumažėjus tiražui, šiandien spausdinama 687 tūkst. egzempliorių, savaitgaliais laikraščio apimtis siekia 100–150 puslapių.
Neatsiejama miesto dalis
„Nedaug trūksta ir mums, – juokiasi dienraščio „Kauno diena“ vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius. – Dažnai šeštadieninį numerį leidžiame 80-ies ir daugiau puslapių.“
Nenuostabu, nes, be įprastų miesto, Lietuvos ir pasaulio naujienų, savaitgalio dienraštis itin turtingas teminių priedų. Dėl platinimo galimybių – trečiadieniais periodinių leidinių neįmanoma pristatyti į spaudos pardavimo vietas – atsisakius trečiadienio numerio leidybos, priedų gerokai pagausėjo ir antradienio numeryje.
Teminiai priedai, specialieji leidiniai – dienraščio „Kauno diena“ išskirtinumas. Tokia ir yra šio laikraščio misija – atspindėti įvairiausius skaitytojų poreikius. Greta skaitytojų pamėgtų priedų „Santaka“, „Sveikata“, „Ekonomika“, „Namai“, „Pasaulis“, „Sportas“, „Ratai“, „Kauno rajono diena“, „TV diena“, „Gera diena“, „Augintinio diena“ – atsirado naujų: „Agroekonomika“, „Klausk specialisto“, „Bendruomenių diena“.
„Rašydami apie aktyvias bendruomenes įkvepiame kitus gyventojus būti iniciatyvesniems, pilietiškiems. Tokie straipsniai kuria pasididžiavimą savo miestu ir įrodo, kad kiekvienas žmogus gali prisidėti prie jo gerovės“, – pastebi vyr. redaktorius A. Andriuškevičius ir pabrėžia, kad laikraštis neatsiejamas nuo miesto bendruomenei svarbių projektų.
Ilgametę tradiciją puoselėjantis „Kauno dienos“ renginys „Metų kaunietė“ pastaruoju metu išaugo į vertybinį renginį „Metų kauniečiai“. Šių metų balandį po pertraukos atgijo dar vieni rinkimai – dienraštis kartu su Lietuvos gydytojų sąjungos Kauno filialu surengė Nuoširdžiausio Kauno gydytojo rinkimus. Šie renginiai tapo reikšminga miesto gyvenimo dalimi.
Turinio gylis ir įvairovė
Daugelis kitų svarbių projektų atsiduria laikraščio puslapiuose ir sukuria solidų dienraščio turinį.
Balandžio 14-ąją, minint Finansinio raštingumo diena, išleistas specialus priedas apie finansinį raštingumą. Daugelio dienraščio iniciatyvų reikalingumą paliudija ir Medijų rėmimo fondo parama. „Kauno dienos“ puslapiuose šiemet gyvuoja prasmingi projektai: „Kauno detalės“, „Bendruomenių diena“, „Pareiga Laisvei“, „Auganti šeima – auganti Lietuva“, „Azartas gyventi“, „Diena X: ginti ir gintis“, „Žinių skydas saugo gyvybes“ (žurnale „Sveikata“).
„Dažnai iš skaitytojų girdime, kad jie vertina dienraščio turinio gylį – tai, ko trūksta internetiniame greitų žinių sraute. Tai patvirtinimas, kad spausdintas laikraštis – kokybės sinonimas, o jo prenumerata – investicija į kokybišką informaciją“, – pabrėžia A. Andriuškevičius.
Pasak jo, laikraščio turinio kokybė ir ryšių su skaitytojais stiprinimas – banginiai, ant kurių laikosi didžiausias šalies dienraštis. Koks jausmas būti tokio laikraščio redaktoriumi? To paklaustas A. Andriuškevičius pirmiausia įvardija įsipareigojimą prenumeratoriams.
„Privalome ieškoti pusiausvyros tarp naujienų, kurias svarbu žinoti čia ir dabar, ir temų, prie kurių norisi stabtelėti ilgiau, – nuo miesto kasdienybės iki įkvepiančių žmonių istorijų. Skirtingai nuo plikų naujienų, laikraštis orientuojasi į analitinius straipsnius, tyrimus ir įvykių konteksto paaiškinimą“, – sako vyr. redaktorius.
Pabrėždamas laikraščio turinio išskirtinumą jis itin didžiuojasi šį turinį kuriančiais patyrusiais žurnalistais.
Malonus ritualas
Dienraščio išskirtinumą kuria ne tik turinys, formatas, patikimumas, dėmesys skaitytojui, bet ir ypatingas potyris. Popierinis laikraštis gali suteikti tai, ko nesuteiks jokios skaitmeninės platformos, – versti puslapius, dar kvepiančius spaustuve, ir ramiai panirti į skaitymo malonumą.
„Kartais pagalvoju apie savo tėtį. Kiekvieną rytą jis pradėdavo nuo laikraščio ir stiprios, saldintos juodos arbatos. Gurkštelėjęs karšto gėrimo, lėtai versdavo puslapius ir sakydavo, kad įprotis nėra smulkmena“, – prisimena savo šviesios atminties tėvą A. Andriuškevičius ir prisipažįsta pats savaitgaliais pasidovanojantis kavos ir laikraščio ritualą.
„Todėl ir svarbu, kad laikraštyje rastume ne tik antraštes, bet ir turinį, kuris išliktų ilgiau nei atvėsta kavos ar arbatos puodelis“, – nusišypso dienraščio vyr. redaktorius.
Nenustebkite sulaukę... jo asmeninio laiško. Ištikimiems prenumeratoriams tai bus padėka už ilgametę bičiulystę, o tiems, kurie nutolo, – kvietimas.
„Neskubėdami atsiverskite, pažiūrėkite, koks laikraštis šiandien. Jei jis pasirodys artimas, gal vėl panorėsite, kad „Kauno diena“ įsilietų į Jūsų dieną“, – ragina pasvarstyti prenumeratos galimybę dienraščio vadovas.
Tvirti tiltai pas skaitytojus
„Mes pasiekiame tuos, kurie skaito, o ne naršo“, – didžiuodamasi brandžiais skaitytojais sako „Kauno dienos“ Platinimo tarnybos vadovė Rima Jurgaitienė.
„Tarp jų yra tikrų unikumų, savo prisirišimu įrodančių, kad skaityti „Kauno dieną“ yra būtiniausias poreikis. Vyresniosios kartos skaitytojai vertina popierinį laikraštį: jokie ekranai nepakeis smagumo versti puslapius. Tai padeda skaityti ramiai ir susikaupus“, – sako Platinimo tarnybos vadovė.
Jau įprasta, kad „Kauno dienos“ prenumerata – populiari dovana tėvams, tačiau R. Jurgaitienę maloniai nustebino 40-metis kaunietis, užprenumeravęs „Kauno dieną“ šeimai, kad paauglys sūnus matytų, kaip reikia skaityti. Skaityti, o ne bėgti žvilgsniu per antraštes ekranuose!
Kad ir kur bendrautų su skaitytojais – redakcijoje, mugėse, renginiuose – Platinimo tarnybos vadovė nuolat iš pirmų lūpų išgirsta atsiliepimų, pageidavimų, pasiūlymų.
„Skaitytojai turi savo mėgstamas rubrikas, mėgiamus žurnalistus, įvertina naujoves“, – sako R. Jurgaitienė, itin besidžiaugianti, kad pasiteisino šių metų naujovė – bendrovės „Diena Media News“ leidžiamo žurnalo „Sveikata“ prenumerata.
„Iki šiol žurnalą „Sveikata“ nemokamai gaudavo visi „Kauno dienos“ prenumeratoriai. Nuo 2026-ųjų žurnalas prenumeruojamas. Taip padidėjo leidinio sklaida – dabar „Sveikatą“ galima skaityti visoje Lietuvoje“, – pristato R. Jurgaitienė.
1994-aisiais „Kauno diena“ tapo pioniere: pati įkūrė savo laikraščio platinimo tarnybą. „Šiandien ji – vienintelė, – konstatuoja tarnybos vadovė, o balsas suvirpa grauduliu. – Man žmonės, kurie pasirinko dirbti tokį sunkų laikraščių išnešiotojo darbą, yra tikras lobis!“
Juk stiprus kolektyvas, kaip ir stiprus laikraščio turinys, – viena svarbiausių „Kauno dienos“ sėkmės formulių.
Laikraštis ir skaitytojai: esame reikalingi vieni kitiems!
