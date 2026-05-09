Prie projekto „Atsparūs“ prisijungė ir šauliai

„Atsparūs“ jau suvienijo „Kauno dieną“, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociaciją (KKPDA), Vytauto Didžiojo universitetą. Dabar partnerystės sutartis pasirašyta ir su Lietuvos šaulių sąjunga.
„Labai gerai, kad žiniasklaida ir verslas ne tik kalba apie grėsmes, bet ir realiai imasi veiksmų – ieško sprendimų, kaip pasiruošti galimiems neramumams, ir prisiima atsakomybę stiprinti visos visuomenės atsparumą. Būtent tokio požiūrio šiandien ir reikia.
Šaulių sąjungoje darome tą patį: buriame žmones, mokome, stipriname jų įgūdžius, kad kiekvienas žinotų, ką daryti, kai to prireiks. Valstybės gynyba nėra tik kariuomenės reikalas. Stipriausia jėga yra visuotinė valstybės gynyba, kurioje svarbus kiekvienas iš mūsų: mokytojai, virėjai, gydytojai, inžinieriai, vairuotojai, IT specialistai, verslininkai. Mūsų visų bendras tikslas – kad, ištikus krizei, žmonės ne sutriktų, o veiktų. Ramiai, užtikrintai ir kartu. Tokios partnerystės, kaip ši, ir yra tas pagrindas, ant kurio kuriama stipri ir atspari valstybė“, – sakė Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis.
KKPDA direktorė Reda Stankevičienė nurodė, kad verslas nenori likti nuošalyje, todėl renkasi ne pasyviai stebėti, bet veikti. „Pagrindinė auditorija – visuomenė, kuri turi kiek įmanoma pasiruošti, ir verslas, turintis numatyti, ką vadovai su savo komandomis privalo padaryti, kur pagerinti infrastruktūrą. Verslas iš tiesų turi daug potencialo, jis gali būti parama ir savivaldai, ir kariuomenei, ir žmonėms, jei viskas suplanuota ir kiekvienas žino savo vaidmenį. Verslas turi resursų, gamybos pajėgumų, transportą ir pan., todėl svarbu žinoti, kuo galime padėti“, – pažymėjo R. Stankevičienė.
„Mes ne tik kalbame apie dalykus, kurie yra svarbūs, bet ir einame ta linkme, kad būtume pasiruošę. Mes nebeklausiame, kaip ir kas mus apsaugos, o sakome, ką gali padaryti patys piliečiai, kaip mums patiems apsisaugoti. Jei mes galime pasiruošti kasdienėms grėsmėms, galime pasiruošti ir patiems blogiausiems scenarijams“, – projekto esmę įvardijo „Kauno dieną“ leidžiančios bendrovės „Diena Media News“ direktorius Tadas Širvinskas.
Partneriai tikisi, kad šis modelis taps pavyzdžiu visai Lietuvai, kaip pilietinė visuomenė gali pati kurti savo saugią aplinką.
Iniciatyvos „Atsparūs“ ribose jau suplanuoti ir pirmieji visuomeniniai renginiai Kauno regione, orientuoti į praktinius mokymus ir ekspertines diskusijas.
Gegužės 30 d. Botanikos sode vyks visos dienos pilietiškumo festivalis. Jame numatyta diskusijų, aktualių pranešimų atsparumo tema. Be to, vyks daug įvairių veiklų, padedančių visuomenei ugdyti reikiamus įgūdžius, o vakare koncertuos grupės „Thundertale“ ir „Skylė“.
