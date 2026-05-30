Renginyje – dėmesys jaunųjų vairuotojų kultūrai

Renginyje dalyvavę Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, vicemerė Snieguolė Navickienė ir Raudondvario seniūnė Daiva Bulotienė džiaugėsi, kad tokie renginiai skatina jaunų žmonių atsakomybę, sąmoningumą ir pagarbą vieni kitiems kelyje.
„Džiaugiuosi matydamas tiek daug jaunų žmonių ir tikiu, kad Raudondvaryje gimsta dar viena graži tradicija – „Ride Fest“ festivalis. Vairavimo kultūra, saugumas kelyje, bendruomeniškumas ir pagarba vieni kitiems yra vertybės, kurias turime ugdyti kartu“, – kalbėjo meras.
Festivalio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su kovotoju Matu Stebuliausku-Matufa, stebėti motociklų ekspoziciją, dalyvauti futbolo veiklose kartu su FC „Hegelmann“, konsultuotis su vairavimo specialistais ir daugiau sužinoti apie saugų vairavimą. Jaunuoliai taip pat stebėjo pirmosios pagalbos demonstraciją – simuliuojamą eismo įvykį, kurio metu buvo pristatyti svarbiausi veiksmai nelaimės atveju.
Renginio metu netrūko ir aktyvių iššūkių – dalyviai varžėsi greičio estafetėje, slalomo rungtyje ir rinko gražiausią motorolerį.
Vakarą vainikavo įspūdingas vieno garsiausių Lietuvos motoakrobatų Šarūno Kezio pasirodymas ir grupės „Proflame“ koncertas.
Kauno rajone daug dėmesio skiriama jaunimui – Garliavoje, Vilkijoje, Neveronyse ir Kulautuvoje veikia atviros jaunimo erdvės. Jose jaunuoliai gali susitikti, leisti laisvalaikį, organizuoti įvairias veiklas, diskusijas, kūrybines dirbtuves, sporto užsiėmimus, socialines iniciatyvas ar tiesiog žaisti žaidimus.
Pakaunėje šiuo metu gyvena beveik 20 tūkst. jaunų žmonių nuo keturiolikos iki 29 metų, jų skaičius nuolat auga. Kauno rajono savivaldybė didelį dėmesį skiria darbo su jaunimu formų plėtrai – praėjusiais metais atvira jaunimo vieta atsirado Vilkijoje. Šią vasarą Pakaunės jaunuoliai jau trečią kartą gali dalyvauti užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje.
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